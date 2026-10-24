Examen de admisión San Marcos 2027-I: Objetos que están prohibidos e impedirán tu ingreso este sábado 24 y domingo 25 de octubre

Conoce la lista de objetos prohibidos de llevar para la ronda de exámenes que inicia el 09 de marzo | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

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Quienes participen este sábado 24 y domingo 25 de octubre en el examen de admisión San Marcos 2027-I deberán llegar a la Ciudad Universitaria con una sola preocupación práctica: cumplir los controles de acceso sin portar artículos que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) prohíbe durante las pruebas de Ciencias de la Salud y Medicina Humana.

La institución ofrece 2.581 vacantes para 28.829 postulantes inscritos en el proceso. En estas dos fechas, la puerta de entrada se abrirá a las 6.00 a. m. y cerrará a las 8.30 a. m.

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La UNMSM indicó que, una vez cumplido ese límite, “no se permitirá el ingreso de postulantes por ningún motivo”. La medida obliga a prever el traslado y a presentarse con los papeles exigidos antes de llegar al campus.

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Los aparatos y las pertenencias que no pasarán el control

El listado de objetos prohibidos en el examen de San Marcos abarca celulares, relojes inteligentes, audífonos, tabletas, cámaras y cualquier dispositivo electrónico. La restricción también alcanza mochilas, bolsos, carteras, billeteras, llaves, tarjetas, joyas y relojes convencionales.

Tampoco se admitirán alimentos, bebidas, libros, cuadernos, separatas ni otros materiales de estudio. La universidad entregará los lápices, borradores, tajadores y lapiceros que se usarán dentro del aula.

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El propósito de esta relación es reducir interrupciones y evitar que los controles se conviertan en una instancia de resguardo de pertenencias.

Para el postulante, el ingreso funciona como un filtro: si lleva un artículo no autorizado, deberá resolver esa situación antes de acceder al recinto. La recomendación operativa es acudir solo con la documentación requerida, sin accesorios ni paquetes que puedan detener la revisión previa.

Los aparatos tecnológicos están prohibidos en el examen de la UNMSM. - Crédito: Andina

Documentos que sí deben acompañar al postulante

El carné de postulante debe imprimirse en formato A4 e incluye una declaración jurada. Ese documento debe presentarse sin firma ni huella dactilar, ya que ambos registros se colocarán en el salón, ante el docente o veedor.

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También será indispensable el Documento Nacional de Identidad (DNI) original, vigente y actualizado. Los aspirantes extranjeros deberán mostrar pasaporte o carné de extranjería vigente.

Si el DNI fue extraviado o robado, la admisión aceptará el certificado de inscripción C4 del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) u otro comprobante oficial de trámite.

En el caso de los menores de edad, corresponde llevar la declaración jurada impresa con la firma del padre, madre o apoderado. Cada requisito debe estar listo antes de salir de casa, no al llegar a la puerta.

El examen del sábado corresponde a Ciencias de la Salud, salvo Medicina Humana. La jornada del domingo estará destinada a quienes buscan una vacante en Medicina Humana. Ambas evaluaciones forman parte del proceso 2027-I y se realizan en la Ciudad Universitaria.

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La universidad dispuso que los candidatos revisen sus datos y sus documentos con anticipación, porque el control de identidad se efectúa antes de que los postulantes se dirijan a las aulas asignadas.

Quienes consigan una vacante podrán recoger la constancia de ingreso entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026, conforme al cronograma informado.