Perú Deportes

FC Cajamarca se queda sin entrenador en plena lucha por la permanencia en Liga 1 2026: Celso Ayala deja sus funciones por problemas de salud

‘Chito’ le comunicó a los altos mandos del club ‘auriazul’ que su prioridad pasaba por cuidarse. Su alejamiento de la institución se da en una situación delicada en medio de la disputa por el descenso

Celso Ayala dio por terminada su vinculación con FC Cajamarca para priorizar su salud. - Crédito: Difusión
Celso Ayala dio por terminada su vinculación con FC Cajamarca para priorizar su salud. - Crédito: Difusión
Guardar

FC Cajamarca acaba verse sorprendido por un inesperado y doloroso acontecimiento: la decisión de Celso Ayala de dejar sus funciones como entrenador durante la disputa por la permanencia del equipo en la Liga 1 2026, que está a tan solo cinco fechas de culminar su temporada regular.

La decisión del popular ‘Chito’ pasa por una cuestión netamente médica. Sin ofrecer mayores detalles públicos, el profesional paraguayo le comunicó a los directivos ‘auriazules’ que su prioridad era atender su estado de salud, lo que lo empujaba a desmarcarse de la institución para retornar a su país natal.

PUBLICIDAD

FC Cajamarca no puso objeciones y aceptó la salida de su antiguo líder no sin compartirle un emotivo mensaje en sus canales oficiales: “Nuestra institución agradece al profesor Celso Ayala y a todo su comando por su profesionalismo durante su etapa al frente del equipo”.

Celso Ayala se marcha del club 'auriazul' por problemas de salud. - Crédito: FC Cajamarca
Celso Ayala se marcha del club 'auriazul' por problemas de salud. - Crédito: FC Cajamarca

De mutuo acuerdo, dejan la dirección técnica, principalmente por motivos de salud del profesor. Les deseamos mucha fortaleza, pronta recuperación y éxitos en esta nueva etapa”, se añadió en un comunicado de prensa.

La permanencia de Celso Ayala con FC Cajamarca duró más de seis meses. Llegó a inicios de abril después de que el proyecto iniciado con Carlos Silvestri, el líder que forjó el histórico ascenso, no despegara como se esperaba en la élite de Perú.

PUBLICIDAD

Debutó Ayala en el banquillo del club cajamarquino en el duelo contra Los Chankas, en el estadio Héroes de San Ramón, válido por la novena fecha del Torneo Apertura 2026. El resultado fue una derrota por la cuota mínima.

Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.

En adelante, FC Cajamarca atravesó por un camino sinuoso reflejado en un empate contra Asociación Deportiva Tarma —hoy su principal oponente por la permanencia— y sendas caídas a manos de Cusco FC y CD Moquegua.

De pronto, el elenco liderado por ‘ChitoAyala sacó una versión arrebatada al mes siguiente, que empezó con una victoria sobre Sport Boys, la primera con el paraguayo a los mandos, la cual dio pie a una racha de tres triunfos al hilo, certificados ante UTC y Sporting Cristal.

Aunque la buena racha se detuvo entrando al tramo de cierre del Torneo Apertura, los ‘auriazules’ siguieron con su línea invicta al sacar empates a uno contra Alianza Atlético y Alianza Lima. Así, sacó la cabeza de las últimas plazas y se ubicó en el decimoquinto casillero con 17 puntos.

Mauricio Arrasco rompe moldes en su primera incursión en la Liga 1. - Crédito: FC Cajamarca
Mauricio Arrasco rompe moldes en su primera incursión en la Liga 1. - Crédito: FC Cajamarca

La buena andadura en el cierre de la primera parte del curso, sin embargo, no pudo mantenerse en el Torneo Clausura, donde se han presentado varios deslices. Apenas FC Cajamarca ha podido saldar tres victorias en doce jornadas disputadas.

En su reciente aparición, en condición de local, cedió unidades valiosas al perder ante CD Moquegua, un rival más que directo en la pelea por evitar el descenso. Con ese tropiezo, el equipo ha quedado muy cerca de ubicarse en la franja roja.

A falta de cinco fechas para el cierre de la temporada regular, FC Cajamarca cuenta con 26 unidades, aventajando por un punto a ADT. La lucha codo a codo, ya sin Celso Ayala en la zona técnica, será contra los tarmeños, luego de que se confirmara la pérdida de categoría de UTC.

Temas Relacionados

FC CajamarcaCelso AyalaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José Carvallo destacó a 3 jugadores de Universitario para explicar la gestión de Fabián Bustos: “No le tiembla la mano”

El exfutbolista analizó la victoria ‘crema’ ante Alianza Atlético en Trujillo y se refirió a la consideración del DT argentino hacia tres futbolistas que fueron determinantes en el tricampeonato

José Carvallo destacó a 3 jugadores de Universitario para explicar la gestión de Fabián Bustos: “No le tiembla la mano”

El duro cuestionamiento de Leao Butrón sobre el arbitraje peruano: “Siempre fallan a favor de un equipo”

El exarquero de Alianza Lima alzó la voz tras la visita del plantel al Señor de los Milagros y respaldó al equipo blanquiazul, que acumula al menos nueve jugadas determinantes reclamadas ante la CONAR y la FPF durante la temporada 2026

El duro cuestionamiento de Leao Butrón sobre el arbitraje peruano: “Siempre fallan a favor de un equipo”

Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde comprar boletos para los partidos en el Club Terrazas de Miraflores

El torneo se desarrollará del 8 al 15 de noviembre y repartirá más de US$ 100,000 en premios y 75 puntos para el ranking ATP al campeón

Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde comprar boletos para los partidos en el Club Terrazas de Miraflores

Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli, argentinos Top 100, serán las dos primeras siembras en el Challenger de Lima 2026

Los organizadores del certamen en la capital peruana, única edición esta temporada, confirmaron la lista principal de tenistas que buscarán la gloria en el Club Terrazas de Miraflores

Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli, argentinos Top 100, serán las dos primeras siembras en el Challenger de Lima 2026

Mirtha Uribe seguirá jugando a los 41 años: disputará una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley con Olva Latino

La excapitana de la selección peruana volverá a vestir la camiseta del conjunto de Pueblo Libre tras participar en las últimas elecciones municipales y regionales. ‘Tita’ aportará su experiencia al equipo dirigido por César Arrese

Mirtha Uribe seguirá jugando a los 41 años: disputará una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley con Olva Latino
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Yo la he traído”: jefa de EsSalud defiende contratación de hermana de Daniel Barragán, que Juan Sheput conocía

“Yo la he traído”: jefa de EsSalud defiende contratación de hermana de Daniel Barragán, que Juan Sheput conocía

Keiko Fujimori en encuentro binacional con el presidente de Ecuador: “Nuestros países se enfrentaron, pero hoy somos hermanos”

Daniel Barragán revela que oposición incumplió acuerdo de ir al debate de facultades: “Ellos son los desleales”

Perú asume la presidencia pro tempore de la CAN para enfrentar el crimen transnacional y El Niño

Renovación Popular pide al JNE rechazar segunda vuelta que exige Avanza País entre López Aliaga y Allison

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello recibe gritos de “suegra” por los fans de Samuel Dyer Jr. en premiación

María Pía Copello recibe gritos de “suegra” por los fans de Samuel Dyer Jr. en premiación

Telemundo retiró el programa streaming de María Pía Copello de YouTube por hablar de Guty Carrera

De modelo y chico reality a ganador de Top Chef VIP 2026: las polémicas que marcaron la vida de Guty Carrera

Austin Palao defiende a Said Palao y rechaza que dependa económicamente de Alejandra Baigorria

Novia de Sergio Peña enfurece y responde a quienes le piden a futbolista dar el divorcio a Valery Revello: “No están enterados de nada”

DEPORTES

José Carvallo destacó a 3 jugadores de Universitario para explicar la gestión de Fabián Bustos: “No le tiembla la mano”

José Carvallo destacó a 3 jugadores de Universitario para explicar la gestión de Fabián Bustos: “No le tiembla la mano”

El duro cuestionamiento de Leao Butrón sobre el arbitraje peruano: “Siempre fallan a favor de un equipo”

Entradas del Challenger de Lima 2026: precios y dónde comprar boletos para los partidos en el Club Terrazas de Miraflores

Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli, argentinos Top 100, serán las dos primeras siembras en el Challenger de Lima 2026

Mirtha Uribe seguirá jugando a los 41 años: disputará una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley con Olva Latino