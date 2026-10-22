Leao Butrón reveló charla con Jairo Concha sobre su salida de Alianza Lima: “Yo lo regresaría, pensé que le iban a renovar”

El exarquero reveló charla con el volante de Universitario y la posibilidad de que vuelva al club 'blanquiazul'. (Video: Sin Falta)

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Leao Butrón ha mantenido duras críticas contra Universitario de Deportes en los últimos tiempos. De hecho, el exarquero, identificado con la historia de Alianza Lima, incluso cuestionó hace poco un arbitraje al considerar que inclinó la balanza a favor de un equipo.

Butrón afirmó que suele expresar lo que piensa, aunque también opta por reservarse opiniones para evitar polémicas. “En general, me gusta decir las cosas que pienso y me guardo muchas otras porque creo que generaría mucha polémica. No es bueno decir todo lo que pienso”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, Sin Falta.

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De la misma manera, contó que su hija Daniela le ha pedido en más de una ocasión que no continúe con ciertos comentarios. El vínculo de su hija con Jairo Concha cambió la forma en que el exjugador afronta las discusiones públicas que suelen surgir alrededor del fútbol peruano. “Ahora me tengo que guardar más, ya un par de veces mi hija me ha mandado un mensajito diciendo ‘papá, ya fue’”, relató.

Jairo Concha lleva 3 goles y 8 asistencias en 33 partidos jugados este año en Universitario. - créditos: Universitario

Para Leao Butrón, Jairo Concha es uno de los futbolistas más destacados de Universitario y rechazó las versiones de que la relación con su hija lo desenfoque. “Jairo Concha es uno de los mejores de la ‘U’, y eso lo he dicho siempre antes que sea pública la relación con Daniela, pero no se puede responsabilizar por cosas que no influyen directamente a ti por rendimiento. Una persona que está motivada tendría que hacer todo lo contrario. Por lo que veo, los dos como pareja están felices y no pasa nada”, precisó.

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El exarquero destacó, además, rasgos del comportamiento cotidiano del volante. “Jairo es buena persona, es muy tranquilo y muy profesional”, indicó.

También resaltó la disciplina que mantiene el futbolista fuera de los entrenamientos y los partidos. “Me sorprende por cómo se cuida, las horas de sueño, alimentación, es impresionante”, agregó.

En un momento clave del partido, Jairo Concha se hizo cargo de un tiro libre y lo convirtió en un golazo para descontar el marcador frente a UTC. Una ejecución perfecta que dejó sin reacción al arquero rival.

Leao Butrón sobre el deseo que Jairo Concha vuelva a Alianza Lima

Por otro lado, Leao Butrón admitió que le facilitaría las cosas si Jairo Concha dejara Universitario, aunque precisó que no piensa únicamente en una transferencia dentro del fútbol peruano, sino que encuentre una oportunidad en el extranjero.

“Que sea lo mejor para su futuro. Es un buen chico, muy profesional, y la verdad me han puesto en una controversia bien dura”, sostuvo.

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El exguardameta afirmó que una salida del país sería el destino que preferiría para ‘Jairoco’. Consideró que ese salto sería favorable para el jugador y también reduciría la incomodidad que le provoca opinar sobre la ‘U’ mientras el volante forma parte de su familia. “Me gustaría que dé el salto fuera del país”, señaló.

Aun con ese deseo, Leao no ocultó que lo llevaría nuevamente a Alianza Lima si pudiera decidir sobre el futuro del mediocampista. “De todas maneras lo regresaría a Alianza Lima. Voy a decir algo totalmente transparente, no tendría por qué decirlo porque no quiero pasarle franela a todo el mundo, pero a mí me extrañó cuando le demoraron en firmar un nuevo contrato en Alianza. Yo no tengo injerencia pero dentro de mí decía ‘¿por qué no le renuevan?’“, acotó.

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Jairo Concha fue bicampeón nacional con Alianza Lima entre 2021 y 2022. - créditos: Difusión

Por último, Leao Butrón contó que habló con Jairo Concha acerca de su salida de Alianza Lima, pero evitó dar detalles sobre la conversación. El exarquero señaló que inicialmente creyó que el jugador había tomado la decisión de partir, aunque después entendió que el escenario no fue exactamente así.

“Sí me sorprendió porque pensé que él había tomado la decisión y no fue tanto así. No puedo decir más porque él es una persona involucrada y seguramente no quiera que cuente todo. Pensé que Alianza le iba a renovar porque es un gran jugador”, manifestó.