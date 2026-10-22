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“Error descomunal que Alianza Lima haya dejado ir a Hernán Barcos”: la opinión de Pedro García tras buen presente del ‘Pirata’ en Sporting Cristal

El periodista se refirió al aporte goleador del delantero argentino en el elenco ‘cervecer’ y apuntó contra la directiva ‘blanquiazul’ por no reternerlo el año pasado

El periodista habló de la actualidad del 'Pirata' en el cuadro 'celeste' y cuestionó a la directiva 'blanquiazul'. (Video: Doble Punta)
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Hernán Barcos afianzó a Sporting Cristal en la punta del Torneo Clausura 2026 con un doblete de gran factura en la victoria como local ante Comerciantes Unidos. El ‘Pirata’ ingresó en el segundo tiempo, anotó dos veces y contribuyó al triunfo ‘celeste’ por 4-2, resultado que prolongó el buen momento del equipo.

Para Pedro García, aquella actuación reforzó una idea que sostiene desde la salida del delantero de Alianza Lima: el club ‘blanquiazul’ perdió a un futbolista que todavía garantiza goles, presencia en el área y continuidad física. “En tres jugadas de gol, dos fueron gol. Barcos, no sé si no es, el mejor delantero que ha venido de fuera en los últimos 30 años. Luis Bonnet fue buenísimo hace 30 años”, comentó para el programa de YouTube, Doble Punta.

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El comunicador aseguró que la edad no redujo la capacidad del atacante argentino para competir. “Barcos cada año juega mejor. Este año dando la ventaja de que ha pasado a jugar a Cajamarca y metió un hue... de goles igual”, dijo.

Roberto Palacios – Hernán Barcos – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 3 junio
Hernán Barcos anotó 9 goles y repartió 3 asistencias en 17 partidos con FC Cajamarca en el Torneo Apertura 2026. - créditos: FC Cajamarca

Pedro García sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Pedro García consideró que Alianza Lima extraña a Hernán Barcos aunque haya ganado el Torneo Apertura sin él. “Yo te digo que Alianza extraña a Barcos, sin duda ninguna. Después hay un discurso oficialista que dice que ‘no, era lo mejor que se vaya, aparte Guerrero’”, afirmó.

Según el comunicador, el argentino registró 14 goles, mientras que Paolo Guerrero anotó cuatro. Además, señaló que la producción del artillero ‘gaucho’ no se concentró en Matute, sino también a su estancia en Cajamarca, un antecedente que, a su juicio, demuestra que su influencia ofensiva no dependía de un solo contexto.

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Yo lo que veo es a un jugador que entrando hace gol, que puede meter un doblete, que es puntero del torneo y que no se lesiona”, manifestó.

El periodista cuestionó la decisión de Alianza Lima por no extenderle el contrato. “No olvidemos que llegó para el Torneo Clausura, y su equipo, que era último en el Apertura, ahora es puntero. Eso es un dato muy concreto. Entonces, es a todas luces un error descomunal haber marginado a Barcos de Alianza Lima, yo lo veo así”, sostuvo.

Hernán Barcos consiguió el bicampeonato nacional con Alianza Lima en 2021 y 2022. - créditos: Difusión
Hernán Barcos consiguió el bicampeonato nacional con Alianza Lima en 2021 y 2022. - créditos: Difusión

García también recordó que existieron diferencias entre Hernán Barcos y algunos integrantes de Alianza Lima. Según relató, el atacante tenía desavenencias con futbolistas que posteriormente ya no continuaron en el plantel y ni siquiera volvieron a Lima tras la pretemporada, motivo por el cual no se quedó en el club ‘victoriano’.

Eso no fue todo, ya que Pedro Eloy discutió la planificación económica de Alianza Lima. “¿Hernán Barcos costaba menos que Girotti? Sí, pero ¿por qué era Barcos o Paolo? ¿Por qué no los dos en su último año? Más caro salió lo otro. Tanta plata que gastaron en laterales carísimos y lo invertías en el gol. Te lo digo con el periódico de noviembre pero también el de mayo, el tema es cómo distribuyes el presupuesto", apuntó.

Hernán Barcos resaltó las cualidades de Sporting Cristal y proyectaría quedarse más de un año. YouTube

El contrato de Hernán Barcos en Sporting Cristal

El contrato de Hernán Barcos con Sporting Cristal vence el 31 de diciembre de 2026. El vínculo comenzó a mitad de año, tras su etapa en FC Cajamarca, y abarca su participación en el Torneo Clausura.

La cercanía del fin de ese acuerdo abre una decisión para la dirigencia ‘rimense’ de cara a la próxima campaña. La continuidad del delantero de 42 años dependerá de una eventual renovación y de la evaluación que haga el club sobre su rendimiento en el cierre del certamen, del cual se mantiene en disputa.

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