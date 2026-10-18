Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Así llega Alianza Lima al debut de Liga Peruana de Vóley 2026/27

Alianza Lima, con la mirada puesta en el tetracampeonato, completó una exigente pretemporada que dejó notas aprobatorias y conclusiones positivas. Bajo la conducción de Alejandro Schneider, el sexteto aliancista participó en la Brasil Cup, donde enfrentó a rivales de fuste como Fluminense. Después, el equipo de La Victoria organizó una exigente Noche Blanquiazul, como parte de su preparación para la temporada y el nuevo desafío.