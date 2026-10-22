¿Debemos preocuparnos por el virus Shamonda en Perú? Infectólogo explica qué se sabe del primer caso humano en Francia

La noticia llega desde Francia: se ha registrado el primer contagio humano del virus Shamonda. Expertos analizan el riesgo de propagación y las implicaciones para la salud pública. Exitosa

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El primer caso humano documentado del virus Shamonda en Francia abrió interrogantes sobre la posibilidad de que esta infección, conocida por afectar principalmente a animales, llegue a otros países. El fallecimiento del paciente a comienzos de octubre motivó investigaciones sanitarias para determinar las circunstancias del contagio y la participación del patógeno en su muerte.

La situación también despertó interés en torno a los mecanismos de transmisión del virus y las condiciones que podrían favorecer su propagación. Hasta el momento, la información disponible apunta a un episodio excepcional, sin indicios de contagio sostenido entre personas.

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José González Zamora, médico peruano infectólogo del Jackson Memorial Hospital, explicó en diálogo con Exitosa que el caso corresponde a una infección poco habitual y que el riesgo para la población general es muy bajo. El especialista señaló que el paciente presentaba un sistema inmunitario gravemente comprometido.

La posibilidad de que el virus llegue al Perú depende de factores como la presencia de animales infectados y de los insectos que actúan como vectores. Sin embargo, la información proporcionada no registra circulación del Shamonda en territorio peruano ni alertas sanitarias específicas por este patógeno en el país.

¿Qué dijo el infectólogo sobre el riesgo del virus Shamonda?

José González Zamora explicó a Exitosa que el virus Shamonda se identificaba hasta ahora principalmente en animales, en particular en ganado bovino y ovino. La detección en una persona representa un caso inédito dentro de los registros disponibles.

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El médico destacó la condición clínica del paciente francés como un elemento relevante para evaluar el episodio. Según su explicación, la persona presentaba una inmunodepresión grave, circunstancia que pudo aumentar su susceptibilidad a la infección y a sus complicaciones.

“Es de muy bajo riesgo, yo diría casi nulo, que esto se transmita o se pueda expandir al resto de la población”, afirmó González Zamora durante la entrevista.

El infectólogo también señaló que la información debe recibir la atención correspondiente, aunque descartó que, con los datos disponibles, el caso represente una amenaza significativa para la salud pública.

¿Qué se sabe del primer caso humano detectado en Francia?

Francia detectó la primera infección humana conocida por el virus Shamonda. El paciente falleció a comienzos de octubre. Composición: Infobae

El paciente falleció a comienzos de octubre y presentaba una enfermedad previa grave, además de una marcada inmunodepresión. Las investigaciones de las autoridades francesas buscan establecer cómo contrajo el virus y qué papel tuvo la infección en su fallecimiento.

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El Ministerio de Agricultura de Francia indicó en un comunicado que “hasta ahora, el virus Shamonda se consideraba intransmisible a los humanos”. Por esa razón, las autoridades calificaron el episodio como la primera detección documentada y comunicada de esta infección en una persona.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) también destacó la condición médica del paciente. “La única infección hasta ahora se produjo en un paciente que recibía tratamiento por una enfermedad grave, que lo hacía más susceptible a la infección y a las complicaciones que la población general”, precisó el organismo.

Hasta el momento, no existen indicios de transmisión sostenida entre personas. Tampoco se confirmó la vía exacta por la que el paciente adquirió la infección.

¿Cómo se transmite el virus Shamonda?

Una ilustración científica detalla las características anatómicas de un jején de la familia Ceratopogonidae con el abdomen distendido sobre tejido cutáneo. (OPS)

El virus Shamonda, identificado con la sigla SHAV, pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu, grupo que también incluye los virus de Schmallenberg y Akabane.

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Su principal vía de transmisión conocida entre animales es la picadura de jejenes del género Culicoides. Estos insectos son pequeños dípteros hematófagos que transportan agentes infecciosos y los transmiten a través de sus picaduras.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que estos insectos reciben distintos nombres según el país, entre ellos jejenes, mosquitos polvorilla y chaquistes. Aunque suelen confundirse con los mosquitos comunes, pertenecen a un grupo diferente.

Los Culicoides miden entre uno y cinco milímetros y suelen encontrarse en ambientes húmedos con materia orgánica en descomposición. Su actividad puede aumentar al atardecer y durante la noche, según la especie y las condiciones climáticas.

El ECDC indicó que todavía no se conoce qué especie de jején pudo intervenir en el caso francés. Tampoco está confirmado que la infección se produjera mediante una picadura, aunque esta posibilidad forma parte de las hipótesis bajo investigación.

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¿Qué efectos puede causar en los animales?

Vacas - leche - Foto: OJO PUBLICO

El virus Shamonda se identificó por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960. Desde entonces, se notificaron casos esporádicos en animales de distintas zonas de África y en Japón.

El ganado bovino constituye su principal huésped, aunque el virus también puede afectar a otros rumiantes y a équidos. En los bovinos, los cuadros agudos pueden incluir fiebre, diarrea y una reducción de la producción de leche.

Los investigadores también estudian sus posibles consecuencias reproductivas durante la gestación.

En declaraciones a Science Media Centre, Ben Brennan, jefe de grupo del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de Glasgow, explicó que el Shamonda guarda una estrecha relación con el virus de Schmallenberg, identificado en Europa en 2011. Este último se asocia con problemas reproductivos y malformaciones congénitas en bovinos y ovinos.

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Por su parte, David Roiz, investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de la Universidad de Castilla-La Mancha, señaló a Science Media Centre España: “No hay ningún riesgo para la población general, ya que se trata de un paciente inmunodeprimido”. El especialista también recomendó mantener la vigilancia sanitaria ante la posibilidad de casos humanos esporádicos vinculados con virus de este grupo.

¿Podría llegar el virus Shamonda al Perú?

La llegada del virus al Perú es técnicamente posible si se introducen animales infectados o se produce la presencia de vectores capaces de transmitirlo. Sin embargo, no existen reportes de circulación del Shamonda en el país dentro de la información disponible.

La detección de un caso humano en Francia tampoco demuestra que el patógeno pueda propagarse con facilidad entre personas. Las autoridades europeas todavía investigan la vía de infección y no identifican evidencias de transmisión sostenida de humano a humano.

Por ahora, el caso francés constituye la primera infección humana documentada del virus Shamonda. Las investigaciones continúan para precisar el origen del contagio y determinar la relación entre la infección y el fallecimiento del paciente.

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