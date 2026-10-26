La fuerza de Maeva Orlé se hace sentir en la Superliga de Brasil: el brutal mate que dejó aturdida a una rival

Maëva Orlé deslumbra en Brasil con un potente mate que dejó sin respuesta a su rival. Crédito: Batavo Mackenzie

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Maeva Orlé ya empieza a mostrar su poderío ofensivo en la Superliga brasileña. La exopuesta de Alianza Lima protagonizó una impactante jugada el último fin de semana durante el partido entre Batavo Mackenzie y Osasco São Cristóvão Saúde, cuando conectó un potente remate que terminó golpeando en el rostro de la líbero Marcelle Arruda. La jugadora quedó sentada en el campo mientras sus compañeras se acercaban para atenderla.

La acción ocurrió en el cuarto set del encuentro y llamó la atención por la fuerza con la que la francesa atacó el balón. Al percatarse de lo sucedido, Maeva se acercó a Arruda para disculparse, en una escena que mostró su preocupación por el estado de la voleibolista rival.

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El potente mate de Maëva Orlé que impactó a Marcelle Arruda

La jugada evidenció una de las principales características de Orlé: la potencia de su ataque. La francesa se elevó para ejecutar un remate contundente que superó el bloque rival y terminó impactando directamente en el rostro de Marcelle Arruda, líbero de Osasco.

Tras recibir el golpe, la brasileña quedó sentada sobre la cancha, visiblemente aturdida por el impacto. Sus compañeras acudieron rápidamente para asistirla y darle tiempo para recuperarse, mientras el juego se detenía momentáneamente por la situación.

La francesa ejecutó un remate contundente que alcanzó a Marcelle Arruda, quien recibió atención de sus compañeras mientras se recuperaba del impacto. (Video: GE TV)

Maeva también se aproximó a la jugadora para ofrecerle disculpas. Aunque el remate fue parte de una acción propia del partido, la reacción de la atacante reflejó su preocupación por lo ocurrido. La escena dejó una de las imágenes más llamativas del encuentro, tanto por la contundencia del golpe como por el gesto posterior de la exjugadora blanquiazul.

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Una potencia que ya había demostrado en Alianza Lima

La fuerza de Maëva Orlé no es una novedad para los aficionados peruanos. Durante sus temporadas con Alianza Lima, la opuesta francesa se convirtió en una de las principales armas ofensivas del equipo y destacó por la contundencia de sus remates, una cualidad que contribuyó a sus éxitos en la Liga Peruana de Vóley.

Su paso por el cuadro ‘blanquiazul’ estuvo marcado por la conquista de tres títulos nacionales consecutivos. Además de sus aportes en ataque, la voleibolista recibió reconocimientos individuales por su rendimiento en el campeonato peruano, lo que reforzó su protagonismo durante esa etapa.

Ahora, en su nueva experiencia en Brasil, Orlé busca trasladar esas virtudes a una competición de alto nivel. Su potente remate ante Osasco volvió a poner de manifiesto la fuerza que puede imprimirle a cada ataque y recordó por qué fue una de las jugadoras más determinantes del torneo peruano.

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Maeva Orlé se despidió de Alianza Lima luego de haber logrado un exitoso tricampeonato. Crédito: FPV

Maeva destaca en el inicio de la Superliga brasileña

Más allá de la repercusión de la jugada, la francesa viene sumando puntos en sus primeras presentaciones con Batavo Mackenzie. En el encuentro ante Osasco, su equipo cayó por 3-1, pero Orlé volvió a aportar en ataque y se ubicó entre las máximas anotadoras de su elenco.

En este inicio de temporada, la exjugadora de Alianza Lima también aparece entre las diez máximas anotadoras de la Superliga brasileña, según la clasificación provisional del campeonato. Ese registro acompaña su adaptación a una nueva liga y refuerza el interés por su rendimiento en las próximas jornadas.

Aunque el resultado ante Osasco no favoreció a Batavo Mackenzie, la acción protagonizada por Maeva dejó una muestra de su potencia ofensiva. La francesa continúa su recorrido en Brasil con una de las características que la distinguieron en Perú: un ataque capaz de marcar diferencias en la red.

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