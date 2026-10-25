Sport Huancayo, afianzado como único líder del Torneo Clausura 2026 al infligirle un contundente 4-1 a Alianza Atlético, en La Incontrastable

Sport Huancayo aparece como el único puntero del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

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Sí que la Liga 1 2026 trae demasiadas sorpresas. Si en el primer tramo fuimos testigos de la irrupción de Los Chankas, que estuvieron codo a codo con Alianza Lima —a la postre el ganador del Torneo Apertura—, ahora observamos con mucho asombro cómo Sport Huancayo luce en lo más alto del Torneo Clausura.

La situación del ‘rojo matador’ era más que crítica en los primeros compases del año. El riesgo por descender acosaba a los integrantes del plantel, pero hubo un cambio radical con el regreso de Richard Pellejero a la parcela técnica. Con el uruguayo empezó la secuencia positiva, que se ve reflejada en un rendimiento espléndido y en la llegada al primer lugar.

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Nahuel Luján hizo de las suyas ante Alianza Atlético. - Crédito: ITEA

Aunque hay una diferencia con respecto a la semana anterior: Sport Huancayo, ahora, es líder en solitario y mira desde arriba a sus perseguidores; eso sí, el margen de distancia no es tan amplio, pero a su favor juega que depende de sí mismo para mantenerse en la cúspide a falta de cuatro partidos para el final de la campaña.

La consolidación de los de Pellejero llegó gracias a una autoritaria goleada contra Alianza Atlético, en La Incontrastable. Desde el inicio, el dueño de casa impuso condiciones con un dominio asfixiante, que dio pie a la apertura del juego nada más a los 5′ minutos con un golazo de Jean Franco Falconí.

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Un par de minutos después, Sport Huancayo golpeo de nuevo por intermedio del argentino Nahuel Luján, tras una excelente habilitación de Javier Sanguinetti, el ’10′ que trascendió como el MVP del lance. Llegada a la media hora, con exactitud, se confirmó la goleada con aportación de Daniel Porozo y Diego Carabaño se unió a la fiesta a los 37′.

Con extrema urgencia, el ‘vendaval’ intentó rehacerse, pero apenas hizo la diana del honor por un penal convertido por Cristian Penilla. Lo que vino después fue el monólogo de ataques del local; incluso uno de ellos desembocó en lo que pudo ser el 5-1 de Hugo Ángeles, pero la existencia de un offside echó por tierra esa posibilidad.

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Daniel Porozo se ha afianzado como un efectivo peligroso en Sport Huancayo. - Crédito: ITEA

Pellejero enfocado

Richard Pellejero celebró la séptima victoria consecutiva de Sport Huancayo en el Clausura tras el partido ante Alianza Atlético, que no supuso ninguna dificultad pese a que también aparecía en la parte alta.

El técnico uruguayo destacó el rendimiento del ‘rojo matador’, en especial durante la primera mitad, aunque admitió que el desempeño posterior no lo dejó plenamente satisfecho, pese a las ocasiones generadas luego.

El entrenador definió ese tramo inicial como los 45 minutos más lindos que vivió desde su llegada al club. “Es mérito de estos guerreros”, afirmó Pellejero, quien valoró tanto los goles como la forma en que el equipo salió a disputar el encuentro ante un adversario que exigió respuestas constantes.

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El conjunto huancaíno alcanzó una posición que el técnico calificó de linda, pero el uruguayo pidió moderación. “No hemos conseguido nada todavía”, sostuvo, antes de confirmar que el plantel volverá a entrenarse al día siguiente para preparar su siguiente compromiso del torneo. Anticipó que la exigencia será mayor desde ahora.

Richard Pellejero atraviesa su segundo periplo como entrenador de Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

El próximo desafío será ante Juan Pablo II College, en Chongoyape, un rival que también pelea en el certamen, aunque aparece algunos peldaños abajo en la clasificación.

Pellejero reconoció que Sport Huancayo cuenta con una plantilla corta, aunque prometió una postura ambiciosa: el equipo jugará ese encuentro como si estuviera en altura para sostener su objetivo en el Torneo Clausura.

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