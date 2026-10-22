Reimond Manco confesó que club de Liga 1 quiso ficharlo a inicios del 2026: “Me llamó el presidente”

El 'Rei' dio detalles de la propuesta que tuvo para jugar en un equipo de Primera División y de los motivos de su retiro. (Video: Charla Franca)

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Reimond Manco fue uno de los jugadores más talentosos que el Perú vio nacer en los últimos 20 años, aunque los escándalos extradeportivos y otros factores marcaron su pronto retiro. Pese a que dejó atrás el fútbol profesional, el exvolante aseguró que todavía recibe propuestas para volver a competir.

Una de ellas llegó a inicios de este año, cuando fue contactado para incorporarse a Juan Pablo II, club de la Liga 1 que viene siendo protagonista en el Torneo Clausura. De hecho, la posibilidad fue planteada por Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y propietario de dicha institución ‘norteña’.

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“¿Siguen llegando ofertas para jugar? Todavía. Este año, en enero me llamó el presidente de la Federación, Agustín Lozano, para ir a Juan Pablo II, pero le dije que no”, relató en entrevista para el programa de YouTube, Charla Franca.

El exfutbolista precisó que la propuesta no se redujo a una conversación inicial. Según explicó, el llamado se repitió cuando el periodo para registrar incorporaciones estaba por finalizar. “Me llamó hasta incluso un día antes de cerrar el mercado de fichajes”, afirmó.

Juan Pablo II College se encuentra en el cuarto puesto del Torneo Clausura con 22 puntos, a tres de la punta. - créditos: Juan Pablo II

Reimond Manco sobre el motivo para no volver al fútbol profesional

Por otro lado, Reimond Manco reconoció que todavía siente ganas de jugar, pero que esa inquietud no es suficiente para retomar una carrera que decidió cerrar antes de lo que, según admitió, probablemente correspondía.

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“¿No me pican los pies? A mí se me puede cuestionar por la vida de repente de excesos que he tenido. Pero la mayoría de gente tiene su visión que en la cancha yo jugaba bien, que la rompía”, expresó.

El ‘Rei’ consideró que el público mantiene la imagen de un jugador con una propuesta vistosa. “Claro, por ahí habré tenido partidos normales y partidos malos, pero en general siempre mi fútbol ha sido vistoso, un fútbol que llama la atención”, sostuvo.

El exfutbolista remarcó que se apoya en la exigencia de ofrecer una versión futbolística que esté a la altura de lo que los hinchas esperan de él. “Volver ahora y no volver a entregar ese mismo fútbol es ‘¿qué haces jugando?’. Yo creo que es de grandes saber cuándo retirarse también, saber decir hasta acá nomás”, manifestó.

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Reimond Manco intentó volver al fútbol profesional el año pasado en Unión Comercio, pero las lesiones frustraron su anhelo. - créditos: Unión Comercio

Manco Albarracín reconoció que su adiós al profesionalismo pudo haberse producido antes de tiempo. “Por ahí me retiré antes de lo que debí retirarme, pero también empecé muy joven, pasan cosas familiares que a veces hacen que uno apresure esa decisión”, declaró.

El exjugador descartó que una eventual propuesta futura cambie por sí sola su postura. “Creo que ahora no volvería a ser lo que jugaba cuando jugaba en su momento. Entonces, ¿para qué volver?”, concluyó.

La actualidad de Reimond Manco

La actualidad de Reimond Manco está vinculada al streaming y a la creación de contenidos. Uno de los programas en los que interviene es Juego Cruzado, espacio de YouTube en el que comparte panel con los periodistas Eddie Fleischman, Christian Hudtwalcker, Horacio Zimmermann y Michael Succar. Allí ofrece comentarios sobre la Liga 1, la selección peruana y otros temas de la actualidad deportiva.

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El ‘Rei’ también se desempeñó como tertuliano en Rivales No Enemigos, al igual que en otro programa en CONSEÑAL TV. El cambio de rumbo le permitió mantenerse cerca de la actividad que marcó su carrera, aunque desde otro lugar.

Reimond Manco es uno de los panelistas del programa de YouTube, Juego Cruzado. - captura: Juego Cruzado

El ex’jotita’ también impulsa su canal MANCO TV. En esa plataforma publica entrevistas, conversaciones y programas relacionados con el deporte, además de contenidos que no se limitan al análisis de partidos.

Uno de los proyectos de Reimond Manco es Viaja y Juega, un programa en el que viaja por distintas zonas del Perú. La propuesta combina recorridos, gastronomía, encuentros con personajes locales y referencias al fútbol de cada destino.

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La pelota sigue siendo parte de su rutina. Manco participa en campeonatos benéficos o amateurs, escenarios que le permiten mantenerse activo sin recuperar las obligaciones propias de un contrato profesional.