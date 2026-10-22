Perú

Fenómeno El Niño eleva la alerta por dengue en Perú y Minsa moviliza brigadas de vacunación en su contra en la costa norte

El Ministerio de Salud presentó un batallón con más de 120 integrantes para vacunar, detectar criaderos y controlar larvas tras las lluvias registradas en la región

Calle urbana inundada con un motociclista en el agua, edificios al fondo y un recuadro circular con un mosquito posado sobre la piel humana
Una calle anegada en Piura ejemplifica el impacto de las lluvias en una región que concentra más de 13.000 contagios de dengue en Perú. (Composición:Infobae Perú)
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El Ministerio de Salud (Minsa) presentó este jueves 22 de octubre, en el distrito de Castilla, Piura, el Batallón contra el Dengue, una unidad con más de 120 inspectores, agentes comunitarios y brigadistas de vacunación.

El despliegue busca reforzar la prevención y la respuesta frente al dengue ante los riesgos del Fenómeno El Niño, después de lluvias que dejaron aniegos en diversos puntos de la región.

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Las brigadas recorrerán sectores considerados prioritarios para detectar recipientes y otros espacios con agua acumulada, donde puede reproducirse el mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad.

Sus tareas incluirán la búsqueda de criaderos, el control de larvas y la vacunación contra el dengue. La intervención se concentra en Piura, donde las precipitaciones recientes elevaron la preocupación sanitaria.

Ministerio de Salud despliega brigada contra el dengue.
Ministerio de Salud despliega brigada contra el dengue.

Hospital de campaña prevé más camas ante una posible saturación

Antes de la presentación, el ministro de Salud, Luis Dyer, inspeccionó el hospital de campaña instalado para atender casos de dengue y golpes de calor.

El funcionario afirmó que el Gobierno prepara escenarios ante una posible saturación de los servicios de salud. Por esa razón, indicó que el establecimiento temporal deberá sumar camas para recibir pacientes si la demanda aumenta durante los próximos meses.

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Dyer señaló que la estrategia nacional incluye 127 establecimientos de salud y que 69 están ubicados en la Macrorregión Norte. También informó que cinco mil brigadistas recibieron capacitación para ejecutar medidas preventivas en el territorio.

El ministro recordó que viajó a Ucayali el martes y a Cusco el miércoles como parte de las acciones previas a la activación del batallón en Piura.

Lluvias dejan agua acumulada y amplían los espacios para el mosquito

Las lluvias intensas registradas durante la víspera en Piura y Chulucanas dejaron acumulaciones de agua y aniegos. Esas condiciones pueden ampliar los puntos de reproducción del Aedes aegypti, que deposita sus huevos en agua estancada. El control de larvas apunta a interrumpir ese ciclo antes de que aumente la población de mosquitos y, con ella, la circulación del virus.

El infectólogo Roberto Debbag explicó a Infobae la relación entre las alteraciones climáticas y los brotes. “El efecto de El Niño puede incidir en aumento de casos de dengue en la región, sin ninguna duda”. Según describió, el aumento de las temperaturas y las lluvias favorece la presencia de agua en recipientes domésticos y en espacios naturales, lo que facilita la reproducción del vector.

“¿Por qué esos cambios? Producto del aumento de la temperatura y el aumento de las lluvias que hacen que haya mayor acumulación de agua, pero no solo en los recipientes hogareños, sino en la naturaleza, en las copas de las hojas. Mayor cantidad de agua, mayor cantidad de, de calor, mayor probabilidad de reproducción de vector. Mientras más vector, más probabilidad de infección”, añadió.

Investigaciones citadas en el material de referencia vinculan la intensidad de El Niño con un incremento del riesgo de dengue. Un estudio publicado en The Lancet Planetary Health, que revisó más de 18 millones de casos en 21 países, calculó un aumento del 23,70% por cada desviación estándar en la intensidad del fenómeno climático.

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