Friaje en el Perú alterará el clima en varias regiones: en cuáles y desde cuándo, según el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú pronosticó desde hoy este evento. (Senamhi)

Guardar

La selva peruana afrontará desde este domingo el ingreso del décimo tercer friaje del año, un evento que dejará lluvias, descargas eléctricas, mayor cobertura nubosa, ráfagas de viento y una reducción de las temperaturas diurnas y nocturnas en zonas de la selva sur y central.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que la masa de aire frío entrará por los departamentos de Puno, Madre de Dios y Cusco. El fenómeno se desplazará después hacia la selva central y concluirá el martes 27 de octubre.

PUBLICIDAD

El aviso meteorológico N.° 439, emitido el 24 de octubre a las 15:52 horas, mantiene un nivel de peligro moderado para el lunes 26 y el martes 27 de octubre. El reporte incluye a tres departamentos: Cusco, Madre de Dios y Puno.

El Senamhi mantiene vigente el aviso meteorológico número 439 con nivel de peligro moderado para Cusco, Madre de Dios y Puno. (Senamhi)

Lluvias, nubosidad y ráfagas

Durante el desarrollo del friaje, el Senamhi prevé lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades alrededor de los 50 km/h. También anticipó cobertura nubosa y un descenso de la temperatura diurna de ligera a moderada intensidad.

La jornada meteorológica del lunes 26 comprenderá desde las 10:00 hasta las 23:59 horas. El aviso tendrá vigencia hasta las 23:59 horas del martes 27 de octubre.

PUBLICIDAD

La información difundida por el Senamhi precisa que, el lunes, las temperaturas máximas serán de alrededor de 24 °C en la selva sur. A su vez, el texto enviado por la institución señala que, durante el periodo del friaje, las máximas bordearán los 29 °C en la selva sur y los 27 °C en la selva central.

El fenómeno estará asociado al ingreso de aire frío. El material informativo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señala que el friaje ocurre en la selva y se caracteriza por una duración corta, una disminución de la temperatura, vientos fuertes y lluvias. También indica que se relaciona con la invasión de masas de aire frío de origen antártico, que ingresan mayormente por la selva de Madre de Dios.

PUBLICIDAD

Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora en la selva sur.

Temperaturas nocturnas

El Senamhi proyectó que las temperaturas mínimas nocturnas se aproximarán a 19 °C en la selva sur. En la selva central, los valores oscilarán entre 18 °C y 21 °C.

El descenso de temperatura abarcará sectores de Cusco, Madre de Dios y Puno, de acuerdo con el mapa adjunto al aviso meteorológico. La entidad clasifica el nivel de peligro como moderado y advierte que en estas zonas pueden presentarse fenómenos meteorológicos peligrosos, aunque habituales para la región.

Ante este escenario, el reporte recomienda mantenerse al tanto de la situación meteorológica y tener prudencia al realizar actividades al aire libre que puedan generar riesgos en caso de mal tiempo.

PUBLICIDAD

El Ministerio del Ambiente, a través del Senamhi, indicó que continuará con la emisión de información actualizada sobre el comportamiento del tiempo y el clima. La institución recomendó a la población consultar su página web y sus redes sociales.

Las temperaturas nocturnas descenderán hasta los 18 grados en sectores de la selva central. (Radio Nacional)

Consejos de Indeci

Las recomendaciones difundidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) incluyen el uso de ropa abrigadora y mantas durante la noche, además de evitar cambios bruscos de temperatura.

El organismo también aconsejó a la población usar paraguas o impermeables para protegerse de las lluvias y reparar o acondicionar las viviendas. Para los niños que presenten tos, recomendó llevarlos de inmediato al establecimiento de salud.

PUBLICIDAD

El Indeci señaló, además, que las autoridades regionales y locales deben identificar y señalizar rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión. Entre sus recomendaciones figura informar sobre los centros de salud, las compañías de bomberos y las comisarías de cada jurisdicción.

El material institucional también plantea la realización de simulacros de evacuación frente a los peligros más frecuentes en cada zona, la disposición de almacenes de ayuda humanitaria para la población damnificada y la implementación de un Centro de Operaciones de Emergencia.