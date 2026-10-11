André Carrillo será dirigido por una leyenda del fútbol: Clarence Seedorf asume el mando de Corinthians

André Carrillo será dirigido por Clarence Seedorf en Corinthians. Crédito: Instagram

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André Carrillo tendrá como entrenador a Clarence Seedorf, uno de los nombres destacados de la historia del fútbol europeo. El exmediocampista neerlandés asumirá la dirección técnica de Corinthians con un contrato hasta finales de 2027, en una etapa en la que el conjunto paulista necesita mejorar sus resultados y alejarse de la zona de descenso del Brasileirao.

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La llegada de Seedorf representa también su regreso a los banquillos después de más de siete años. Su última experiencia como entrenador fue al frente de la selección de Camerún, de la que salió en julio de 2019 tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. Ahora tendrá el desafío de conducir al ‘timão’ en un contexto deportivo complicado.

El neerlandés, de 50 años, comenzó su carrera como entrenador en 2014, cuando asumió el mando del AC Milan. Posteriormente, dirigió al Shenzhen FC de China, al Deportivo La Coruña de España y a la selección de Camerún. Desde su salida del combinado africano, no volvió a asumir la conducción de un equipo profesional.

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Antes de iniciar su trayectoria como técnico, Clarence Seedorf construyó una carrera destacada como futbolista. Defendió las camisetas de clubes como Ajax, Real Madrid, Inter de Milán y AC Milan, y conquistó cuatro títulos de la Liga de Campeones de Europa con tres equipos diferentes: Ajax, Real Madrid y Milan, con el que se consagró en dos ocasiones.

Su experiencia en el fútbol brasileño también forma parte de su trayectoria. Entre 2012 y 2013 jugó en Botafogo, donde conoció de cerca el campeonato local. Más de una década después, regresará a Brasil para asumir un nuevo reto, esta vez desde el banquillo de uno de los clubes más populares del país.

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Clarence Seedorf fue oficializado como el nuevo entrenador del Corinthians. Crédito: Prensa club

El desafío de Seedorf al frente de Corinthians

El nuevo entrenador llega tras la salida de Fernando Diniz, quien dejó el cargo luego de una racha de siete derrotas consecutivas en el Brasileirao. Los resultados comprometieron la situación del equipo en la tabla y aumentaron la presión por conseguir una reacción en la recta final de la temporada.

La prioridad de Seedorf será recuperar la confianza del plantel, corregir los problemas que afectaron al equipo en sus últimas presentaciones y sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso. Su contrato hasta finales de 2027 refleja la apuesta de la institución por un proyecto que no se limite a resolver la urgencia inmediata.

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En su primer mensaje tras el anuncio, el neerlandés calificó la oportunidad como un honor y una gran responsabilidad. También manifestó su intención de construir un equipo que compita por cada balón, cada minuto y cada victoria, en medio de la exigencia que representa dirigir a Corinthians.

André Carrillo tendrá un nuevo entrenador

La llegada de Seedorf abre una nueva etapa para André Carrillo, quien deberá trabajar bajo las órdenes de un técnico con experiencia en el fútbol europeo y sudamericano. El futbolista peruano afrontará este cambio de comando técnico en un momento importante para el equipo, que necesita recuperar regularidad para mejorar su posición en el campeonato.

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André Carrillo tendrá un nuevo DT en Corinthians. - Crédito: Corinthians

El desafío será encontrar respuestas deportivas en el corto plazo y consolidar una idea de juego que permita al conjunto paulista salir de la complicada situación en la que se encuentra. Para Carrillo y sus compañeros, el arribo del neerlandés supondrá el inicio de un nuevo proceso con objetivos inmediatos.

Así, Corinthians apuesta por una figura histórica del fútbol internacional para intentar cambiar el rumbo de su temporada. Seedorf volverá a dirigir después de más de siete años y tendrá la responsabilidad de transformar su experiencia como jugador y entrenador en resultados para el ‘timão’.