Ministro de Trabajo afirma que contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud fue por “criterios técnicos”. (Foto: Composición - Infobae)

Guardar

Juan Sheput negó que la designación de la hermana del senador Daniel Barragán, integrante de la bancada de OBRAS como asesora de EsSalud corresponda a un supuesto acuerdo político vinculado con una votación parlamentaria. El titular del Ministerio de Trabajo afirmó que el nombramiento obedeció a “criterios profesionales”.

El ministro aseguró que Zulema Tomás, presidenta de EsSalud, evaluó la contratación de María del Carmen Barragán antes de la discusión en el pleno y que el asunto se abordó desde su perfil laboral. “La contratación de la hermana del senador Barragán obedece única y exclusivamente a criterios técnicos”, afirmó.

PUBLICIDAD

El titular del MTPE situó la discusión sobre EsSalud en los problemas financieros que, según afirmó, recibió la actual administración. Señaló que el alquiler de una camioneta al que aludieron versiones previas no guarda relación con los S/ 6.000 millones de déficit que atribuyó a gestiones anteriores.

Cobertura periodística de Canal N desde San Isidro donde el ministro de Trabajo, Juan Sheput, ofrece declaraciones a diversos medios de comunicación. Durante la rueda de prensa, se informa sobre la evaluación de medidas laborales, como la suspensión perfecta ante el impacto de las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño, visibles en pantalla compartida. Asimismo, el funcionario responde consultas vinculadas a EsSalud y a temas de coyuntura política.

Sheput también negó haber mantenido conversaciones con Barragán y cuestionó las versiones sobre un supuesto pacto político. El ministro precisó que ni siquiera coincidió con el legislador cuando acudió a una comisión presidida por él, pues Barragán no asistió por actividades profesionales.

Sheput afirmó que EsSalud ya muestra mejoras en la compra de medicamentos vitales, la atención al público y el desembalse de operaciones de urología y oftalmología durante las 24 horas. “Tenemos al frente de EsSalud a una persona honesta como la doctora Zulema Tomás”, dijo.

PUBLICIDAD

La versión del senador Barragán

Barragán defendió la trayectoria de su hermana, a quien describió como una profesional con más de veinte años de experiencia en el Poder Ejecutivo. Señaló que ocupó cargos como directora nacional de Justicia y gerente general de Salud, y atribuyó su llegada a EsSalud a su conocimiento de Tomás y a la gestión que desarrolla en el seguro social.

La controversia surgió luego de que la bancada Partido Cívico Obras, encabezada por Barragán, contribuyera al quórum en una sesión de la Comisión de Constitución a la que no asistieron otras agrupaciones opositoras. El senador sostuvo que los voceros habían acordado participar en esa reunión tras un encuentro realizado el viernes anterior.

PUBLICIDAD

Senador de Obras aseguró que "sería muy poco" haber votado a favor del dictamen de facultades legislativas a cambio de que su hermana sea designada como asesora en EsSalud. Video: Latina Noticias

Daniel Barragán afirmó que no conversó con Juan Sheput ni con Zulema Tomás sobre la contratación de su hermana. “Yo no he hablado, no he cruzado palabra con el ministro de Trabajo desde que él está en el cargo. Y no conozco tampoco a la doctora Zulema”, declaró ante la prensa desde el Congreso.

El senador rechazó que su apoyo al quórum en la Comisión de Constitución pueda interpretarse como una contraprestación por la designación. Ante la consulta sobre un posible intercambio de favores, respondió: “Sería muy poco por un puesto de asesor, por favor, que yo tome una decisión tan grande para el país”.

PUBLICIDAD

Barragán explicó que su bancada cumplió un compromiso asumido entre voceros para asistir a la Comisión de Constitución. “El quórum es un medio, no es un fin. El fin aquí es que el Perú salga adelante”, sostuvo.

El senador relató que conversó con Roberto Sánchez para recordarle el acuerdo entre los representantes partidarios y pedir que las diferencias se debatieran dentro de la comisión. Según su versión, en la reunión previa también participaron representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular.