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Federico Girotti se dirige a rivales luego del notable triunfo de Alianza Lima ante Cusco FC: “Puede ser que a algunos les moleste vernos arriba”

El ‘Tanque’ piensa que los oponentes ubicados en la zona alta de clasificación, y que no han logrado despegar en la reanudación del Torneo Clausura, temen por el acercamiento de los ‘blanquiazules’

Federico Girotti, en pleno festejo tras triunfo contra FC Cajamarca. - Crédito: Alianza Lima
Federico Girotti, en pleno festejo tras triunfo contra FC Cajamarca. - Crédito: Alianza Lima
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Aunque Alianza Lima se hizo de un triunfo vital contra Cusco FC, en el marco de la jornada 11° del Torneo Clausura 2026, hubo mucha incomodidad en la interna del club por la manera en cómo los árbitros desde el VAR no convalidaron un legítimo gol de Kevin Quevedo que supuso la primera apertura de la lata de la pasada noche.

Uno de los más incómodos por ese fatal yerro fue Federico Girotti. Al término del lance, reconoció que “afrontamos un partido complicado, donde tuvimos un inconveniente con el gol de Kevin [Quevedo] que estaba habilitado, pero pudimos conseguir un triunfo importante”.

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Kevin Quevedo superando a Ricardo Lagos en una carrera. - Crédito: ITEA
Kevin Quevedo superando a Ricardo Lagos en una carrera. - Crédito: ITEA

Dejando atrás ese suceso, el argentino se ha mostrado totalmente mentalizado en el futuro, que vuelve a sonreírle a la entidad después de haberse recuperado deportivamente en un tramo palmario: “Debemos meternos de lleno en el campeonato, que se puso lindo”.

Entrando al terreno de las controversias, por primera vez, Girotti cree que aquellos elencos que se han estancado en la parte alta de la clasificación del campeonato peruano están inquietos o fastidiados por la irrupción de Alianza Lima, confirmada en el reciente golpe realizado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-1 a los cusqueños y se metieron en la pelea por el título - Crédito: L1MAX.

Puede ser que a algunos les moleste vernos arriba y sepan que nos estamos acercando, pero nosotros estamos tranquilos, debemos seguir ganando y continuar por este camino, hay que seguir”, externó Federico.

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El ‘Tanque’ aún no ha conseguido asentarse de manera fija como titular en el equipo. Si bien le concedieron algunas oportunidades, el DT Pablo Guede optó por buscar otras alternativas hasta que Paolo Guerrero, titular pese a su avanzada edad, se recupere desde el punto de vista físico.

Federico Girotti ha ganado pista en Alianza Lima, aunque todavía no trasciende en partidos claves. - Crédito: Sergio Vela
Federico Girotti ha ganado pista en Alianza Lima, aunque todavía no trasciende en partidos claves. - Crédito: Sergio Vela

Girotti, en deuda

La temporada en números de Federico Girotti no es la esperada. Que llegara como flamante fichaje, procedente de Talleres de Córdoba, alimentó la ilusión de la hinchada, pero con el avance del tiempo no ha tenido el impacto esperado en La Victoria.

El delantero argentino, que llegó para ocupar el espacio dejado por el histórico Hernán Barcos, apenas suma 4 goles en 21 apariciones oficiales en la Liga 1. Su registro, valgan verdades, es muy pobre para lo que se invirtió.

El delantero Federico Girotti apareció en el corazón del área para anotar el esperado gol del empate para Alianza Lima, desatando la euforia de toda la hinchada blanquiazul en el estadio de Matute.

Las estadísticas pueden explicarse desde el lado de la confianza de Pablo Guede, quien desde un principio cerró filas con Paolo Guerrero, dejando relegado a Federico Girotti entre los suplentes.

Hubo un tramo, cerca a mitad de año, en que se apostó por el ‘Tanque’ debido a la ausencia del ‘Depredador’ por lesión. Durante ese lapso sumó tres de esas cuatro dianas, siendo la última la anotada ante Universitario, en Matute.

Federico Girotti es baja confirmada en Alianza Lima vs Cusco FC: ¿cuánto tiempo estará fuera de las canchas? - créditos: Alianza Lima
Federico Girotti se esfuerza por un lugar fijo en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Aunque Paolo Guerrero sigue atravesando problemas físicos que impiden su reaparición, la titularidad de Federico Girotti no está asegurada, sobre todo porque Luis Ramos, la tercera opción, pide paso luego de dejar atrás una dolencia.

A buen seguro que el argentino seguirá acumulando minutos en Alianza Lima durante la recta final de la Liga 1, aunque para que sea considerado como inicialista indiscutible deberá demostrar más galones en los entrenamientos en EGB.

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