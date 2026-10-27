Migraciones activa alerta por la visita del papa León XIV: pide usar MigraCheck para agilizar controles

Las propuestas fueron revisadas por los equipos de Turismo y Migraciones, con énfasis en la próxima visita del papa León XIV y el ingreso de turistas por aire, tierra y mar. Foto: Turiweb

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Ante la próxima visita apostólica del papa León XIV, la Superintendencia Nacional de Migraciones pidió a los viajeros que anticipen sus gestiones antes de acudir al aeropuerto.

La institución recomendó usar MigraCheck, una plataforma para realizar el prerregistro de control migratorio hasta 48 horas antes de un vuelo internacional y reducir pasos en el terminal.

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La recomendación responde al aumento de desplazamientos que las autoridades prevén durante la llegada programada del pontífice. El sistema permite completar una parte de la información desde un teléfono celular o una computadora, sin esperar hasta el ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El proceso, de acuerdo con Migraciones, debe efectuarse dentro del plazo establecido.

La plataforma no elimina las verificaciones que exige la normativa. Los pasajeros tendrán que presentar sus documentos y atender las indicaciones de la autoridad migratoria, tanto al salir como al ingresar al país.

El prerregistro tampoco supone una autorización automática para viajar. Su función consiste en adelantar información para los controles habilitados en el aeropuerto.

El papa León XIV se ve en la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico sobre la plaza de San Pedro del Vaticano para ofrecer la bendición tradicional del mediodía tras la oración del Angelus, el domingo 18 de octubre de 2026, al día siguiente de regresar del hospital, donde fue intervenido por un cáncer de pulmón. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Quioscos estarán disponibles para quienes no hicieron el registro previo

Quienes necesiten completar el trámite al llegar al terminal podrán recurrir a los quioscos de autoservicio. Estas máquinas están ubicadas en el primer y segundo piso del aeropuerto, antes de los controles migratorios. La alternativa está prevista para pasajeros que no hayan realizado el registro desde casa o cuyo vuelo ya haya aterrizado en Perú.

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Después del preregistro, los usuarios que estén habilitados podrán dirigirse a las puertas electrónicas E-Gates y efectuar el control con un pasaporte electrónico. El procedimiento sigue las instrucciones del sistema.

Migraciones precisó que esta modalidad está dirigida a peruanos mayores de edad y a extranjeros residentes en Perú que cumplan requisitos vigentes establecidos por Migraciones.

En el caso de los ciudadanos peruanos con pasaporte electrónico emitido fuera del país, las puertas electrónicas podrán utilizarse desde la segunda vez que empleen ese documento.

La precisión busca evitar incidencias durante el ingreso. La entidad aconsejó revisar la vigencia del pasaporte y las condiciones de acceso antes del viaje hacia territorio peruano nacional.

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MigraCheck no reemplaza el control migratorio ni autoriza el ingreso automático

El control migratorio en el Aeropuerto Jorge Chávez contempla el uso de tecnología, aunque cada pasajero continúa sujeto a las verificaciones. Las E-Gates están ubicadas en la zona de llegadas internacionales y requieren que el usuario cuente con un documento compatible. La plataforma ayuda a acelerar el recorrido, pero no modifica las exigencias de ingreso.

Migraciones señaló que los viajeros vinculados a la visita papal deben verificar sus documentos con tiempo y consultar los requisitos antes de desplazarse.

La medida apunta a evitar que el trámite se concentre únicamente en los puestos de atención. La institución también recomendó seguir las indicaciones de su personal y de los sistemas instalados allí.

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El servicio digital está disponible dentro de las 48 horas previas a la partida de un vuelo internacional. Para usar las puertas electrónicas, el pasajero debe terminar el prerregistro y portar su pasaporte electrónico. Quienes no reúnan las condiciones previstas deberán realizar el proceso por los canales de atención que correspondan según cada caso particular.

La recomendación llega antes de la visita del pontífice, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre, según el programa difundido por la Santa Sede. Durante esos días, el itinerario incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, con desplazamientos aéreos dentro del país para sus actos.

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