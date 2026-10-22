Perú

El 18 de diciembre inicia el juicio a Roberto Sánchez: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

Según la acusación, el excandidato presidencial y actual asesor de Juntos por el Perú habría falseado información sobre los aportes del partido a la ONPE

El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla en una rueda de prensa este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla en una rueda de prensa este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
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El Poder Judicial programó el inicio del juicio oral contra el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para el próximo viernes 18 de diciembre a las 9:00 de la mañana. Infobae accedió a la resolución del Juzgado Penal Unipersonal que cita a juzgamiento al excongresista y los otros dos acusados en este caso.

La instalación del juicio oral será virtual. Sánchez Palomino está obligado a conectarse a la audiencia, sino será declarado reo contumaz y el Juzgado ordenará su inmediata ubicación y captura.

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Se trata del caso en el que la Fiscalía acusa al actual jefe del gabinete de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado por los delitos de falseamiento de información de aportes, ingresos y gastos de organización política; y falsa declaración en procedimiento administrativo. Estos en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Juzgado Penal Unipersonal de Lima cita a juicio oral público al acusado Roberto Helbert Sánchez Palomino para el 18 de diciembre de 2026.
Juzgado Penal Unipersonal de Lima cita a juicio oral público al acusado Roberto Helbert Sánchez Palomino para el 18 de diciembre de 2026.

En su acusación, el Ministerio Público solicita se le imponga 5 años y 4 meses de prisión a Sánchez Palomino, así como la pena de inhabilitación definitiva para ejercer el cargo de presidente del partido Juntos por el Perú.

Entre los testigos que desfilarán en el juicio oral, a pedido de la Fiscalía, se encuentra Yehude Simón, quien acusó al excandidato presidencial de haberse apropiado del partido.

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Cabe precisar que está pendiente de que se resuelvan tres apelaciones de Roberto Sánchez que podrían incidir, si alguna es declarada fundada, en la realización del juicio oral. Una impugnación busca que se declare prescrito el delito, mientras que los otros dos recursos están dirigidos contra el auto de enjuiciamiento.

El presunto fraude

La Fiscalía sostiene que Sánchez Palomino, en su condición de presidente del partido Juntos por el Perú, habría usado en provecho propio y de terceros una serie de aportes e ingresos que se exigían a militantes y aspirantes a candidatos para permitirles participar en las internas de las elecciones regionales y municipales de 2018 y de las congresales extraordinarias de 2020.

Roberto Sánchez en la audiencia judicial del proceso por presunta falsa declaración.
Roberto Sánchez en la audiencia de control de acusación del proceso por presunta falsa declaración.

Según la imputación, el dinero se habría recaudado a través de su hermano, William Ricardo Sánchez Palomino, presidente del Comité Nacional Electoral del partido, mediante una cuenta bancaria en el Banco de Crédito del Perú a su nombre, y una cuenta mancomunada a nombre de los tesoreros Manuel Eugenio Torbisco Juárez y Rubén Mario Herrada Tello.

A la cuenta de William Sánchez Palomino habrían ingresado 204.951,36 soles, y a la cuenta mancomunada, 75.750 soles. Según la acusación, se verificaron dos transferencias por 2.500 soles hacia la cuenta personal del propio Roberto Sánchez.

Ahora bien, el Ministerio Público afirma que, pese a estos movimientos, el partido declaró ante ONPE saldos en cero durante las campañas de 2018 y 2019.

La defensa de Roberto Sánchez ha argumentado que su conducta sería atípica porque no firmó personalmente los informes financieros, sino que estos habrían sido elaborados por el contador y el tesorero del partido. No obstante, el juez de investigación preparatoria señaló que este argumento deberá debatirse en el juicio oral.

Cabe precisar que inicialmente también se le imputaba el delito de fraude en la administración de personas jurídicas; sin embargo, este delito fue archivado por disposición de la Quinta Sala Penal de Apelaciones de Lima. Sánchez solo será juzgado por los delitos de falseamiento de información de aportes, ingresos y gastos de organización política; y falsa declaración en procedimiento administrativo.

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