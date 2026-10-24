El proyecto Latente transforma una casa destinada a demolición en un espacio de intervención artística temporal

Artistas urbanos intervienen con murales la fachada de un edificio en Miraflores como parte del proyecto Latente antes de su demolición.

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Toda construcción conserva, hasta su último día, las señales de quienes la habitaron. Latente, un proyecto artístico gestado por Daniella Voysest, convertirá una casa destinada a la demolición en un espacio de intervención donde seis artistas trabajarán con la arquitectura misma como material de creación antes de que la vivienda desaparezca por completo.

La propuesta parte de una premisa sencilla: cada espacio habitado acumula una memoria propia, visible en las paredes, las texturas y las marcas del tiempo, incluso cuando se aproxima su transformación definitiva. Latente busca detenerse justo en ese instante intermedio, el momento en que un lugar todavía conserva lo que fue, pero ya anticipa aquello en lo que se convertirá.

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Una intervención de arte urbano cubre el acceso de un edificio con carteles inmobiliarios dentro de la iniciativa Latente antes de la demolición de la estructura.

Antes de que llegue la demolición y se levanten nuevos cimientos, el proyecto invita al público a recorrer esa pausa arquitectónica y a reconocer las huellas que la construcción guarda en su estructura. La experiencia propone una reflexión sobre el paso del tiempo en los espacios urbanos y sobre lo que suele perderse sin dejar registro cuando una edificación cambia de destino.

La iniciativa reúne distintas disciplinas artísticas bajo un mismo techo, de forma literal, para ofrecer una experiencia que combina arte, arquitectura y reflexión urbana en un formato que no volverá a repetirse una vez concluida la intervención.

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Varios artistas aplican pintura en aerosol desde andamios sobre los muros exteriores de una edificación como parte del proyecto Latente.

Seis artistas convergen en un mismo espacio

Para esta edición de Latente, los artistas Big-Rex, Pésimo, Fefa, Conrad, Terko y Art Boarding intervendrán distintas áreas al interior de la vivienda, cada uno con su propio lenguaje visual y su propia manera de interpretar el espacio como punto de partida. Las superficies, los rastros previos y las particularidades de cada habitación funcionarán como insumo directo para las obras, en lugar de servir únicamente como telón de fondo.

Cada intervención artística entablará un diálogo específico con el entorno que la contiene. Los muros, las habitaciones y los elementos originales de la construcción dejarán de operar como simple soporte físico para integrarse de lleno en las piezas resultantes. Bajo esta lógica, el espacio se entiende como una materia viva, un territorio temporal donde conviven la memoria del lugar, el acto creativo y el proceso de transformación que la edificación atravesará después.

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Diversos murales e ilustraciones cubren el acceso de una estructura como parte de la iniciativa artística Latente antes del inicio de su demolición.

Una experiencia artística condenada a desaparecer

Latente plantea una propuesta necesariamente efímera: las obras que surjan de esta intervención nacerán con la certeza de que desaparecerán junto con la arquitectura que las alberga. Esa condición temporal convierte el gesto de intervenir en un acto de reconocimiento hacia lo que fue la casa, pero también en una manera de proyectar, de forma simbólica, aquello que todavía no existe en ese terreno.

Más allá del formato de exposición convencional, el proyecto funciona como un punto de encuentro entre el arte, la arquitectura y el desarrollo urbano. La propuesta invita a pensar en los procesos de transformación que atraviesan las ciudades y en el valor de aquello que, por lo general, pasa inadvertido en los momentos previos a su desaparición definitiva.

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Un mural del proyecto Latente combina el rostro de una mujer con elementos de la naturaleza sobre la fachada de un inmueble previo a su demolición.

Un recorrido entre lo que fue y lo que vendrá

El proyecto propone al público ingresar a un espacio suspendido entre dos tiempos: una casa que todavía conserva las señales de su historia y un presente construido por la intervención de los seis artistas participantes, que antecede a un futuro arquitectónico que aún no ha tomado forma definitiva. Esa condición de tránsito es, según plantea la propuesta curatorial de Daniella Voysest, el núcleo central de la experiencia que Latente ofrece a sus visitantes.

“Una forma se despide. Otra, todavía invisible, comienza a nacer”, señala la descripción del proyecto, que resume así la idea de una transición entre dos estados de la misma estructura física. Entre ambos momentos, algo de la casa permanece latente, a la espera de ser reconocido antes de su desaparición total.

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Latente inaugura el 5 de noviembre, fecha en la que el arte, el diseño y la arquitectura confluirán en un mismo espacio en transición. La convocatoria se mantiene abierta al público y la organización difunde las actualizaciones del proyecto a través de la cuenta @laten en redes sociales.