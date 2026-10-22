Andrea San Martín rompe su silencio tras ser detenida por presunta agresión a su hija: “Mi conciencia está tranquila”

Andrea San Martín asergura que tiene la conciencia tranquila tras grave denuncia de su expareja.

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Andrea San Martín aseguró que tiene “la conciencia tranquila” tras ser detenida por una denuncia de presunta violencia física y psicológica contra su hija menor, presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de la niña. La influencer afirmó que dará una conferencia de prensa cuando concluyan las diligencias policiales y médico-legales.

La exchica reality fue trasladada durante la madrugada del jueves 22 de octubre desde la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, a Medicina Legal II de Lima Este. Luego volvió a una dependencia policial de Miraflores, donde permaneció detenida.

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El caso se encuentra bajo investigación. La denuncia, la detención y las diligencias en curso no determinan responsabilidad penal. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público deberán evaluar las declaraciones, los informes médicos y los demás elementos que se incorporen al expediente.

La influencer permaneció en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y luego fue llevada a la sede de Lima Este para las diligencias por un presunto caso de violencia contra su hija menor. Arriba Mi Gente/ Latina

Andrea San Martín rendirá declaraciones

La influencer evitó responder sobre el fondo de la acusación durante su traslado a Medicina Legal. Frente a las preguntas de los reporteros, señaló que primero debía concluir los procedimientos requeridos por las autoridades.

“Escuchen, no puedo responder nada. Voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, afirmó Andrea San Martín a su llegada a la sede de Lima Este.

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Las cámaras de Arriba mi gente registraron su descenso de la unidad policial esposada. La influencer se dirigió al establecimiento para cumplir con las evaluaciones correspondientes y permaneció allí mientras se desarrollaban las diligencias.

Al retirarse de la sede, reiteró que hablará públicamente cuando tenga la posibilidad de hacerlo. “Voy a hacer una conferencia de prensa para explicarles todo, ahorita por tiempos no puedo”, manifestó ante la prensa.

Una reportera le preguntó si mantenía la tranquilidad ante la denuncia por presunta violencia contra su hija menor. San Martín respondió: “Por supuesto, mi conciencia está tranquila”.

La influencer fue trasladada a esa dependencia policial tras las diligencias en Medicina Legal de Lima Este, por una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor. América Hoy/ YouTube/ América TV

Juan Víctor Sánchez presentó la denuncia en una comisaría de La Molina

La denuncia fue presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de San Martín. De acuerdo con el oficio policial difundido por el programa de Latina, el caso fue registrado como una presunta infracción contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo la modalidad de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar.

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El documento señala que la denunciante es la menor, mientras que Sánchez figura como el padre que puso el hecho en conocimiento de la Policía. El reporte televisivo indicó que la acusación está relacionada con un supuesto episodio entre la influencer y su hija.

Según la versión consignada en el parte policial, San Martín sostuvo que el conflicto habría comenzado por una diferencia sobre la alimentación de la niña. La menor quería comer golosinas, pero antes se había negado a consumir los alimentos que se le habían servido.

Esa declaración forma parte de la versión inicial de San Martín y deberá ser contrastada con los demás elementos de la investigación. Las autoridades deberán recoger testimonios, revisar las evaluaciones médico-legales y definir las medidas de protección que correspondan en favor de la menor.

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Andrea San Martín desciende de un vehículo durante una cobertura nocturna sobre la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez.

La influencer acudió a la comisaría y quedó detenida

Tras conocer que existía una denuncia en su contra, San Martín acudió por cuenta propia a la comisaría de Santa Felicia para brindar su descargo y colaborar con las diligencias, de acuerdo con el informe de Arriba mi gente.

Sin embargo, quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia. El programa mostró imágenes de la influencer dentro y fuera de la dependencia policial, acompañada por su defensa legal.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, Juan Víctor Sánchez permaneció en la comisaría y conversó con representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Las cámaras lo registraron cuando firmaba documentos ante los agentes que intervenían en el caso.

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Cerca de las 23:00, Sánchez se retiró de la sede policial con una maleta y sin responder a las consultas de la prensa. Tampoco ofreció declaraciones al salir del lugar junto a su hija.

Un documento policial emitido en televisión detalla la denuncia contra Andrea San Martín por presunta agresión a su hija en Lima.

San Martín fue llevada a Medicina Legal y luego a Miraflores

Luego de las diligencias iniciales en La Molina, Andrea San Martín salió de la comisaría acompañada por su abogado, Wilmer Arica. Abordó un vehículo policial con destino a Medicina Legal II de Lima Este para cumplir con los exámenes dispuestos en el marco de la investigación.

La influencer llegó esposada a esa sede y se mostró reservada ante las preguntas de los medios. Su única referencia pública al caso fue el anuncio de una futura conferencia y la afirmación de que tiene la conciencia tranquila.

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Tras culminar la atención en Medicina Legal, San Martín fue trasladada a una comisaría de Miraflores. Allí pasó el resto de la madrugada, según el reporte televisivo.

El caso se suma a los antecedentes de conflicto público y judicial entre San Martín y Sánchez. Ambos mantienen disputas por la crianza de su hija, el régimen de visitas y la manutención. En agosto de 2025, el Poder Judicial ordenó que Sánchez pagara una pensión mensual de S/ 2.000 a favor de la menor.

Las diligencias determinarán si existen elementos para ampliar la investigación, mantener medidas de protección para la niña o definir la situación legal de la influencer. Hasta que exista una decisión de las autoridades, la acusación se mantiene en condición de presunta.

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Andrea San Martín es intervenida tras conflicto con Juan Víctor por su hija