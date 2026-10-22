Perú

Fiscalía de Familia inició investigación preliminar contra Andrea San Martín por presunta agresión a su hija

El caso está a cargo del fiscal Oswaldo Taccsi. La Fiscalía informó que se recaban pruebas y testimonios para esclarecer los hechos denunciados.

La influencer permaneció en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y luego fue llevada a la sede de Lima Este para las diligencias por un presunto caso de violencia contra su hija menor. Arriba Mi Gente/ Latina
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La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro inició una investigación preliminar contra Andrea San Martín por una presunta agresión en agravio de su hija menor de edad, fruto de su relación con Juan Víctor Sánchez.

El caso está a cargo del fiscal Oswaldo Taccsi. La Fiscalía informó que se encuentra recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos reportados y determinar las acciones que correspondan dentro de la investigación.

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“Fiscalía inició investigación preliminar por presunta agresión en agravio de una menor de edad. Se recaban pruebas y testimonios para esclarecer los hechos”, comunicó la institución en sus redes sociales.

La investigación se conoció luego de que Juan Víctor Sánchez presentara una denuncia contra la exchica reality e influencer. De acuerdo con la información difundida, la denuncia está vinculada con una presunta agresión física y psicológica contra la menor que ambos tienen en común.

La Fiscalía inició una investigación preliminar por la presunta agresión en agravio de una menor de edad. X: @FiscaliaPeru
La Fiscalía inició una investigación preliminar por la presunta agresión en agravio de una menor de edad. X: @FiscaliaPeru

La denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez

Según el parte policial difundido por ‘Arriba mi gente’, la denuncia fue presentada el 20 de octubre a las 19.15. El documento señala que Andrea San Martín Pilares fue intervenida por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo la modalidad de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar.

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La acusación presentada por Juan Víctor Armando Sánchez Díaz incluye un presunto episodio entre la madre y la niña. De acuerdo con el documento policial, se reportaron supuestos jaloneos y el uso de palabras soeces durante el incidente.

La versión de Andrea San Martín también quedó registrada en la denuncia. Según lo consignado en el parte, la influencer sostuvo que la discusión habría comenzado debido a que su hija quería comer golosinas, aunque no quería ingerir los alimentos que se le habían servido previamente.

Esa explicación forma parte de su manifestación ante las autoridades. La versión deberá ser contrastada con las declaraciones, evaluaciones y demás elementos que reúnan la Policía y el Ministerio Público durante las diligencias.

Juan Víctor Sánchez Díaz ha presentado una denuncia contra Andrea San Martín por presuntos actos de violencia y maltrato hacia su hija menor. Se detallan los incidentes que motivaron la denuncia y la preocupación por la integridad de la niña. YouTube: Q'Bochinche.

Las diligencias en la comisaría y Medicina Legal

Tras la denuncia de Juan Víctor Sánchez, Andrea San Martín acudió a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para brindar su versión de los hechos y participar en las diligencias, según el informe televisivo.

En ese contexto, la influencer quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia. El programa también mostró a Juan Víctor Sánchez dentro de la dependencia policial, donde conversó con representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Las cámaras registraron al padre de la menor mientras firmaba documentos ante los agentes que intervenían en el caso. Cerca de las 23.00, Sánchez se retiró de la comisaría junto con su hija y sin ofrecer declaraciones a los medios que aguardaban en los exteriores.

En las imágenes difundidas, se observa que Juan Víctor Sánchez llevaba una maleta al salir de la sede policial. El material no precisó detalles adicionales sobre las medidas adoptadas tras las diligencias desarrolladas esa noche.

Andrea San Martín anunció una conferencia de prensa

Horas después, Andrea San Martín salió de la comisaría acompañada por su abogado, Wilmer Arica. Luego abordó un vehículo policial con dirección a Medicina Legal II de Lima Este para continuar con los procedimientos correspondientes.

La influencer llegó a Medicina Legal esposada y con signos de haber llorado. Los reporteros le consultaron por la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez y por las diligencias relacionadas con su hija, pero evitó referirse al contenido de la acusación.

“Escuchen, no puedo responder nada, voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, declaró San Martín antes de ingresar a la sede.

Durante el traslado desde la comisaría de Santa Felicia, una reportera le preguntó sobre medidas de protección vinculadas con la menor. Andrea San Martín respondió: “Sí”, sin brindar precisiones sobre el alcance de esa respuesta ni sobre las disposiciones adoptadas.

Andrea San Martín asergura que tiene la conciencia tranquila tras grave denuncia de su expareja.
Andrea San Martín asergura que tiene la conciencia tranquila tras grave denuncia de su expareja.

“Mi conciencia está tranquila”, dijo la influencer

Después de completar su atención en Medicina Legal, Andrea San Martín volvió a dirigirse a los medios de comunicación. La exchica reality reiteró que brindará una conferencia de prensa, aunque indicó que debía concluir primero las diligencias pendientes.

Una reportera le preguntó si tenía la conciencia tranquila frente a la denuncia por presunta violencia física y psicológica contra su hija menor. La influencer respondió: “Por supuesto, mi conciencia está tranquila”.

Posteriormente, Andrea fue trasladada a la comisaría de Miraflores, donde permanecería detenida durante 48 horas, según el reporte de Arriba mi gente. La Fiscalía continúa con la investigación preliminar para esclarecer el caso.

Andrea San Martín de pie de noche junto a un vehículo, con un camión detrás y rótulos informativos de televisión en la parte inferior
Andrea San Martín desciende de un vehículo durante una cobertura nocturna sobre la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez.

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