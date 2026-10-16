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Las dos opciones que valora Alianza Lima para reemplazar a Alejandro Duarte en 2027: ¿De quiénes se trata?

La directiva blanquiazul ya trabaja en el mercado de pases con dos nombres concretos para reforzar la portería de cara a la siguiente temporada

Alejandro Duarte – Matías Córdova- Diego Melián – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
El arco blanquiazul se convirtió en el talón de Aquiles del equipo durante 2026, y la dirigencia respondió con movimientos silenciosos en el mercado que ahora salieron a la luz con nombres y clubes concretos. (Alianza Lima)
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Con el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 todavía en disputa, Alianza Lima inició en paralelo la planificación de su plantel para 2027. La posición que concentra mayor atención es la portería, donde Alejandro Duarte atraviesa su peor momento en el club tras acumular una serie de fallos que encendieron las alarmas en la institución victoriana.

Según información de Exitosa Deportes, la directiva íntima maneja dos alternativas concretas: Matías Córdova, de Comerciantes Unidos, y Diego Melián, de Sport Boys.

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Córdova y Melián: los dos perfiles que analiza la directiva

Alejandro Duarte – Matías Córdova- Diego Melián – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
Alianza Lima analiza dos alternativas para reforzar su portería de cara a 2027: Matías Córdova, de Comerciantes Unidos, y Diego Melián, de Sport Boys. El contrato vigente del primero representa un obstáculo para una posible negociación. (Liga 1)

La búsqueda de un arquero para 2027 no implica necesariamente la salida de Duarte, sino la incorporación de un competidor que eleve el nivel de exigencia interna. En ese marco, los nombres que circulan en las oficinas del club son dos.

El primero es Matías Córdova, guardameta de Comerciantes Unidos que aún tiene contrato vigente por un año más con ese club. Esa condición contractual representa el principal obstáculo para concretar una eventual negociación, ya que los íntimos deberán analizar las condiciones económicas y deportivas que permitan su incorporación. La situación no es sencilla, pero tampoco descarta el interés.

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El segundo nombre es Diego Melián, arquero de Sport Boys, quien figura como la otra alternativa disponible en el radar blanquiazul. A diferencia de Córdova, su situación contractual no fue detallada en las informaciones que trascendieron, lo que podría facilitar —o no— las conversaciones preliminares. La directiva evalúa cuál de los dos perfiles se adapta mejor a las necesidades deportivas del proyecto.

La situación de Duarte: once goles y apenas dos vallas invictas

Alejandro Duarte – Matías Córdova- Diego Melián – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
Los fallos de Alejandro Duarte encendieron las alarmas en Alianza Lima, especialmente tras la derrota ante Universitario en el clásico. Pese a los cuestionamientos por sus actuaciones, el técnico Pablo Guede respaldó al guardameta peruano. (Alianza Lima)

El rendimiento de Alejandro Duarte en el Clausura no ha estado a la altura de las expectativas. En las 11 fechas disputadas hasta el momento, el arquero peruano recibió once anotaciones y logró mantener su arco sin perforaciones en solo dos ocasiones. Los números son elocuentes, pero no son lo único que preocupa al entorno blanquiazul: la naturaleza de los errores cometidos agrava el diagnóstico.

A lo largo de la temporada 2026, la prensa especializada contabilizó al menos cuatro fallos de alto impacto que le costaron puntos al equipo. El más resonante ocurrió en el clásico ante Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 9 del Clausura. En el minuto 96, un pase largo de César Inga para Alex Valera derivó en una acción confusa: Gianfranco Chávez intentó un cabezazo hacia atrás que desorientó al portero, y Lisandro Alzugaray aprovechó el desconcierto para anotar el 2-1 definitivo a favor del cuadro crema. El propio Duarte calificó la jugada como un “accidente futbolístico”, reconociendo la responsabilidad compartida con el defensor.

Ese no fue el único tropiezo. En el partido ante Juan Pablo II en Chongoyape, el guardameta admitió públicamente un error que privó al equipo de puntos valiosos como visitante. En la fecha 3 del Clausura, frente a Alianza Atlético de Sullana —en una victoria por 3-1—, dejó un rebote peligroso tras interceptar un remate potente, jugada que el rival convirtió en descuento y que generó críticas inmediatas en los paneles deportivos. Los fallos en competencias internacionales también sumaron al deterioro de su imagen ante la afición de La Victoria.

Pese a la presión, el entrenador Pablo Guede respaldó al arquero y lo ratificó como titular. “Cero preocupación”, fue la respuesta del técnico argentino cuando le consultaron sobre el rendimiento del guardameta. Y agregó: “Vos te equivocas, te levantas, te volvés a equivocar; el problema es cuando no te levantas”. La confirmación llegó en el campo: Duarte fue el elegido para el arco en el siguiente partido.

Lo que se viene para Alianza Lima

Alejandro Duarte – Matías Córdova- Diego Melián – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
Aunque el Clausura todavía está en disputa, Alianza Lima ya trabaja en la conformación de su plantel para 2027. La búsqueda de un arquero confirma que la dirigencia blanquiazul comenzó a evaluar alternativas con varios meses de anticipación. (Alianza Lima)

La dinámica del mercado peruano, donde los contratos suelen cerrarse con meses de anticipación, explica en parte la premura. Alianza Lima no es la excepción: mientras disputa el sábado 17 de octubre su compromiso ante Atlético Grau por la fecha 12 del Clausura —desde las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por L1 MAX y L1 Play—, la dirigencia ya opera en otro plano temporal.

La portería blanquiazul será, en definitiva, uno de los focos centrales de la próxima ventana de transferencias. La decisión final dependerá de los resultados que obtenga Duarte en lo que resta del torneo, de las condiciones que ofrezcan los clubes de origen de Córdova y Melián, y de la visión que el cuerpo técnico tenga sobre el perfil de arquero que necesita el equipo para afrontar una temporada en la que el club aspira a conformar un plantel más competitivo.

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