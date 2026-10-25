Luna del Cazador de octubre 2026: fecha, hora y cómo ver este singular fenómeno astronómico en Perú

La Luna del Cazador alcanzará su máxima iluminación a las 11:11 p. m. del domingo 25 de octubre de 2026 en el horario de Perú y Colombia.

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En Perú, la Luna del Cazador alcanzará su máxima iluminación a las 11:11 p. m. del domingo 25 de octubre de 2026, según el horario previsto para Lima. El fenómeno corresponderá a la Luna llena de octubre y marcará el momento en que el satélite natural se ubique en el lado opuesto al Sol desde la perspectiva terrestre.

Aunque el punto máximo ocurrirá cerca de la medianoche, la Luna comenzará a aparecer por el horizonte oriental durante el atardecer del domingo 25 de octubre. Esa será una de las franjas en las que podrá apreciarse el disco lunar sobre el paisaje nocturno.

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La máxima iluminación tendrá lugar a las 12:11 a. m. del lunes 26 de octubre en la costa este de Estados Unidos, horario equivalente a las 4:11 GMT. El instante astronómico será el mismo en todo el planeta, pero la fecha y la hora local variarán según cada zona horaria.

En Lima, la referencia será las 11:11 p. m. del 25 de octubre. En Bogotá, Colombia, también ocurrirá a las 11:11 p. m. de ese día. En Buenos Aires, Argentina, el máximo se registrará a la 1:11 a. m. del 26 de octubre, mientras que en España peninsular será a las 5:11 a. m.

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La Luna llena de octubre emerge en el horizonte sobre la silueta de un paisaje arbolado durante el crepúsculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tonos amarillos o anaranjados

Durante su salida, la Luna podría mostrar una tonalidad amarilla o anaranjada. Este efecto ocurre porque la luz solar que refleja su superficie atraviesa una capa más densa de la atmósfera antes de llegar a los ojos de quienes la observan desde la Tierra.

La cercanía con el horizonte también puede producir la sensación de que el astro tiene un tamaño mayor. Sin embargo, su dimensión aparente no aumenta de forma significativa. Se trata de la ilusión lunar, un efecto visual que lleva al cerebro a percibir la Luna como más grande cuando aparece junto a edificios, árboles u otros objetos terrestres que funcionan como referencia.

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La fase de Luna llena permitirá observar iluminada la mayor parte de la cara visible del satélite. Esa condición facilita la captura del disco lunar completo en fotografías, aunque algunos relieves y cráteres suelen mostrar sombras más definidas durante otras fases, cuando la luz incide de manera más lateral sobre la superficie.

La ilusión lunar hace que el cerebro perciba el astro con un tamaño mayor cuando aparece junto a elementos terrestres de referencia. (MARGARITO PÉREZ RETANA)

Actividades previas al invierno

La Luna llena de octubre recibe tradicionalmente el nombre de Luna del Cazador o Hunter’s Moon. De acuerdo con el Old Farmer’s Almanac, la denominación se vincula con el período posterior a la cosecha, cuando los campos quedaban despejados y resultaba más fácil localizar animales antes de la llegada del invierno.

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La luz lunar, además, permitía prolongar las actividades nocturnas. El nombre forma parte de una tradición de denominaciones asociadas a las lunas llenas a lo largo del año.

Diversas culturas han utilizado otros nombres para este fenómeno. Los pueblos cree la llaman Luna Migratoria, en alusión al desplazamiento hacia el sur de numerosas aves durante esta temporada. Los ojibwe y los haida emplean expresiones relacionadas con el hielo y las heladas.

En tradiciones celtas de Europa central y occidental, la Luna llena de octubre se asocia con la Luna de la Caída de las Semillas. Algunas creencias paganas usan las denominaciones Luna Sanguínea o Luna de Sangre. Su aparición también coincide con Kojagiri Purnima, una celebración hindú dedicada a la diosa Lakshmi, relacionada con la prosperidad.

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El nombre tradicional de Luna del Cazador procede de la época posterior a la cosecha que facilitaba la ubicación de presas antes del invierno. (Aaron Bunch/AAP Image via AP)

Trípode, temporizador y apps

Para fotografiar la Luna llena de octubre conviene usar un trípode y un disparador remoto o el temporizador de la cámara. Estos recursos permiten reducir las vibraciones durante la toma.

Un teléfono con una aplicación de observación astronómica puede servir para calcular el punto por el que saldrá la Luna. Para los paisajes nocturnos, el texto de referencia recomienda objetivos con distancias focales de entre 12 y 50 milímetros. Para obtener detalles de la superficie lunar, señala el uso de un teleobjetivo de 400 milímetros o superior.

El brillo de la Luna llena puede dificultar la observación de las estrellas más débiles. Aun así, durante la noche será posible identificar algunos objetos celestes. El Cuadrado de Pegaso, una formación de cuatro estrellas, destacará en el cielo nocturno, mientras que Capella aparecerá por el noreste aproximadamente una hora después del atardecer.

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Durante las primeras horas del 26 de octubre, Júpiter y Marte podrán buscarse hacia el sureste. Júpiter se ubicará entre el brillo rojizo de Marte y la luz azulada de Regulus, una estrella múltiple de la constelación de Leo.

A lo largo de la noche, la Luna avanzará visualmente desde la constelación de Piscis hacia Aries. El 27 de octubre tendrá un encuentro aparente con el cúmulo estelar de las Pléyades.

Después de la Luna del Cazador, el calendario de lunas llenas de 2026 incluirá la Luna del Castor, prevista para el 24 de noviembre a las 9:53 a. m. EST, y la Luna Fría, que llegará a su máxima iluminación el 23 de diciembre a las 8:28 p. m. EST.

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