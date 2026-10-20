FC Cajamarca se queda sin entrenador en plena lucha por la permanencia en Liga 1 2026: Celso Ayala deja sus funciones por problemas de salud

Celso Ayala dio por terminada su vinculación con FC Cajamarca para priorizar su salud. - Crédito: Difusión

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FC Cajamarca acaba verse sorprendido por un inesperado y doloroso acontecimiento: la decisión de Celso Ayala de dejar sus funciones como entrenador durante la disputa por la permanencia del equipo en la Liga 1 2026, que está a tan solo cinco fechas de culminar su temporada regular.

La decisión del popular ‘Chito’ pasa por una cuestión netamente médica. Sin ofrecer mayores detalles públicos, el profesional paraguayo le comunicó a los directivos ‘auriazules’ que su prioridad era atender su estado de salud, lo que lo empujaba a desmarcarse de la institución para retornar a su país natal.

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FC Cajamarca no puso objeciones y aceptó la salida de su antiguo líder no sin compartirle un emotivo mensaje en sus canales oficiales: “Nuestra institución agradece al profesor Celso Ayala y a todo su comando por su profesionalismo durante su etapa al frente del equipo”.

Celso Ayala se marcha del club 'auriazul' por problemas de salud. - Crédito: FC Cajamarca

“De mutuo acuerdo, dejan la dirección técnica, principalmente por motivos de salud del profesor. Les deseamos mucha fortaleza, pronta recuperación y éxitos en esta nueva etapa”, se añadió en un comunicado de prensa.

La permanencia de Celso Ayala con FC Cajamarca duró más de seis meses. Llegó a inicios de abril después de que el proyecto iniciado con Carlos Silvestri, el líder que forjó el histórico ascenso, no despegara como se esperaba en la élite de Perú.

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Debutó Ayala en el banquillo del club cajamarquino en el duelo contra Los Chankas, en el estadio Héroes de San Ramón, válido por la novena fecha del Torneo Apertura 2026. El resultado fue una derrota por la cuota mínima.

Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.

En adelante, FC Cajamarca atravesó por un camino sinuoso reflejado en un empate contra Asociación Deportiva Tarma —hoy su principal oponente por la permanencia— y sendas caídas a manos de Cusco FC y CD Moquegua.

De pronto, el elenco liderado por ‘Chito’ Ayala sacó una versión arrebatada al mes siguiente, que empezó con una victoria sobre Sport Boys, la primera con el paraguayo a los mandos, la cual dio pie a una racha de tres triunfos al hilo, certificados ante UTC y Sporting Cristal.

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Aunque la buena racha se detuvo entrando al tramo de cierre del Torneo Apertura, los ‘auriazules’ siguieron con su línea invicta al sacar empates a uno contra Alianza Atlético y Alianza Lima. Así, sacó la cabeza de las últimas plazas y se ubicó en el decimoquinto casillero con 17 puntos.

Mauricio Arrasco rompe moldes en su primera incursión en la Liga 1. - Crédito: FC Cajamarca

La buena andadura en el cierre de la primera parte del curso, sin embargo, no pudo mantenerse en el Torneo Clausura, donde se han presentado varios deslices. Apenas FC Cajamarca ha podido saldar tres victorias en doce jornadas disputadas.

En su reciente aparición, en condición de local, cedió unidades valiosas al perder ante CD Moquegua, un rival más que directo en la pelea por evitar el descenso. Con ese tropiezo, el equipo ha quedado muy cerca de ubicarse en la franja roja.

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A falta de cinco fechas para el cierre de la temporada regular, FC Cajamarca cuenta con 26 unidades, aventajando por un punto a ADT. La lucha codo a codo, ya sin Celso Ayala en la zona técnica, será contra los tarmeños, luego de que se confirmara la pérdida de categoría de UTC.