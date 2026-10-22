Alex Valera resalta la presencia de Gianluca Lapadula en Universitario: “Es un jugador con mucha experiencia, me está enseñando bastante”

Gianluca Lapadula ha permitido que Alex Valera crezca considerablemente en sus aptitudes. - Crédito: Universitario

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Alex Valera ha encontrado en Gianluca Lapadula a alguien más que un simple compañero en Universitario. Ve en el ítalo-peruano a un claro referente que puede permitirle mejorar sus aptitudes sobre el campo de juego.

“La verdad que con Gianluca yo me entiendo un montón, para mí es un jugador con mucha experiencia, que me está enseñando bastante también”, dijo Alex.

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Alex Valera y Bernardo Cuesta, protagonistas del empate en el Monumental. - Crédito: ITEA

Ambos atacantes cruzaron miradas por primera vez en la Villa Deportiva Nacional en el final del proceso de Ricardo Gareca y desde entonces fueron asiduos citados al elenco patrio; ahora tienen la fortuna de haber forjado una notable amistad en Ate.

“Yo lo conozco de la selección peruana, aquí en Universitario estamos haciendo las cosas bien, ya tenemos muchos goles juntos”, sumó Valera.

La contratación de Gianluca Lapadula le cayó como anillo al dedo a Alex Valera, dado que potencia sus cualidades en ataque y le permite sumar más características a sus condiciones. Pueden desempeñarse juntos en el área con réditos relevantes.

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A nivel selección, el puntual titular es ‘Il Peruviano’, que ha respondido con nota aprobatoria en su estreno en la etapa Mano Menezes y se postula para ser el ‘9’ inamovible en el próximo proceso mundialista. Entretanto, el ‘Cholo’ se posiciona como una buena pieza de recambio, aunque existe una clara competencia con otros delanteros como Adrián Ugarriza.

Gianluca Lapadula y Alex Valera han formado la dupla de Universitario en las recientes fechas del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Liga 1

Universitario recupera confianza

La ‘U’ pasó de la decepción a la ilusión en solo una semana. El empate agónico contra FBC Melgar, en Ate, había generado mucha desolación entre los simpatizantes, pero pronto recuperaron la fe cuando el tricampeón nacional barrió, en Trujillo, a Alianza Atlético y se encarriló en el Torneo Clausura 2026.

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Parecía que la presentación contra el ‘vendaval’ iba a demandar mucha exigencia, teniendo en cuenta que llegaba con una muy buena dinámica, lo que lo catapultó a los primeros lugares del segundo torneo corto, pero Universitario tiró de empuje para imponerse a lo largo del trámite.

El juego se abrió a partir de un gol en propia puerta de Román Suárez, forzado por un tiro previo de Gianluca Lapadula. Luego llegó una anotación espléndida de cabeza de Andy Polo, sirviéndose de un centro de Edison Flores, y una conquista formidable de Alex Valera a través de una definición diferencial.

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A pesar del hundimiento general, Alianza Atlético quiso intimidar con un acercamiento rubricado de Ariel Muñoz, pero su diana no varió la tendencia de superioridad de Universitario, que acabó ampliando la diferencia con otro autogol, aunque anotado por el central José Luján.

Universitario barrió a Alianza Atlético, en el Mansiche - Crédito: Liga Profesional.

Con esa goleada, la primera a los mandos de Fabián Bustos en su segundo periplo con la entidad, Universitario de Deportes se aproxima a la cúspide del Clausura 2026 toda vez que se ha afirmado como el segundo mejor ubicado en la Tabla Acumulada de la Liga 1.

Para mantener ese buen paso y soñar con un acceso a ronda decisiva por el título, los ‘cremas’ deberán afrontar un calendario arduo: Juan Pablo II College, Sport Boys, Atlético Grau, CD Moquegua y Sport Huancayo.

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