El golazo de larga distancia de Jesús Pretell no fue suficiente para evitar la derrota de LDU de Quito a manos de Macará

El volante peruano desenvainó un potente disparo que venció la resistencia del portero rival y marcó el 1-1 parcial. Crédito: X Zapping Ecuador.

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Liga Deportiva Universitaria de Quito perdió 2-1 ante Macará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la cuarta jornada del hexagonal final de la LigaPro de Ecuador. Jesús Pretell fue titular, disputó todo el partido y anotó el empate transitorio con un remate de larga distancia que no alcanzó para evitar la derrota alba.

El equipo visitante abrió el marcador en el cierre de la primera parte. Franco Posse aprovechó una acción dentro del área y venció la resistencia del arquero Gonzalo Valle. La jugada fue revisada por el VAR debido a una posible posición adelantada, pero el tanto quedó validado.

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LDU tuvo mayor iniciativa durante varios pasajes del encuentro, aunque le costó transformar el dominio territorial en ocasiones claras. Macará resistió en su campo, cerró espacios y buscó lastimar a través de transiciones rápidas, una fórmula que le dio resultado en Quito.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez encontró la igualdad a los 74 minutos, cuando Pretell recibió el balón sin marca en campo contrario. El volante peruano avanzó varios metros ante la pasividad de la defensa rival y se perfiló para ejecutar un disparo potente y rasante.

Jesús Pretell anotó su segundo tanto en LDU. Crédito: Instagram LDU.

Su remate ingresó junto a un poste de la portería defendida por Rodrigo Rodríguez. La acción permitió que los ‘albos’ recuperaran la esperanza de, al menos, rescatar un punto en casa, después de un partido en el que no habían logrado imponerse en el marcador.

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Sin embargo, la reacción de Macará fue inmediata. Apenas un minuto después de la anotación del mediocampista peruano, Mateo Viera apareció en el área para definir el 2-1. La visita aprovechó un desajuste defensivo de LDU y recuperó una ventaja que sostuvo hasta el pitazo final.

LDU quedó con 53 puntos y descendió al cuarto lugar de la tabla. Universidad Católica también registra la misma cantidad de unidades, aunque cuenta con mejor diferencia de goles. Macará llegó a 63 puntos, mientras Independiente del Valle se mantiene como líder con 78.

La derrota complica las aspiraciones de los ‘albos’ de obtener un cupo directo para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aún quedan seis jornadas en el hexagonal, con 18 puntos en juego, pero la distancia con Macará pasó a ser de 10 unidades.

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Jesús Pretell desenvainó un derechazo de larga distancia para anotar el 1-1 transitorio en la derrota de LDU. Crédito: Instagram LDU.

El siguiente reto de Liga de Quito será frente a Universidad Católica por la semifinal de ida de la Copa Ecuador. El encuentro está programado para el jueves 29 de octubre a las 19:00 horas, una oportunidad para que el plantel deje atrás el golpe recibido en el torneo local.

Pretell, pivote asentado

Jesús Pretell llegó a LDU de Quito a inicios de 2026, procedente de Sporting Cristal, por pedido de Tiago Nunes. El entrenador brasileño ya lo había dirigido en el conjunto rimense y apostó por él para reforzar la zona central del cuadro ecuatoriano.

El futbolista peruano se adaptó a la exigencia del plantel capitalino y se convirtió en una alternativa habitual en el mediocampo. Durante la etapa de Nunes, ocupó funciones como volante de contención, aunque también cumplió tareas en la zaga y como lateral derecho cuando el equipo lo necesitó.

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La salida del técnico brasileño no modificó su situación. Con la llegada de Gustavo Álvarez al banquillo, Pretell conservó presencia en el once y mantuvo su rol de equilibrio. Su capacidad para recuperar balones y ofrecer una salida limpia le permitió sostener su lugar.

Jesús Pretell se ha constituido como un efectivo significativo en LDU. - Crédito: Difusión

El mediocampista de 27 años acumulaba una anotación en la LigaPro antes del duelo ante Macará, conseguida en abril frente a Independiente del Valle. Su disparo en el estadio Rodrigo Paz Delgado representó, por tanto, su segundo gol desde que se incorporó a LDU.

Pretell añadió un recurso que puede ampliar su influencia en ataque. En una posición que suele exigir contención y distribución, el peruano demostró que posee remate desde media distancia. Su gol ante Macará llegó en un momento complejo, aunque el equipo no pudo capitalizarlo.

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Con 41 partidos disputados durante la temporada entre LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador, el ex Sporting Cristal se afianzó en el fútbol ecuatoriano. Ahora buscará trasladar esa continuidad a los siguientes compromisos de LDU, que todavía pelea en dos frentes.