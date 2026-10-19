La firme respuesta de Horacio Melgarejo a Javier Rabanal tras ningunearlo en Transfermarkt: “Yo no soy sapo, se olvidó de poner algo”

El DT argentino habló del triunfo del 'papá', de Javier Rabanal y de lo que queda en el Torneo Clausura. (Video: Entre Bolas)

Guardar

Cienciano superó a UTC por la mínima diferencia en casa por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y mejoró su ubicación en la tabla. En ese sentido, el técnico Horacio Melgarejo valoró el resultado, aunque admitió que el ‘papá’ sufrió hasta el cierre.

“El partido fue un poco tramposo. Sabíamos de lo que se jugaba el equipo rival. Creo que ambos tuvimos ocasiones de gol. Estuvo muy bien Gonzalo (Falcón). La verdad que podríamos haber hecho algún gol más antes para no estar sufriendo hasta lo último”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El entrenador argentino también fue consultado por los comentarios de los técnicos de Melgar, Miguel Rondelli, y de Alianza Lima, Pablo Guede, sobre el arbitraje en el campeonato doméstico. “Con respecto a los entrenadores, no voy a hablar porque estoy con el tema del TAS y me puede perjudicar”, señaló. Luego agregó entre risas: “Rondelli se salvó porque estaba el de Alianza, porque si llegaba yo, le daban cadena perpetua”.

Con el solitario gol de Cristian Souza, Cienciano venció a UTC en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. - créditos: Cienciano

Horacio Melgarejo sobre los comentarios de Javier Rabanal

Por otro lado, Horacio Melgarejo respondió a las expresiones del DT de Cusco FC, Javier Rabanal, quien lo había cuestionado a partir de la cantidad de partidos que registra en Transfermarkt. Melgarejo afirmó que es verdad, “que soy un desastre como entrenador, eso lo digo yo, es verdad”.

PUBLICIDAD

“Lo que no soy es sapo. Porque él dijo que ahí tiene el Transfermarkt, pero se olvidó poner algo: ‘cuando gano soy un fenómeno, cuando pierden son los futbolistas’”, expresó. Sus palabras estuvieron dirigidas a las declaraciones previas del español, que cuestionó a sus jugadores tras la derrota ante Alianza Lima.

El entrenador de Cienciano también aludió a frases que, según indicó, desmerecieron a futbolistas de otro plantel. “Uno cuando jugó un poquito al fútbol, mal o bien, un entrenador declara en la conferencia de prensa que tus jugadores no tienen jerarquía, que les pesa los partidos, que se hicieron los goles solos”, manifestó.

PUBLICIDAD

Melgarejo recordó un penal fallado en el duelo al que hizo referencia y afirmó que esa clase de situaciones “al final te pasa factura”. También dejó otra frase irónica sobre el uso de Transfermarkt: “Que agreguen ‘la IA no me comentó que tenía que decir eso’”.

“Pon en Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol”, espetó el técnico español para replicar las respuestas del argentino. | VIDEO: TikTok

Horacio Melgarejo sobre la recta final de Cienciano en la Liga 1 2026

El técnico de Cienciano puso el foco en la tabla acumulada y en los cinco compromisos que restan. El equipo cusqueño llegó a 47 puntos, una base que, según remarcó Horacio Melgarejo, se construyó a partir de los 33 puntos que consiguió durante el Torneo Apertura.

El argentino reconoció que el comienzo del ‘papá’ en el Torneo Clausura no respondió a las expectativas. “Tenemos que ser realistas, que el arranque del Clausura no fue el indicado, pero también estábamos en la Copa Libertadores y se notó el cansancio, los viajes, la logística. No es excusa, pero ahora estamos con 47 puntos, nos quedan cinco finales”, precisó.

PUBLICIDAD

El próximo desafío será ante Comerciantes Unidos en Cutervo. En esa línea, Melgarejo anticipó que su equipo deberá plantear un encuentro inteligente por las condiciones del viaje y por las características del campo de juego. “Sabemos de la logística pesada y el campo de Cutervo no se presta para hacer un buen fútbol. Jugar bien es ganar, jugar lindo es otra cosa. Cada partido va a ser una final, todo el mundo se juega algo”, contó.

El cuadro peruano cayó 3-0 con final polémico y le dijo adiós al torneo internacional - Crédito: ESPN.

Horacio Melgarejo afirmó que cada rival afrontará objetivos propios durante las fechas finales. Por ese motivo, Cienciano concentrará su preparación en la recuperación física y en el aspecto anímico de un plantel. “En este momento ya es más trabajo de recuperación y psicológico porque hay emociones”, explicó. “No somos tan buenos como equipo en lo técnico, táctico, físico; pero como grupo, una familia terrible”.

PUBLICIDAD

Finalmente, el estratega de 53 años destacó la respuesta de sus jugadores y evitó proyectarse más allá del siguiente compromiso. “Quién dice que en los últimos partidos no demos la sorpresa. Pero trabajaremos cada partido porque si te pones a pensar ahora en el cuarto partido, te equivocas (...). Todo el mundo se está jugando muchas cosas”, enfatizó.