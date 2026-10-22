Perú

Andrea San Martín fue denunciada por Juan Víctor Sánchez por presunta agresión a su hija menor: ¿qué se sabe del caso?

La exchica reality e influencer quedó detenida en la comisaría de Miraflores luego de pasar por Medicina Legal

La influencer permaneció en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y luego fue llevada a la sede de Lima Este para las diligencias por un presunto caso de violencia contra su hija menor. Arriba Mi Gente/ Latina
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Andrea San Martín fue detenida luego de que Juan Víctor Sánchez presentara una denuncia por la presunta agresión física y psicológica contra la hija menor que tienen en común. El caso motivó diligencias en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y el traslado de la influencer a Medicina Legal de Lima Este.

La denuncia fue presentada el 20 de octubre a las 19:15 horas. El oficio policial difundido por Arriba mi gente señala que San Martín fue intervenida por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo la modalidad de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar.

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De acuerdo con el documento, Juan Víctor Armando Sánchez Díaz denunció a Andrea San Martín Pilares por un presunto episodio que involucró a la menor. La acusación incluye supuestos jaloneos entre la madre y la niña, además del uso de palabras soeces.

Un documento oficial con líneas resaltadas en amarillo y texto impreso, mostrado frente a una cámara de televisión con rótulos en pantalla
Un documento policial emitido en televisión detalla la denuncia contra Andrea San Martín por presunta agresión a su hija en Lima.

La versión de Andrea San Martín también figura en la denuncia policial. Según lo consignado en el parte, la influencer señaló que la discusión habría comenzado porque su hija quería comer golosinas, aunque no quería ingerir los alimentos que se le habían servido previamente.

Es decir, San Martín atribuyó el origen del conflicto a una diferencia por la alimentación de la menor. Esa explicación forma parte de su manifestación dentro de las diligencias policiales y deberá ser contrastada con las demás declaraciones, evaluaciones y elementos que reúnan las autoridades.

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Luego de que Juan Víctor Sánchez presentó la denuncia, Andrea San Martín acudió a la dependencia policial de La Molina para dar su versión de los hechos y colaborar con las diligencias, según el informe televisivo. En ese contexto, quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia.

Andrea San Martín es intervenida tras conflicto con Juan Víctor por su hija
Andrea San Martín es intervenida tras conflicto con Juan Víctor por su hija

El programa mostró a Sánchez dentro de la comisaría de Santa Felicia, donde conversó con representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Además, las cámaras lo registraron mientras firmaba documentos ante los agentes que intervenían en el caso.

Cerca de las 23:00, el padre de la menor se retiró de la sede policial junto a su hija. Juan Víctor Sánchez no ofreció declaraciones a los medios que aguardaban en los exteriores. En las imágenes difundidas se observa que llevaba una maleta al abandonar el lugar.

Horas después, la influencer salió de la comisaría acompañada por su abogado, Wilmer Arica, y abordó un vehículo policial con dirección a Medicina Legal II de Lima Este. Posteriormente, fue trasladada a la comisaría de Miraflores, donde permanecería detenida durante 48 horas, según el reporte emitido por Arriba mi gente.

La influencer fue trasladada a esa dependencia policial tras las diligencias en Medicina Legal de Lima Este, por una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor. América Hoy/ YouTube/ América TV

Andrea San Martín promete hablar del tema frente a la prensa

Andrea San Martín llegó a Medicina Legal de Lima Este esposada y con signos de haber llorado. A su llegada, los reporteros le preguntaron por la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez y por las diligencias relacionadas con su hija.

La influencer evitó referirse al contenido de la acusación. Señaló que primero debía cumplir con los procedimientos dispuestos antes de ofrecer una explicación pública sobre el caso.

Escuchen, no puedo responder nada, voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, declaró San Martín antes de ingresar a la sede.

Andrea San Martín de pie de noche junto a un vehículo, con un camión detrás y rótulos informativos de televisión en la parte inferior
Andrea San Martín desciende de un vehículo durante una cobertura nocturna sobre la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez.

Durante su traslado desde la comisaría de Santa Felicia, una reportera le consultó por las medidas de protección vinculadas a la menor. La exchica reality respondió: “Sí”, sin dar detalles sobre el alcance de esa respuesta ni sobre las disposiciones adoptadas.

Tras completar su atención en Medicina Legal, Andrea San Martín volvió a dirigirse a los medios. La influencer aseguró que convocará a una conferencia de prensa una vez que concluyan las diligencias que tiene pendientes.

Voy a hacer una conferencia de prensa para explicarles todo, ahorita por tiempos no puedo”, indicó ante las cámaras.

Una reportera le preguntó si tenía la conciencia tranquila frente a la denuncia por presunta violencia física y psicológica contra su hija menor. “Por supuesto, mi conciencia está tranquila”, respondió.

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