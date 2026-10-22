La denuncia de Juan Víctor contra Andrea San Martín detalla jaloneos y un moretón en la menor

La Policía Nacional detuvo a Andrea San Martín en la comisaría de Santa Felicia tras la denuncia de Juan Víctor Sánchez por presunta agresión contra su menor hija.

Guardar

Una discusión por una bolsa de “Chizitos” habría derivado en el episodio que llevó a la detención de Andrea San Martín, luego de que su expareja, Juan Víctor Sánchez, presentara una denuncia por presunta agresión física y psicológica contra la hija menor que ambos tienen en común.

De acuerdo con el parte policial al que accedió un reportero del programa ‘América Hoy’, la menor fue trasladada al Instituto de Medicina Legal para las pericias correspondientes, tras lo cual se dispuso la detención de la influencer en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, por encontrarse en flagrancia delictiva.

PUBLICIDAD

Según el resumen del documento presentado por Sánchez, los hechos se remontan al 20 de octubre, cuando la menor habría estado comiendo Chizitos y San Martín le jaló del brazo para llevarla a su habitación, al encontrarse molesta por la situación.

“La menor habría estado comiendo Chizitos y Andrea le habría jalado del brazo (...) hacia su habitación porque estaba molesta, ocasionando que se cayera y presentara un moretón en la pierna izquierda a la altura de la rodilla”, relató el reportero del espacio televisivo.

El programa 'América Hoy' informa sobre la detención de Andrea San Martín en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina. La medida se ejecutó luego de una denuncia por presunta agresión física y psicológica interpuesta por Juan Víctor Sánchez a favor de su hija menor de edad, quien pasó por evaluaciones en el Instituto de Medicina Legal. Video: TikTok @josepastord

La denuncia detalla jaloneos e insultos durante el incidente

El parte policial, citado también por el programa ‘Arriba Mi Gente’, recoge que el altercado incluyó jaloneos y expresiones ofensivas de la madre hacia la menor. “Lo que detalla la denuncia policial es que hubo jaloneos, la madre le habría dicho lisuras en todo momento, es la información que ha dado a la policía Juan Víctor”, señaló el conductor Fernando Díaz, quien precisó que estas afirmaciones corresponden al contenido de la denuncia y no constituyen, por sí solas, una determinación de responsabilidad.

PUBLICIDAD

El origen de la discusión, de acuerdo con el documento, se vincula directamente con la negativa de la madre a que la niña consumiera el snack en la noche. “Todo esto comenzó por negarse Andrea a que su hija coma una bolsa de Chizitos en la tarde noche”, expresó el conductor Santi Lesmes al exponer el contenido del descargo presentado por Sánchez.

Una videollamada alertó al padre sobre la situación de la menor

Según el relato consignado en la denuncia, Juan Víctor Sánchez se enteró de lo ocurrido a través de una videollamada que sostuvo con su hija utilizando el teléfono de San Martín. Durante esa comunicación, el padre habría notado que la menor lloraba y tenía dificultades para hablar, lo que generó su preocupación inmediata.

PUBLICIDAD

“Una videollamada que habría generado una alerta, habría sostenido una llamada a través del teléfono de Andrea San Martín encontrándose presente su menor hija, según refirió, durante dicha comunicación observó que la menor se encontraba llorando y tenía dificultades para hablar”, explicó el conductor Ricardo Rondón al resumir el contenido del documento policial.

La influencer permaneció en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y luego fue llevada a la sede de Lima Este para las diligencias por un presunto caso de violencia contra su hija menor. Arriba Mi Gente/ Latina

El programa añadió que, según la denuncia, San Martín también habría expresado su molestia porque la menor no quería comer los alimentos que le había servido.

La menor habría relatado otras medidas tomadas por su madre

Tras la videollamada, la niña le contó a su padre una serie de restricciones que, según la denuncia, su madre le habría impuesto como consecuencia de la discusión. Entre ellas figuraban el retiro de un dispositivo electrónico, de sus juguetes y peluches, y la prohibición de asistir a una fiesta de unos compañeros, además de impedirle participar en una actividad escolar.

PUBLICIDAD

“Se comunica con su hija y su hija le cuenta que mamá me ha hecho esto, esto, esto… le dice me ha insultado, me ha quitado el Alexa, los juguetes y no me ha dejado ir a la fiesta de unos amigos”, reveló Lesmes sobre el contenido del relato que la menor le habría transmitido a su padre.

El padre acudió al colegio antes de recurrir a la línea 100

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos difundida por ‘América Hoy’, al día siguiente, el 21 de octubre, Sánchez se presentó en el colegio de la menor, ubicado en La Molina, para conversar directamente con ella. En ese encuentro, la niña le habría contado que esa misma mañana su madre había vuelto a jalonearla y a dirigirle insultos por demorarse al cambiarse de ropa.

PUBLICIDAD

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez enfrentan un proceso judicial tras una denuncia por presunta agresión contra su hija menor.

Fue a partir de ese segundo relato que el padre decidió comunicarse con la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para solicitar la intervención de las autoridades competentes.

Ese llamado derivó en la presencia policial, el traslado de la menor al Instituto de Medicina Legal para las pericias respectivas y, finalmente, en la detención de San Martín en la comisaría de Santa Felicia, con conocimiento de la Fiscalía especializada en la materia. Hasta el momento, el reportero que tuvo acceso al documento no reveló los resultados de las pericias practicadas a la menor.