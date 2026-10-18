Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

¡Tarde de juego! Alianza Lima aparece por primera vez en la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley para medirse contra Rebaza Acosta.
Así llega Alianza Lima al debut de Liga Peruana de Vóley 2026/27
Alianza Lima, con la mirada puesta en el tetracampeonato, completó una exigente pretemporada que dejó notas aprobatorias y conclusiones positivas. Bajo la conducción de Alejandro Schneider, el sexteto aliancista participó en la Brasil Cup, donde enfrentó a rivales de fuste como Fluminense. Después, el equipo de La Victoria organizó una exigente Noche Blanquiazul, como parte de su preparación para la temporada y el nuevo desafío.
El plantel perdió efectivos claves, entre ellos Maeva Orlé, pero incorporó refuerzos de peso como Daniela Bulaich e Iona Baciu. Ambas incorporaciones elevarán el ritmo de la interna y ampliarán las alternativas del conjunto blanquiazul. Con esta combinación de trabajo previo y nuevas piezas, Alianza Lima afronta el objetivo de buscar el tetracampeonato en la campaña.
Así llega Rebaza Acosta al debut de Liga Peruana de Vóley 2026/27
Con el objetivo de competir con mayores garantías durante el nuevo curso, Rebaza Acosta emprendió una renovación interna que alcanzó a buena parte de sus integrantes. La conducción del equipo quedó ahora en manos de Martín Rodríguez, quien asumió el reto de consolidar una estructura modificada y orientar al plantel hacia una campaña con aspiraciones más altas que la anterior.
El cambio, no obstante, aún no se refleja en el rendimiento. La caída ante D. Géminis en su presentación mostró que el proyecto todavía necesita consolidarse. Rebaza Acosta terminó la temporada pasada noveno en la clasificación general, puesto que le impidió disputar la fase final por el título de la LPV y dejó pendiente mejorar su rendimiento competitivo, de cara a los próximos desafíos de la temporada que ahora comienza.
Canal TV del Alianza Lima vs Rebaza Acosta por debut de Liga Peruana de Vóley 2026/27
La Liga Peruana de Vóley abre fuegos después de un pequeño periodo de receso por la culminación del periodo anterior. Al igual que en las pasadas ediciones, todos los partidos sin excepciones serán transmitidos a través de las pantallas de Latina Deportes (Canal 2).
Conviene mencionar que la website Infobae Perú seguirá el desarrollo de los encuentros más relevantes, como el caso del estreno de Alianza Lima, tricampeón actual, por intermedio de un minucioso minuto a minuto, que contendrá clips de las mejores acciones al igual que un resumen integral. ¡No te lo pierdas!
Horario del Alianza Lima vs Rebaza Acosta por debut de Liga Peruana de Vóley 2026/27
El encuentro entre Alianza Lima y Rebaza Acosta tendrá horarios diferenciados según el país desde el que se siga la transmisión. En Perú, Colombia, Ecuador y México, tomando como referencia Ciudad de México, el inicio está previsto para las 18:30 horas. Bolivia y Venezuela lo verán media hora después, a las 19.30 horas.
La distribución permite a los aficionados identificar con anticipación la hora correspondiente en sus respectivos territorios y organizar el seguimiento del partido. Para Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el duelo comenzará a las 20.30 horas. El mismo horario regirá en Washington, Estados Unidos, y en República Dominicana
Precio de entradas del Alianza Lima vs Rebaza Acosta por debut de Liga Peruana de Vóley 2026/27
- Occidente preferente: S/ 45
- Oriente preferente: S/ 45
- Norte preferente: S/ 30
- Sur preferente: S/ 30
- General occidente: S/ 25
- General oriente: S/ 25
- General norte: S/ 25
- General sur: S/ 25