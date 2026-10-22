Perú

Miguel Torres rechaza hablar con el presidente de la Cámara de Diputados sobre límites entre cámaras: “no tengo mucho que discutir con él”

El presidente de la Cámara de Senadores afirmó que cada grupo tiene sus facultades y descartó que se haya “roto” la confianza entre ellas a raíz de la inclusión de 7 puntos adicionales en el pedido de facultades

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado
Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado
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El presidente del Senado y vicepresidente del Perú, Miguel Torres, defendió que el Senado puede modificar iniciativas de la Cámara de Diputados dentro de la delegación de facultades y negó que sea necesaria una conversación con el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, para discutir los límites de cada cámara del Congreso.

En declaraciones a RPP, Torres sostuvo que, aunque sí conversa con el diputado Reto, no cree que tenga algo que hablár con él sobre las competencias de ambas cámaras. “Yo converso constantemente con el presidente de la Cámara de Diputados y en realidad no tengo mucho que discutir con él respecto de cuáles son las competencias de cada una de las cámaras”.

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Según el senador, cada una de las cámaras tiene sus facultades estipuladas en el reglamento del Congreso. “En el caso de Diputados, tienen la iniciativa legislativa tan importante. Ellos pueden presentar proyectos de ley”.

Aunque la Cámara de Diputados aprobó 20 puntos del pedido de facultades presentado por el Ejecutivo específicamente vinculados con el fenómeno del Niño y la inseguridad ciudadana, la Cámara de Senadores dicidió añadir siete puntos adicionales. Según Torres, ninguno de los asuntos tratados excedió las materias que la Cámara de Diputados había habilitado.

Pantalla electrónica de votación con nombres de legisladores e indicadores de colores junto a los totales a favor, en contra y en abstención
Una pantalla electrónica registra la votación de un proyecto de ley en Perú sobre facultades legislativas al Poder Ejecutivo, con 34 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

La discusión sobre las modificaciones del Senado incluye una exigencia reglamentaria de 31 votos. Torres señaló que ese umbral obliga a Fuerza Popular, Renovación Popular y algún otro sector a alcanzar un entendimiento.

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Quiebre de confianza entre Diputados y Senadores

Ante las preguntas sobre la relación entre las dos cámaras, el presidente del Senado rechazó que exista una fractura institucional. “No puede haber un quiebre cuando cada una de las cámaras cumple con sus roles”, dijo Torres a RPP.

Al describir las atribuciones de cada cámara, Torres se refirió al marco reglamentario que rige el trámite de los proyectos. “En el caso del Senado, puede aprobar, puede desaprobar, rechazar o puede modificar”, afirmó.

El vicepresidente sostuvo que la facultad de modificar proyectos tiene límites y que uno de ellos impide desnaturalizar las propuestas aprobadas por Diputados. Frente a los cuestionamientos por las decisiones recientes, respondió: “Si alguien me dice que ayer se ha desnaturalizado, yo no sé qué cosa habrá visto”.

Miguel Torres, presidente del Senado.
Miguel Torres, presidente del Senado.

Torres afirmó que el Congreso actuó dentro de la delegación de facultades y respetó las competencias de la Cámara de Diputados.

El titular del Senado también expresó una evaluación crítica sobre los resultados obtenidos para sectores específicos. “Me siento apenado. Siento que no rescatamos a nuestras MYPES, que no rescatamos a nuestros jóvenes, que no rescatamos a nuestros ciudadanos. Sí, siento que hemos fallado”, sostuvo.

Al referirse a los cambios aprobados, Torres mencionó la incorporación de 7 puntos. “Lo que nos tiene que llamar a la reflexión es decir que se está haciendo el mayor de los esfuerzos por alcanzar herramientas que nos permitan salir adelante”, afirmó.

Decretos de urgencia y proyectos de ley para temas que quedaron fuera

El presidente del Consejo de Ministros y vicepresidente del Perú, Luis Galarreta, reaccionó a la aprobación de las facultades legislativas por parte del pleno del Senado y anunció que el gobierno de Keiko Fujimori insistirá en la atención de los temas que no fueron aprobados, pero recurrirá a otras herramientas legales.

El premier Luis Galarreta lamenta la 'paralización' del Estado debido a la postura del Congreso, señalando que ciertos sectores se oponen a las facultades solicitadas. Galarreta resalta la importancia del diálogo y la cooperación para avanzar en las reformas necesarias. | Canal N

En declaraciones a la prensa, Galarreta sostuvo que se recurrirá a proyectos de ley, decretos de urgencia o decretos supremos para atender esos asuntos “si es que corresponde”.

La solicitud inicial del Ejecutivo incluía sesenta y seis puntos distribuidos en ocho materias, mientras que la autorización aprobada se concentró en seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño. Galarreta mencionó entre los temas excluidos las medidas sobre empleo juvenil, formalización y crecimiento de pequeñas empresas.

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