Cámara de Diputados aprueba dictamen para derogar Ley de Colegio de Artistas, norma del anterior Congreso

Varios legisladores participan en una sesión plenaria dentro del hemiciclo del Congreso de la República del Perú.

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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el dictamen que plantea derogar la Ley 32645, Ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). Esta norma fue promulgada por el anterior Congreso en junio de este año.

El dictamen fue aprobado con 109 votos a favor, sin ningún voto en contra o abstención. Durante el debate, diputados cuestionaron la norma por intentar regular el arte, considerándolo discriminatorio.

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Diputados, como Indira Huilca, hicieron mención de la disposición de contrabando que se incorporó a último minuto en dicha norma que establecía que los inhabilitados de la función pública no podían integrar ni formar parte de órganos directivos de un colegio profesional. Indicó que se trató de una disposición dirigida contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, quien es actualmente la decana del Colegio de Abogados de Lima.

El tablero de votación del Parlamento de Perú registra ciento siete votos a favor y ninguno en contra para derogar la norma de creación del Colegio Profesional de Artistas.

Desde el fujimorismo, bloque que respaldó la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú en el anterior Legislativo, también respaldaron la derogación. Sin embargo, según dijo el diputado Arturo Alegría, la derogación pudo haber demorado menos si es que se le otorgaba la facultad al Ejecutivo para legislar en esta materia.

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Como se recuerda, el pedido original del Gobierno incluía un punto para derogar, mediante un decreto legislativo, la Ley 32645. No obstante, la Cámara de Diputados decidió limitar las facultades a las materias de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

Ahora, el dictamen que plantea derogar la Ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú deberá ser revisada y dictaminada por el Senado.

Más leyes del anterior Congreso en la mira

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el martes los dictámenes que proponen derogar dos normas calificadas como “procrimen”. Se trata de las leyes 32130 y 32735, aprobadas por el anterior Congreso, que modificaron el rol de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las investigaciones preliminares y el fuero bajo el cual pueden ser juzgados policías y militares.

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La Mesa Directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027 está presidida por Catherin Palomino (Juntos por el Perú), acompañada por Edgar Gonzales Polar (Partido del Buen Gobierno) en la vicepresidencia e Indira Huilca (Ahora Nación) en la secretaría.

Los dictámenes deberán ser ratificados por el Pleno de la Cámara Baja antes de avanzar al Senado, que tendrá la última palabra sobre si las normas quedan sin efecto.

La Ley 32130 trasladó la conducción de la investigación preliminar del delito desde el Ministerio Público hacia la Policía Nacional. La Comisión de Justicia considera que esta facultad fue otorgada de manera indebida a la institución policial, en desmedro de las atribuciones constitucionales del ente fiscal.

La segunda norma, la Ley 32735, redefinió el concepto de delito de función para establecer que policías y militares solo puedan ser juzgados en el Fuero Militar Policial. El dictamen aprobado mantiene, sin embargo, las disposiciones que fijan penas más severas para los efectivos que colaboren con bandas criminales, un punto que no fue objeto de la derogación.

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Una vez aprobados en comisión, ambos textos pasarán al Pleno de la Cámara de Diputados. Si esa instancia los respalda, serán remitidos al Senado para su revisión final.

La misma sesión del martes 20 de octubre tenía en agenda el debate y la votación del dictamen que deja sin efecto la Ley 31751, conocida como Ley Soto, junto con su norma ratificatoria. Aunque el texto no utiliza el verbo “derogar”, su efecto práctico equivale a una derogación: propone fijar el plazo de suspensión de la prescripción penal en los mismos términos que había establecido la Corte Suprema mediante un acuerdo plenario, antes de que el Congreso anterior aprobara la ley cuestionada.

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La bancada de Fuerza Popular presentó una cuestión previa para postergar ese debate a una próxima sesión. Los legisladores fujimoristas objetaron que la propuesta fije un plazo único de suspensión de la prescripción para todos los delitos, sin diferenciar la gravedad de cada tipo penal contemplado en el Código Penal.

También quedó pendiente el dictamen sobre la modificación del Decreto Legislativo de Extinción de Dominio, orientado a “restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías”, que no llegó a ser abordado en la sesión.