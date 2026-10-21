Perú

Fiscalía abre investigación contra Jefferson Farfán por presunto acoso a Magaly Medina

El caso fue revelado por el periodista Ric La Torre, quien difundió la disposición fiscal que también incluye los delitos de extorsión y organización criminal en agravio de la conductora

Composición con los retratos de Magaly Medina y Jefferson Farfán junto a un documento oficial de la Fiscalía
La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Jefferson Farfán por presuntos delitos de acoso y extorsión en agravio de Magaly Medina.
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La Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar contra el exfutbolista Jefferson Farfán por la presunta comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de acoso, en agravio de la conductora de televisión Magaly Medina. La disposición, fechada el 5 de octubre, también incluye los delitos contra el patrimonio en la modalidad de extorsión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y marcaje o reglaje.

La noticia fue revelada por el periodista Ric La Torre a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, en el que dio lectura a la resolución oficial emitida por el Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-San Juan de Miraflores. “La fiscalía inicia investigación contra Jefferson Farfán en agravio de Magaly Medina en la modalidad de acoso, por todo lo que supuestamente Magaly ha dicho que Jefferson Farfán le ha hecho desde hace meses”, señaló el comunicador.

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El documento detalla los delitos imputados al exfutbolista

Según la disposición N.° 08, a la que tuvo acceso La Torre, la investigación contra Farfán Guadalupe se originó tras una denuncia interpuesta por Medina Vela el 6 de junio, en la que se le atribuía la presunta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de acoso, contra el patrimonio en la modalidad de extorsión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y marcaje o reglaje.

El expediente registra un recorrido administrativo previo: el 22 de julio, el mismo despacho fiscal formuló una contienda negativa de competencia, mientras que el 5 de agosto la Fiscalía Superior Penal de la Cuarta Fiscalía Corporativa resolvió declarar competente al Segundo Despacho para conocer la denuncia. El 9 de septiembre, ese despacho dispuso la realización de diligencias previas en la investigación contra el exjugador de la selección peruana.

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Documento legal impreso con sellos y texto mecanografiado sobre una investigación penal, con marcas de agua digitales superpuestas
Una resolución de la Fiscalía Corporativa Penal de Lima formaliza el inicio de una investigación preliminar contra Jefferson Farfán tras la denuncia presentada por Magaly Medina.

El seguimiento al servicio comunitario de Medina, en el centro del conflicto

La Torre vinculó la apertura de esta investigación con las denuncias que Medina formuló meses atrás sobre un presunto seguimiento del exfutbolista para verificar el cumplimiento de su servicio comunitario. “¿Se acuerdan que Magaly decía, pues, que con ese tema del servicio comunitario y demás? Bueno, aparentemente todo tendría que ver. Es decir, Farfán contra Magaly recién empieza”, expresó el periodista en su publicación.

El episodio al que se refiere La Torre se remonta a julio, cuando Farfán publicó un video de 22 minutos en su canal de YouTube titulado Magaly Jesús al descubierto, en el que su equipo cuestionó el cumplimiento de las 138 jornadas de servicio comunitario impuestas a la conductora tras ser condenada por difamación. El material sostenía que, en seis de las ocho fechas registradas, Medina no habría permanecido en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en Surco, lugar donde debía cumplir la sanción.

Medina acusó a Farfán de vigilancia y presentó denuncias paralelas

Frente a la difusión de ese material, Magaly Medina defendió el cumplimiento de su sanción y cuestionó la metodología empleada por el entorno del exfutbolista. “Cuando uno investiga, tiene que cubrir todos los ángulos, porque de lo contrario estás difamando, estás mintiendo y a mí me estás difamando”, declaró la conductora en su programa ‘Magaly TV, La Firme’.

La disputa escaló cuando Medina denunció haber recibido presuntas amenazas contra su vida y la de su abogado, en mensajes que, según su versión, mencionaban el nombre de Farfán. La conductora presentó denuncias ante la División de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En ese contexto, el Poder Judicial declaró inadmisibles las imágenes presentadas por el exfutbolista, al considerar que la etapa procesal correspondía a la ejecución de sentencia y no a la presentación de nuevas pruebas.

El comunicador Ric La Torre expone en un video para redes sociales la resolución del Ministerio Público que dispone abrir investigación preliminar contra el exfutbolista Jefferson Farfán. La disposición fiscal comprende indagaciones por la presunta comisión de delitos contra la libertad en la modalidad de acoso, además de extorsión y marcaje o reglaje en agravio de la conductora Magaly Medina. Video: TikTok @riclatorrez

El conflicto judicial se originó en 2019 por un reportaje sobre Farfán

El enfrentamiento entre ambas figuras públicas se remonta a 2019, cuando Magaly TV, La Firme difundió imágenes grabadas dentro del departamento de Farfán, ubicado en un edificio de Miraflores, en las que se le observaba junto a la cantante Yahaira Plasencia, con quien mantenía entonces una relación que prefería mantener en reserva.

El exfutbolista denunció que la grabación vulneró su intimidad y, en 2020, presentó una denuncia penal contra Medina por el delito de violación agravada de la intimidad. En julio de 2024, el Poder Judicial declaró culpable a la conductora y la condenó a dos años y ocho meses de prisión efectiva, convertida posteriormente a 138 jornadas de servicio comunitario, además de una reparación civil que la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima redujo a 300 000 soles en apelación.

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por Medina en agosto de 2025, con lo que la sentencia quedó firme. Desde entonces, Farfán ha buscado en distintas instancias judiciales que se revoque la pena de servicio comunitario impuesta a la periodista. La investigación fiscal contra el exfutbolista por acoso, extorsión y organización criminal se suma a un proceso judicial paralelo, en el que el Poder Judicial deberá determinar en una próxima audiencia si Medina cumplió de manera efectiva su sanción o si corresponde su reingreso a prisión.

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