Perú

Gian Marco llevará su nueva etapa salsera a tres escenarios inéditos de Lima en noviembre

El cantautor peruano lanzó 'Bajo La Manga', su primera producción centrada en ritmos tropicales tras 35 años de carrera. Tres conciertos en Lima acompañan el debut de esta nueva etapa artística

Gian Marco de pie con micrófono en un escenario, rodeado de músicos con batería, timbales y saxofón frente a una pantalla negra
La producción discográfica reúne siete canciones e incorpora una versión del tema 'Si Me Tenías'.
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Gian Marco regresará a los escenarios limeños en noviembre con una propuesta inédita en su carrera. El cantautor peruano lanzó “Bajo La Manga”, un álbum que explora los ritmos tropicales sin abandonar la identidad musical que construyó a lo largo de tres décadas y media de trayectoria. La producción llega acompañada de tres presentaciones en recintos de Lima donde el artista nunca se había presentado antes.

“Estoy muy contento por volver a encontrarme con mi público peruano”, afirmó Gian Marco sobre su próxima gira. El cantautor se presentará el 6 de noviembre en La Casa de la Salsa, donde compartirá escenario con María Grazia Polanco, Camagüey, César Vega y Zaperoko, entre otros artistas invitados.

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Afiche digital con retratos de Gian Marco y otros músicos que anuncia un concierto el seis de noviembre en La Casa de la Salsa
Una publicación en redes sociales promociona la presentación del cantautor Gian Marco junto a otros artistas en el local La Casa de la Salsa en Lima.

Tres conciertos en Lima marcan el regreso del cantautor

La segunda fecha de la gira será el 7 de noviembre, con un espectáculo gratuito en Minka. El ciclo de presentaciones cerrará el 8 de noviembre en Barranco Bar, donde Gian Marco se presentará junto a Bembé, Zaperoko y otros músicos invitados. Las tres funciones reúnen a distintas agrupaciones ligadas a la escena tropical y salsera local, en sintonía con la nueva etapa musical que atraviesa el artista.

“Bajo La Manga” reúne siete canciones, entre temas inéditos y una nueva versión de “Si Me Tenías”, una de las composiciones más reconocidas del repertorio de Gian Marco. El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de streaming.

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Afiche digital con la fotografía de Gian Marco, textos promocionales en rojo y blanco, y el logotipo de Radio Panamericana en la parte inferior
Un afiche de Radio Panamericana anuncia la presentación de Gian Marco en el centro comercial Minka el 7 de noviembre para promocionar su nuevo álbum Bajo La Manga.

El tema central de la producción es “Deja Que Te Rompa El Corazón”, una canción que combina la cumbia con elementos de salsa. Sobre esta composición, el cantautor señaló: “Es de esas cumbias con aires de salsa que te permiten gozar y bailar de principio a fin. Escribí esta canción pensando en la gente, imaginando al público cantándola en las fiestas y, por supuesto, en nuestros conciertos”.

Un giro musical tras 35 años de carrera

La producción de “Bajo La Manga” representa, según el propio artista, una decisión personal de salir de los géneros con los que construyó su carrera. “Mi nuevo álbum es la oportunidad que me di para vivir nuevos retos y caminar nuevos caminos. Me alegra saber que aún está conmigo el instinto de buscar, de reinventarme musicalmente, sin perder mi esencia como artista y sin repetirme”, declaró Gian Marco.

Publicación de red social con el afiche de Gian Marco sobre fondo rojo, datos de un concierto en Barranco Bar y comentarios de usuarios
Un afiche promocional anuncia el concierto de Gian Marco en Barranco Bar de Lima el 8 de noviembre para la presentación de su álbum Bajo La Manga.

Con 35 años de trayectoria, el cantautor peruano construyó su carrera principalmente en géneros como la balada y el pop latino, con canciones que se consolidaron como referentes de la música romántica en español. La incorporación de ritmos tropicales en su repertorio marca un cambio de dirección dentro de ese recorrido artístico.

Este nuevo momento de su carrera coincide con el reconocimiento internacional que recibió el artista en los últimos meses. Gian Marco fue nominado a Compositor del Año en los Premios HEAT Latin Music Awards 2026, ceremonia que se celebrará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México, apenas un día antes del inicio de su gira en Lima.

Dos fotografías de Gian Marco vestido de negro junto al texto de su nombre, el título Bajo La Manga y naipes en el aire
Gian Marco presentó el disco 'Bajo La Manga', su primera producción enfocada en los ritmos tropicales.

El álbum completo ya circula en plataformas digitales

La llegada de Gian Marco a tres escenarios limeños distintos, todos nuevos para su trayectoria en vivo, se produce en simultáneo con la disponibilidad total del álbum en las principales plataformas de streaming. La producción discográfica y la gira de presentaciones forman parte de una misma estrategia de lanzamiento que busca posicionar la nueva etapa salsera del artista ante su público en Perú.

Hasta el momento, no se informó si las presentaciones de noviembre tendrán continuidad con nuevas fechas en otras ciudades del país.

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