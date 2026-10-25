DNI, código QR y llegada desde temprano: así será el ingreso a la misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas

La distribución será sin costo, no admitirá reservas y permitirá que cada cuenta solicite accesos para un grupo de aproximadamente ocho asistentes| Foto: Vatican News/Andina

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La organización de la visita del papa León XIV a Lima adelantó que el ingreso a la misa prevista en la Base Aérea Las Palmas será con entradas gratuitas, nominales y mediante código QR. El mecanismo de inscripción, las fechas de habilitación y la distribución de los sectores se anunciarán en una conferencia de prensa del Arzobispado de Lima programada para este lunes 26 de octubre.

Juan Bytton, secretario general de la visita papal, indicó a RPP Noticias que no habrá reservas previas ni cobros por los boletos. Cada persona deberá ingresar a la cuenta de la empresa encargada de distribuir las entradas, elegir el evento de la misa y seleccionar el bloque al que desea asistir.

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El sistema enviará el boleto al correo electrónico registrado. La entrada incluirá el nombre completo, el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el código QR, por lo que será personal e intransferible.

Para entrar a la Base Aérea Las Palmas, los asistentes deberán presentar el QR —en el teléfono celular o impreso— junto con su DNI. “Solamente se va a dejar entrar a Las Palmas con el DNI y la entrada”, aclaró Bytton.

Papa León XIV CRÉDITOS AFP

La organización pidió evitar páginas paralelas y alertar sobre posibles estafas

El secretario general de la visita pidió a la población consultar únicamente los canales oficiales ante la aparición de publicaciones que ofrezcan reservas o accesos anticipados. Reiteró que no habrá ningún tipo de reserva para acceder a la misa.

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Además, solicitó denunciar cualquier intento de fraude o la difusión de páginas no autorizadas que busquen engañar a los interesados. La organización prevé divulgar los días en que la empresa habilitará el registro digital para cada evento.

El sistema de entradas también abarcará el encuentro con jóvenes previsto para el 12 de noviembre por la tarde en el Estadio Nacional. El detalle completo del programa de León XIV en Lima será presentado durante la conferencia de prensa anunciada para el mediodía.

Según explicó Juan Bytton, cada cuenta podrá generar boletos para un grupo determinado de personas, con un promedio de ocho entradas.

Papa León XIV se reúne con exorcistas ante aumento de ocultismo y satanismo en el mundo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Vaticano)

El funcionario precisó que la comisión a cargo trabaja con instituciones del Estado, la Iglesia y empresas privadas. El plan operativo para Las Palmas, agregó, requiere la validación de las autoridades antes de que se comuniquen las indicaciones definitivas.

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Habrá un sector destinado a personas con movilidad reducida

La misa contará con un espacio para asistentes con movilidad reducida, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Las personas inscritas en esa entidad y quienes no formen parte de sus registros podrán identificar su situación durante el proceso de inscripción.

El sistema asignará una puerta de acceso y un sector específico para esos asistentes. Bytton afirmó que los voluntarios de la visita, denominados ‘Amigos de León’, recibirán capacitación para asistir a personas con movilidad reducida y con distintas discapacidades.

El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La organización calcula que los voluntarios suman cerca de 20 mil personas, aunque solo una parte será destinada a Las Palmas.

La misa será a las 10:30 y el ingreso comenzará varias horas antes

El Papa tiene previsto oficiar la misa a las 10:30, luego de un recorrido de saludo en el papamóvil dentro de la base aérea. Por ese motivo, la organización estima que los asistentes deberán encontrarse en el recinto desde las primeras horas de la mañana.

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Bytton señaló que el ingreso podría comenzar con varias horas de anticipación y advirtió que la permanencia en el lugar será prolongada. El operativo contempla baños, puntos de hidratación, atención médica, presencia de bomberos y medidas para la recolección de residuos.

En las tareas participan el Ministerio de Salud, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), el Ministerio del Ambiente, la Policía Nacional del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y otras entidades.

No habrá restricciones de edad para asistir. La organización pidió a cada familia evaluar las condiciones de niños, adultos mayores y otros integrantes del grupo, debido al calor previsto y a las horas que deberán permanecer dentro de Las Palmas.

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