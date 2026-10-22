Balacera en plena calle de Barrios Altos entre policías y presuntos extorsionadores deja tres heridos y un prófugo

Un tiroteo entre efectivos de la Policía Nacional del Perú y presuntos extorsionadores se registró en Barrios Altos, Lima. La intervención se produjo tras amenazas a un comerciante en la intersección de los jirones Huanta y Montevideo. Fuente: Latina Noticias

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La persecución comenzó con un disparo y terminó tres cuadras más allá, con tres hombres tendidos en la vereda. Un grupo de presuntos extorsionadores amedrentaba a un comerciante en la intersección de los jirones Huanta y Montevideo, en Barrios Altos, cuando dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) los sorprendieron. Uno de los sospechosos intentó sacar un arma y, en segundos, el cruce se convirtió en el escenario de un tiroteo.

Dos de los implicados intentaron huir en una moto eléctrica, pero los disparos los alcanzaron antes de que pudieran alejarse del lugar. Un tercero corrió a pie hasta doblar en el jirón Montevideo, donde finalmente cayó herido frente a un local comercial. En total se contabilizaron seis disparos cruzados, de acuerdo con el reporte policial, mientras un cuarto sospechoso logró escapar sin ser identificado.

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Los tres heridos fueron evacuados de emergencia al Hospital Dos de Mayo, a metros de donde estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presenciaron la secuencia. Permanecen bajo custodia policial mientras continúa la búsqueda del cuarto implicado.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú custodian a presuntos extorsionadores heridos en una calle de Barrios Altos tras un tiroteo. (Composición: Infobae Perú)

Dos de los delincuentes escaparon en moto antes de ser abatidos a balazos

El enfrentamiento no se limitó a un solo punto de la cuadra 13 del jirón Huanta. De acuerdo con el reporte recogido en el lugar, dos de los sospechosos intentaron escapar a bordo de una moto eléctrica mientras eran perseguidos por los efectivos, hasta que terminaron heridos en esa misma vía. Un tercer sospechoso continuó la huida a pie y dobló hacia el jirón Montevideo, donde finalmente cayó herido frente a una zona comercial, con lo que la PNP reportó un saldo de tres hombres heridos de bala.

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En total se registraron seis disparos entre ambas partes, según el recuento policial, una cifra que se maneja como indicio de que la respuesta de los agentes se originó luego de que el grupo abriera fuego primero. La Policía mantiene un perímetro de seguridad en la zona para continuar con las diligencias y recabar las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los comercios aledaños, que podrían haber registrado la secuencia completa del enfrentamiento.

Vecinos y comerciantes consultados por la prensa confirmaron que la zona registra de manera recurrente hechos de extorsión contra negocios y parqueadores. Varios de ellos manifestaron temor para dar declaraciones o testimonios, pues consideran que las denuncias previas no modificaron la situación de inseguridad en el sector.

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Agentes policiales y unidades de auxilio intervienen en una calle de Barrios Altos luego de un enfrentamiento armado con presuntos extorsionadores. (Captura: Latina)

Los tres heridos ya habían sido intervenidos antes por extorsión

El parte policial identificó a los tres hombres heridos como Hans William Rojas Puente, de 29 años, Juan Manuel Díaz Puerta, de 34, y Jason André Eumura Noriega, de 28. Mientras Rojas Puente y Díaz Puerta se encuentran estables, Eumura Noriega permanece con pronóstico reservado en el Hospital Dos de Mayo.

La revisión de antecedentes policiales indicó que al menos dos de los tres detenidos ya habían sido intervenidos previamente por el delito de extorsión durante el año pasado. Este dato alimenta el cuestionamiento sobre la reincidencia de sujetos vinculados a este tipo de delitos, que vuelven a las calles pese a contar con registros previos de detención.

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Agentes de la Policía Nacional custodian en el Hospital Dos de Mayo a los presuntos extorsionadores heridos tras el tiroteo en Barrios Altos. (Composición: Infobae Perú)

La investigación en curso deberá determinar también qué ocurrió con el cuarto sospechoso que participaba en la amenaza contra el comerciante y que no fue alcanzado por los disparos, así como las circunstancias exactas que llevaron a los agentes a utilizar sus armas de reglamento. Las autoridades no han precisado si se formalizarán cargos adicionales contra los tres hombres heridos una vez que sean dados de alta médica, ni el estado procesal de la denuncia original presentada por la víctima de extorsión.