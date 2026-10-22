El arquero por el que Alianza Lima va a insistir para la temporada 2027 de la Liga 1: “Tiene contrato con su club, pero lo intentarán”

La directiva blanquiazul apunta al arquero de la selección peruana, quien actualmente milita en Deportivo Cali de Colombia con contrato vigente. La operación es compleja, pero desde Matute no descartan ningún escenario. (Alianza Lima)

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Mientras la temporada 2026 de la Liga 1 todavía se define y Alianza Lima pelea por coronarse campeón nacional sin necesidad de disputar playoffs, la cúpula directiva del club de La Victoria ya trabaja en paralelo con la planificación del ciclo siguiente.

El nombre que encabeza esa agenda es el de Pedro Gallese, el arquero titular de la selección peruana que hoy defiende el arco del Deportivo Cali en el fútbol colombiano. Según voces del medio local, los blanquiazules buscarán avanzar en una negociación que, a mitad del año en curso, no prosperó por las condiciones contractuales del portero.

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La historia de un vínculo inconcluso

Pedro Gallese vuelve a aparecer en los planes de Alianza Lima para 2027. El arquero peruano ya defendió la camiseta blanquiazul en 2019 y mantiene el deseo de conquistar un título con el club de sus amores. (Alianza Lima)

El ‘Pulpo’ no es un extraño en el estadio Alejandro Villanueva. En 2019, el guardameta llegó cedido al conjunto íntimo y disputó aquella recordada final del torneo nacional frente al Deportivo Binacional, una serie que los blanquiazules no pudieron coronar con el título.

Esa derrota dejó una cuenta pendiente en Gallese, quien en más de una ocasión reconoció públicamente que uno de sus anhelos más profundos es alzar un trofeo con la camiseta del club al que sigue con devoción. Ahora, con 34 años y un rendimiento sólido en el fútbol sudamericano, su nombre vuelve a circular con fuerza en los pasillos de Matute.

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El problema central es su vínculo contractual. Gallese tiene contrato con Deportivo Cali hasta finales de 2027, lo que significa que cualquier acercamiento formal desde Lima implicaría negociar con una institución que ya se pronunció con firmeza sobre la continuidad del jugador cuando los íntimos intentaron sumarlo a mediados de este año. En aquella oportunidad, el presidente del club colombiano salió a hablar públicamente para dejar en claro que el portero no estaba disponible para una salida anticipada.

Loa rumores de las redes

Aunque la primera gestión no prosperó, Alianza Lima buscaría una nueva oportunidad para fichar a Pedro Gallese. Los periodistas que abordaron el tema consideran que la clasificación internacional podría ayudar a convencer al arquero. (Alianza Lima)

El periodista José Varela, en el programa Modo Fútbol, fue uno de los primeros en revelar que el interés de Alianza Lima por el arquero no se extinguió con ese primer intento fallido. “¿Pedro Gallese ha vuelto a la órbita de Alianza Lima para el 2027? Yo no lo descartaría. Más allá de que tiene contrato con Deportivo Cali por un año más, y la firmeza con la que se manifestaron los directivos de Deportivo Cali, eso te hace pensar y ver que sería complicado. Sin embargo, yo no lo descartaría para nada. Gallese es un jugador que Alianza Lima lo quiso a mitad de año y obvio, seguramente lo van a intentar nuevamente”, afirmó el comunicador.

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Por su parte, la periodista Ana Lucía Rodríguez sumó su lectura desde el programa Hablemos de MAX: “Yo creo que en Alianza van a intentar. Tiene contrato con Cali un año y medio, pero Alianza va a intentar tener a Gallese en el equipo”, señaló. Y añadió: “A mitad de año no se pudo por el contrato, salió a hablar el presidente y hay que ver qué quiere. Pero Alianza teniendo Copa o con una clasificación a torneo internacional, tal vez lo tienta a Pedro y económicamente también”.

Ambas voces coinciden en un punto: no existe todavía una propuesta formal sobre la mesa, pero la voluntad del club es clara. La directiva blanquiazul buscará abrir una ventana de negociación en cuanto las condiciones del mercado lo permitan, y la clasificación a competencias internacionales podría ser un argumento de peso para seducir al arquero.

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El efecto dominó en el arco blanquiazul

La planificación del arco blanquiazul para 2027 dependerá, en parte, de lo que ocurra con Pedro Gallese. Si el arquero llega a Matute, competiría por el puesto con Alejandro Duarte, quien tiene contrato hasta diciembre de 2028. (Comerciantes Unidos)

La eventual llegada de Gallese a Matute tendría consecuencias directas sobre otros nombres que también circulan en la agenda de refuerzos del club. Según precisó Varela, Matías Córdova, arquero de Comerciantes Unidos que había aparecido en el radar íntimo, quedaría automáticamente descartado si se concreta el regreso del seleccionado nacional.

La idea del cuerpo directivo es incorporar a un solo portero para que compita por el puesto con Alejandro Duarte, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028 y es hoy el titular indiscutido bajo los tres palos en el equipo de La Victoria.

De esta manera, la decisión sobre el arco para 2027 se perfila como una de las más determinantes en la planificación del plantel. Si Alianza Lima logra clasificar a un torneo internacional —ya sea la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana—, el escenario para atraer a Gallese se volvería considerablemente más favorable.

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El jugador, que nunca ocultó su amor por los colores blanquiazules, podría encontrar en esa combinación de factores —deportivos y económicos— los motivos suficientes para anticipar su salida de Colombia y cerrar esa deuda pendiente que tiene con su club de toda la vida.