Incendio en Mesa Redonda: Municipalidad de Lima anunció multa y clausura por almacén que funcionaba en un quinto piso del inmueble

Un voraz incendio afectó una vivienda multifamiliar en el Cercado de Lima, que según los informes, era utilizada como un almacén ilegal. El siniestro generó alarma en la zona y movilizó a decenas de bomberos y personal policial. Exitosa

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Un incendio de código 2 movilizó a los equipos de emergencia en la cuadra 7 del jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima, durante la mañana del martes 27 de octubre. El fuego afectó una vivienda multifamiliar que funcionaba como almacén, en las inmediaciones de Mesa Redonda y a pocos metros del Barrio Chino.

La emergencia se concentró en los pisos superiores del inmueble, donde los bomberos encontraron dificultades para acceder al punto exacto de origen de las llamas. La presencia de materiales plásticos y otros productos almacenados complicó las labores de extinción debido a la carga combustible dentro de la estructura.

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El siniestro motivó la evacuación de las personas que se encontraban en el lugar y el cierre del perímetro para evitar el ingreso de comerciantes y transeúntes. Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima intervino para mantener alejados a quienes intentaban recuperar sus pertenencias del inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, once unidades acudieron a la emergencia. La Policía Nacional del Perú también desplegó efectivos para brindar seguridad en los alrededores, mientras distintas áreas municipales apoyaron las acciones de respuesta.

Bomberos ingresaron por una galería comercial para combatir el fuego

El fuego afectó una vivienda multifamiliar que funcionaba como almacén, en la cuadra 7 del jirón Andahuaylas, cerca de Mesa Redonda y el Barrio Chino. Composición: Infobae

Alfonso Panizo Otero, brigadier general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, informó que el equipo de emergencia trabajaba en la extinción del incendio, pero todavía no podía confirmar que estuviera controlado. La principal dificultad consistía en ingresar al sector donde se habría originado el fuego.

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“Tenemos un incendio, en proceso de control, en proceso de extinción”, declaró Panizo Otero al explicar el estado de la intervención.

El brigadier general precisó que los bomberos ingresaron por una galería comercial ubicada en la parte posterior del inmueble. Desde ese punto, desplegaron mangueras por el techo para atacar las llamas, mientras otro grupo trabajaba desde el frente de la edificación.

Sobre la ubicación exacta del fuego, el representante de los bomberos señaló que todavía no existía certeza respecto de los pisos afectados. “No tenemos todavía claro si es piso seis y siete”, indicó.

La acumulación de humo y las altas temperaturas impedían el acceso directo al área comprometida. Por ese motivo, el personal continuaba las labores desde distintos puntos de la estructura antes de declarar la emergencia bajo control.

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Material plástico dificultó las labores de extinción

Un bombero permanece entre el humo y el fuego durante la atención de una emergencia en el Cercado de Lima. (MML)

El uso de la vivienda como almacén representó una dificultad adicional para los equipos de respuesta. Según explicó Panizo Otero, el inmueble contenía una importante cantidad de materiales combustibles, entre ellos productos plásticos, que incrementaban la carga térmica dentro de los ambientes.

El brigadier general diferenció esta emergencia de los incendios que afectan edificaciones de madera o quincha, estructuras que suelen presentar mayores problemas de propagación en el Centro Histórico de Lima.

“Hay demasiada carga térmica, mucho combustible y encima plástico”, advirtió el representante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Aunque consideró que las condiciones del inmueble reducían el riesgo de propagación hacia otras áreas, aclaró que esa evaluación no equivalía a confirmar el control del fuego. La presencia de humo y calor todavía impedía que los bomberos ingresaran al sector donde se concentraba la emergencia.

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Municipalidad de Lima desplegó equipos y coordinó el suministro de agua

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que sus equipos de prevención y respuesta acudieron al jirón Andahuaylas para apoyar la evacuación y facilitar las labores de los bomberos.

Entre el personal movilizado figuraron prevencionistas de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y el equipo de intervención rápida del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lima Metropolitana. También participaron trabajadores de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control, Movilidad Urbana y otras áreas municipales.

Como parte de la atención, el COER coordinó con Sedapal el envío de camiones cisterna y el incremento de la presión en los hidrantes de la zona. Asimismo, Pluz Energía ejecutó el corte preventivo del suministro eléctrico para reducir los riesgos durante la intervención.

La municipalidad indicó que estas acciones formaban parte del Plan Navidad Segura, operativo que comenzó el 15 de octubre para atender emergencias durante la temporada de fin de año.

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PNP mantuvo la seguridad en los alrededores de Mesa Redonda

La carga combustible incrementó la dificultad de las labores de extinción, según explicó el brigadier general Alfonso Panizo Otero. Municipalidad de Lima

La Policía Nacional del Perú comunicó que el incendio se registró cerca del jirón Andahuaylas, en las inmediaciones de Mesa Redonda y a pocos metros del Barrio Chino. La institución informó que sus efectivos permanecían en el sector para brindar seguridad y apoyar las labores correspondientes.

Durante la intervención, las autoridades restringieron el acceso al inmueble y solicitaron a las personas que se encontraban cerca mantener la distancia. También recomendaron evitar obstrucciones al tránsito y a los vehículos de emergencia.

En paralelo, el personal municipal impidió que comerciantes y otras personas ingresaran a recuperar objetos del almacén mientras continuaban los trabajos de extinción.

La información difundida por la PNP señaló que el incendio estaba controlado. Sin embargo, el brigadier general Alfonso Panizo Otero había indicado que los bomberos aún no podían confirmar esa condición debido a las dificultades para acceder al foco del fuego.

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