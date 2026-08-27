Franco Navarro respondió por las críticas a Paolo Guerrero y por su retiro en Alianza Lima

El directivo de la entidad 'blanquiazul' se refirió al futuro del 'Depredador' y si seguirá el próximo año. (Video: Fútbol Satélite)

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Alianza Lima tiene entre ceja y ceja el objetivo de levantar el título nacional a fin de año. Con el Torneo Apertura en el bolsillo, el club enfoca todas sus energías en conquistar el Clausura, una meta que también ocupa la mente de Paolo Guerrero, referente y capitán del equipo, teniendo en cuenta sus confesiones sobre la posibilidad de colgar los chimpunes en diciembre.

El gerente deportivo de la institución ‘blanquiazul’, Franco Navarro Mandayo, han buscado arrojar claridad sobre la situación del ‘Depredador’. “¿Paolo Guerrero se retira este año? No lo sé, es un tema muy personal de él. Por lo que entiendo, él lo ha comunicado, pero no es un tema que todos los días le está preguntando. Es algo que él comentó, no lo hemos vuelto a tocar. Nosotros estamos enfocados en el objetivo”, dijo en el programa Fútbol Satélite.

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En La Victoria han preferido no presionar al veterano delantero sobre su futuro. El club, según el directivo, centra su planificación en las metas deportivas inmediatas. “Alguien de la envergadura de Paolo va a depender mucho de él, de qué quiera hacer”, subrayó.

Paolo Guerrero lleva la cinta de capitán de Alianza Lima en su probable último periplo como profesional. - créditos: OTB

El sentir de Paolo Guerrero sobre su retiro en Alianza Lima

Dentro y fuera del vestuario de Alianza Lima, la posibilidad del retiro de Paolo Guerrero genera expectación. El propio futbolista fue claro cuando, en octubre del año pasado, reconoció que su idea era “jugar todo el 2026 y después ya decirle adiós al fútbol”. En esa línea, si bien el final de su carrera es inevitable, su prioridad es aprovechar al máximo lo que resta de la temporada y, si las circunstancias lo permiten, cerrar su ciclo de la mejor manera posible.

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Según reveló el periodista César Vivar en marzo de este año, si la escuadra dirigida por Pablo Guede logra conquistar la Liga 1, el artillero no descarta extender su estadía por seis meses adicionales para disputar una Copa Libertadores más. La decisión, en todo caso, dependerá de su estado físico y de la motivación que encuentre en el cierre de un ciclo que marcó a toda una generación de hinchas. “Si Alianza es campeón con Paolo Guerrero en el 2026, está pensando seriamente quedarse seis meses más”, indicó el comunicador.

Pese a que por su reciente nuevo rol en el elenco ‘íntimo’ ha dejado de ver portería, Guerrero Gonzales ha respondido con goles y liderazgo en el campo, consolidándose como titular indiscutido. Su presencia en el equipo no solo motiva a sus compañeros, sino que ha servido de inspiración para que el plantel se una en torno a una meta colectiva: lograr que su capitán se despida como campeón con el club de sus amores.

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El periodista César Vivar contó alcances de la continuidad del 'Depredador' en el cuadro 'íntimo'. (Video: Doble Punta)

Paolo Guerrero sobre las críticas por su rendimiento en Alianza Lima

En paralelo al debate sobre su retiro, Paolo Guerrero ha tenido que afrontar una ola de críticas por su rendimiento en las últimas semanas debido a su nuevo rol en el campo. El capitán de Alianza Lima, lejos de esquivar los cuestionamientos, optó por responder con contundencia a través de sus redes sociales. “Ahhh listo. Ahora todos son entrenadores; opinan y comentan qué partido yo debería jugar”, comenzó en una publicación en Instagram. El delantero expresó su malestar ante quienes, sin experiencia real en el fútbol, se atreven a juzgarlo: “Existe cada personaje que nunca jugó o si jugó fue malísimo y quieren opinar de mí”.

El ‘Depredador’ no solo defendió su trayectoria, sino que también exhortó a la hinchada y a los actores del fútbol peruano a dejar de lado las opiniones destructivas. “Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano, pero ya. Y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos, arriba Alianza Lima toda la vida”, cerró su mensaje.

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Bajo esa premisa, el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo respaldó la actitud del atacante de 42 años, remarcando que “Paolo ha recibido mucha crítica y la verdad que es un líder positivo para sus compañeros, para el club, es un jugador que se brinda al máximo por el equipo”.