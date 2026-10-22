Gorillaz en Lurín: Cambio de sede genera reclamos por distancia y horario entre asistentes que ya tenían entradas

Gorillaz llega a Lima por primera vez.

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El traslado del concierto de Gorillaz desde Arena 1 Park, en San Miguel, hacia Lurín Live abrió una nueva etapa de venta de entradas y amplió la capacidad del evento, pero también generó cuestionamientos entre parte del público que ya había organizado su asistencia para el show previsto el lunes 23 de noviembre. Las principales objeciones apuntan a la distancia, el tiempo de traslado y la elección de un día laborable para una presentación en el sur de Lima.

La producción informó que el espectáculo se mantiene en la misma fecha y que los boletos adquiridos para el recinto original seguirán vigentes. Sin embargo, varios seguidores manifestaron su disconformidad ante el cambio de condiciones, pues consideraban que Arena 1 Park ofrecía una ubicación más accesible desde diversos distritos de la capital.

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El nuevo local está ubicado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, en el distrito de Lurín. Para quienes salen de sus centros de trabajo durante la tarde, el traslado hasta esa zona implica reorganizar horarios, calcular la congestión vehicular y prever el retorno luego del concierto.

Parte del público cuestionó que el concierto se mantenga un lunes 23 de noviembre, debido a los tiempos de traslado desde distintos puntos de Lima y las obligaciones laborales. Otros entendieron la decisión de los organizadores. TikTok

La presentación será la primera de la banda liderada por Damon Albarn en Perú. Por esa razón, algunos asistentes señalaron que mantendrán sus planes pese a las dificultades logísticas, mientras otros reclamaron alternativas como una nueva fecha, reembolsos o un recinto más cercano al centro de Lima.

La distancia a Lurín preocupa a quienes saldrán del trabajo el lunes

El concierto de Gorillaz se realizará un lunes, una jornada que para parte del público coincide con obligaciones laborales, académicas y familiares. Los seguidores que comentaron el cambio de sede cuestionaron que el traslado a Lurín pueda extender sus tiempos de viaje, sobre todo en el horario de salida de oficinas y centros de estudio.

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Gorillaz se presentará por primera vez en Lima el lunes 23 de noviembre, ahora en el recinto Lurín Live.

La preocupación está vinculada con el recorrido que deberán realizar los asistentes desde distritos ubicados en el norte, centro y este de Lima. El trayecto puede requerir más de una conexión de transporte público y dependerá del tráfico en rutas como la Vía Expresa, la Panamericana Sur y las vías de acceso a Lurín.

La organización informó que habilitará rutas de transporte urbano que pasan por zonas como San Miguel, Breña, Jesús María, Cercado de Lima, La Victoria, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Lurín. También mencionó alternativas desde San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita y Chosica.

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No obstante, las rutas de transporte público no resuelven todas las dudas de los asistentes. Algunos señalaron que deberán salir con varias horas de anticipación para llegar al recinto, en especial quienes culminan su jornada laboral por la tarde y viven en sectores alejados del sur de la ciudad.

El cambio también modificó la planificación de quienes habían elegido Arena 1 Park por su cercanía con San Miguel y por las conexiones disponibles desde la Costa Verde, la avenida La Marina y otros puntos de Lima Metropolitana.

La mudanza de Arena 1 Park a Lurín Live dividió al público entre quienes reorganizarán su viaje para asistir y quienes cuestionan la distancia, el retorno nocturno y la fecha elegida. TikTok

Algunos asistentes piden devoluciones y otros solicitan otra fecha

Las entradas adquiridas para Arena 1 Park conservan su validez para ingresar a Lurín Live, según comunicó la producción. Ticketmaster actualizará de manera automática la información de los boletos, por lo que los compradores no deberán realizar canjes ni modificaciones manuales.

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Asimismo, quienes no puedan asistir al concierto debido al cambio de sede podrán solicitar la devolución de su dinero. Tras el anuncio, varios usuarios pidieron reembolsos al considerar que el traslado modifica de forma relevante las condiciones bajo las cuales adquirieron sus entradas.

Las entradas adquiridas para Arena 1 Park mantendrán su validez tras el cambio de sede anunciado por la producción.

Otros seguidores propusieron que la presentación se traslade a un viernes, sábado o domingo. El argumento es que una fecha de fin de semana permitiría salir con mayor anticipación, facilitaría el desplazamiento hacia Lurín y reduciría las complicaciones relacionadas con el retorno a casa después del espectáculo.

Hasta el momento, el show se mantiene programado para el lunes 23 de noviembre. El cambio fue comunicado luego de que el Arena 1 Park quedara clausurado por la Municipalidad de San Miguel tras observaciones vinculadas con protocolos de evacuación durante el concierto de Robbie Williams. La nueva sede permitirá habilitar más localidades para el debut de la banda británica en Lima.

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Los buses de regreso buscan aliviar una parte de las dudas logísticas

Como parte de las medidas anunciadas para el concierto, la organización informó que habrá buses de retorno cuando termine el show. El servicio tendrá un precio de S/ 12 por persona y contará con tres destinos: Puente Benavides, el Trébol de Javier Prado y Puente Santa Anita.

La alternativa busca atender una de las mayores preocupaciones del público: la salida del recinto durante la noche y el acceso a transporte hacia zonas más céntricas de Lima. También se habilitarán más de 3 mil espacios de estacionamiento, cuyos accesos se venderán por Ticketmaster a S/ 40.

Los asistentes que no puedan llegar al nuevo recinto podrán solicitar la devolución de su dinero, mientras otros exigen un cambio de fecha por las dificultades de movilización. Tiktok

Para algunos asistentes, estas medidas hacen viable el viaje hacia Lurín. Entre quienes mantienen su entrada existe la idea de que el traslado será parte del esfuerzo para ver por primera vez en el país a una banda asociada a canciones como “Clint Eastwood”, “Feel Good Inc.”, “DARE” y “On Melancholy Hill”.

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Otros recibieron el anuncio sin mayores reparos y consideran que el cambio garantiza la realización del espectáculo. La mayor capacidad del recinto también abrió la venta de nuevas localidades, con precios de S/ 463 para Platinum, S/ 342 para VIP y S/ 231 para General.

Con posturas divididas, los próximos días serán determinantes para conocer si la producción responde a los pedidos vinculados con devoluciones, transporte adicional o ajustes para quienes deberán recorrer largos trayectos en una noche laborable.