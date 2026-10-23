Perú

Cesan de EsSalud a la hermana del senador Daniel Barragán: Nombramiento no duró ni una semana

Presidenta del Seguro, Zulema Tomás, le exige a María del Carmen Barragán guardar absoluta reserva sobre los asuntos que conoció en los 4 días de trabajo efectivo

Hermana del senador Daniel Barragán regresa a EsSalud.
Hermana del senador Daniel Barragán regresa a EsSalud.
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La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomás, dio por concluida la designación de María del Carmen Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán, como asesora de su despacho. Esto antes de que se cumpla una semana de su nombramiento, que se efectuó el pasado 17 de octubre.

El cese de María del Carmen Barragán Coloma se oficializó mediante la resolución 001407-PE-ESSALUD-2026 de fecha 22 de octubre, suscrita por la propia Zulema Tomás.

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“Se resuelve: DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha, la designación y el vínculo laboral conferido a doña MARIA DEL CARMEN BARRAGAN COLOMA, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001388-PE-ESSALUD-2026 de fecha 17 de octubre del 2026, en atención al cargo y nivel de confianza de Asesor III, plaza Nº 7000603X, nivel Ejecutivo 3 de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud – ESSALUD”, se lee en la resolución, donde también se le da las gracias por los servicios prestados 4 días hábiles tras la designación.

Documento oficial con el logotipo de EsSalud y seis artículos numerados que finalizan con la firma digital de Elizabeth Zulema Tomás Gonzales
Una resolución de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud formaliza el cese de funciones de María del Carmen Barragán Coloma en el Seguro Social de Salud en Perú.

La resolución de despido también recuerda que la abogada cesada se encuentra en la obligación de “guardar la debida reserva respecto de los asuntos y/o información a la cual haya tenido acceso”, sino podría ser inhabilitada para trabajar en el Estado, además de ser denunciada civil y penalmente.

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Finalmente, la presidenta de EsSalud recuerda que María del Carmen Barragán deberá presentar sus declaraciones juradas de conflicto de intereses y de ingresos, bienes y rentas ante la Contraloría General de la República dentro de los próximos 15 días útiles.

Defendieron contratación

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, y el senador Daniel Barragán salieron a defender la contratación de María del Carmen Barragán Coloma como asesora de la Presidencia Ejecutiva del seguro social, en medio de cuestionamientos por su cercanía con el debate de facultades legislativas que se dio en el Senado.

Senador de Obras aseguró que "sería muy poco" haber votado a favor del dictamen de facultades legislativas a cambio de que su hermana sea designada como asesora en EsSalud. Video: Latina Noticias

Tomás afirmó que fue ella quien impulsó la designación y descartó cualquier intervención del senador en el proceso. Según explicó, conoció a la abogada en 2023, cuando ambas coincidieron en la atención de niños del Inabif, institución que Barragán Coloma dirigía en ese entonces. “Soy yo quien ha traído a la doctora Barragán”, sostuvo la funcionaria en una entrevista con Canal N. Precisó, además, que el trámite de incorporación se inició el 9 de octubre, antes de la sesión parlamentaria en cuestión, y que la resolución se emitió el 17 de octubre, tras las evaluaciones de las áreas de asesoría legal y gerencia general.

La presidenta de EsSalud confirmó que comunicó la decisión al ministro de Trabajo, pero negó que este haya ejercido algún tipo de presión o recomendación sobre el nombramiento.

Por su parte, Juan Sheput respaldó la idoneidad de la nueva asesora y rechazó de forma categórica que la contratación respondiera a un acuerdo con el legislador. “La contratación de la hermana del senador Barragán obedece única y exclusivamente a criterios técnicos”, declaró el ministro, quien añadió que nunca conversó con el parlamentario y que ni siquiera coincidieron en persona cuando acudió a dar un informe ante la comisión que este preside.

El titular de la cartera de Trabajo calificó a Barragán como “un caballero” y descartó que utilizara a su hermana como moneda de cambio a cambio de algún beneficio político. “No había nadie con mejores o mayores capacidades que María del Carmen Barragán”, remarcó en declaraciones recogidas por Canal N.

Finalmente, el senador Daniel Barragán, vocero de la bancada Partido Cívico Obras, defendió la trayectoria de su hermana, a quien describió con más de 20 años de experiencia en el Poder Ejecutivo, con cargos como directora nacional de Justicia y gerente general de Salud. El senador negó haber hablado tanto con Sheput como con Tomás sobre la designación y rechazó que el respaldo de su bancada al quórum en la Comisión de Constitución —que permitió ampliar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo— constituyera una contraprestación.

Consultado sobre un posible intercambio de favores, el legislador respondió: “Sería muy poco por un puesto de asesor, por favor, que yo tome una decisión tan grande para el país”.

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