Perú

Perú tendrá feriado este 1 de noviembre: quiénes descansan y por qué no habrá fin de semana largo

Las fechas de descanso establecidas por ley alcanzan a empleados estatales y privados, mantienen el pago habitual y no imponen, como regla general, la reposición del tiempo dejado de laborar

Calendario con fechas
El feriado nacional del 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos aplica a los trabajadores de los sectores público y privado en el Perú. (Andina)
Guardar

El domingo 1 de noviembre será feriado nacional en Perú por el Día de Todos los Santos. La fecha alcanza a los trabajadores de los sectores público y privado, quienes tienen derecho al descanso remunerado conforme a la legislación vigente. No habrá fin de semana largo, debido a que el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre no figuran como feriados nacionales ni como días no laborables de alcance general.

La conmemoración coincide en 2026 con un domingo, que suele ser el día de descanso semanal para numerosos trabajadores. Por esa razón, el pago y las condiciones aplicables deben revisarse de acuerdo con el régimen laboral y la situación particular de cada empleado.

PUBLICIDAD

El Día de Todos los Santos reconoce a santos y mártires de la Iglesia católica

El Día de Todos los Santos es una solemnidad de la Iglesia católica que recuerda a los santos y mártires que dedicaron su vida a la fe cristiana. La fecha también incluye a quienes no fueron canonizados oficialmente.

La elección del 1 de noviembre se atribuye al papa Gregorio III, quien encabezó la Iglesia entre los años 731 y 741. Más tarde, durante el siglo IX, el papa Gregorio IV extendió la celebración a toda la Iglesia, hecho que consolidó la fecha como una jornada dedicada a quienes consagraron su vida a Dios.

En Perú, esta celebración también se vincula con las costumbres familiares. Muchos creyentes visitan los cementerios para llevar flores y recordar a sus familiares fallecidos. En algunas zonas, las familias acompañan estas visitas con música, alimentos y ofrendas dedicadas a personas que tuvieron un lugar relevante en sus vidas.

PUBLICIDAD

Las iglesias, a su vez, celebran misas por la solemnidad de Todos los Santos, con la asistencia de fieles que participan de la jornada religiosa.

El descanso remunerado alcanza a trabajadores públicos y privados

Los feriados nacionales están establecidos por ley y se aplican a los trabajadores de los sectores público y privado. En esas fechas, corresponde el descanso remunerado y, como regla general, las horas que no se trabajan no deben recuperarse.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 713, los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a descansar durante los feriados nacionales y a recibir su remuneración habitual por ese día.

La norma contempla una situación distinta para quienes deben cumplir labores el 1 de noviembre. Si el empleador no concede un día de descanso sustitutorio, el trabajador debe recibir un pago equivalente a tres remuneraciones diarias.

Ese monto incluye el pago correspondiente al feriado, la remuneración por la jornada trabajada y una sobretasa del 100% por prestar servicios durante esa fecha. Si una persona recibe S/100 diarios y trabaja el feriado sin descanso compensatorio, le corresponderían S/300 por ese día, siempre que resulte aplicable esa regla de pago.

El escenario cambia si la empresa otorga un descanso sustitutorio en otra fecha. En ese caso, no corresponde el pago adicional derivado de la sobretasa del 100% por trabajar en feriado.

El feriado del 1 de noviembre no formará un puente de descanso

El descanso por el 1 de noviembre se limitará al domingo. No habrá fin de semana largo porque las fechas cercanas no han sido declaradas feriados nacionales ni días no laborables de alcance general.

El sábado 31 de octubre no tendrá esa condición. Tampoco el lunes 2 de noviembre, por lo que no existirá un puente que permita unir varios días consecutivos de descanso.

La coincidencia del feriado con un domingo exige considerar las reglas del descanso semanal obligatorio y las condiciones que rigen para cada trabajador. El tratamiento de la remuneración puede variar según el caso, especialmente para quienes tienen jornadas que incluyen domingos o actividades que no se interrumpen durante los feriados.

Los días no laborables tienen reglas distintas a los feriados nacionales

Un feriado nacional se diferencia de un día no laborable por su alcance y por el tratamiento de las horas no trabajadas. Los feriados rigen por ley para los sectores público y privado, con descanso remunerado y sin obligación general de recuperar las horas.

Los días no laborables, en cambio, son decretados de manera excepcional por el Poder Ejecutivo. Por lo general, se dirigen a trabajadores del sector público, quienes deben compensar después las horas que no laboraron.

En el sector privado, la aplicación de un día no laborable depende de un acuerdo entre empleador y trabajadores, conforme a las disposiciones que correspondan en cada caso.

Sunafil recibe denuncias por incumplimientos de los derechos laborales

Los trabajadores que consideren que sus derechos fueron vulnerados durante el feriado pueden presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad responsable de supervisar el cumplimiento de las normas laborales.

El incumplimiento de las disposiciones vinculadas con los feriados puede constituir una infracción muy grave. Las sanciones dependen del tamaño de la empresa y de la cantidad de trabajadores afectados, por lo que cada multa se determina según las circunstancias del caso.

Después del 1 de noviembre quedarán tres feriados nacionales en 2026

Tras el feriado por el Día de Todos los Santos, el calendario de 2026 contempla tres fechas de descanso obligatorio antes del cierre del año.

El martes 8 de diciembre se conmemora la Inmaculada Concepción. Un día después, el miércoles 9 de diciembre, será feriado por la Batalla de Ayacucho. El último descanso obligatorio del año llegará el viernes 25 de diciembre, por Navidad.

Estas serán las tres fechas que permanecerán en el calendario nacional durante los dos últimos meses de 2026.

Temas Relacionados

Feriados en PerúDía de Todos los Santos1 de noviembreperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Leao Butrón reveló charla con Jairo Concha sobre su salida de Alianza Lima: “Yo lo regresaría, pensé que le iban a renovar”

El exarquero habló de las críticas que recibió el volante de Universitario por su bajo rendimiento a raíz de la relación con su hija. También se refirió a su partida del club ‘blanquiazul’

Leao Butrón reveló charla con Jairo Concha sobre su salida de Alianza Lima: “Yo lo regresaría, pensé que le iban a renovar”

Bono monetario contra el alza de la inflación en Perú: ¿A quiénes se pagará y cuándo?

El pago mensual se daría de tres hasta cinco meses, dependiendo de cómo vaya la economía. El gobierno afirma que no son bonos por El Niño, sino por el posible impacto en la inflación

Bono monetario contra el alza de la inflación en Perú: ¿A quiénes se pagará y cuándo?

Jorge Nieto afirma que facultades legislativas se aprobaron “rompiendo la legalidad”

El líder del Partido del Buen Gobierno sostuvo “ya no hay excusas” para que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori aplique las ideas que considere necesarias en temas de seguridad ciudadana y fenómeno del niño

Jorge Nieto afirma que facultades legislativas se aprobaron “rompiendo la legalidad”

Detienen a Andrea San Martín tras incidente con Juan Víctor Sánchez: la acusan de maltrato a su hija menor

La influencer fue trasladada desde una dependencia policial de La Molina hasta Medicina Legal de Lima Este, luego de que el padre de la menor presentara una denuncia por presunta violencia física y psicológica. Más tarde, fue llevada a la comisaría de Miraflores, donde permanece detenida.

Detienen a Andrea San Martín tras incidente con Juan Víctor Sánchez: la acusan de maltrato a su hija menor

Vuelven los bonos: Gobierno entregará pago mensual a familias vulnerables y a jubilados ONP por el Fenómeno El Niño en Perú

Con fondo de S/2.500 millones. El gobierno de Keiko Fujimori ha confirmado que entregará dinero en el marco del impacto inflacional del fenómeno El Niño, el primer gran reto de su mandato. “Son bonos para defender la economía de viento contractivos”, aclaró el MEF

Vuelven los bonos: Gobierno entregará pago mensual a familias vulnerables y a jubilados ONP por el Fenómeno El Niño en Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ decide mantener prisión preventiva contra Pedro Castillo por caso de presunta corrupción

PJ decide mantener prisión preventiva contra Pedro Castillo por caso de presunta corrupción

Jorge Nieto afirma que facultades legislativas se aprobaron “rompiendo la legalidad”

Keiko Fujimori: “El Niño y alza de combustibles de ninguna manera frenarán el crecimiento del país”

Miguel Torres rechaza hablar con el presidente de la Cámara de Diputados sobre límites entre cámaras: “no tengo mucho que discutir con él”

Luis Galarreta afirma que se usarán decretos de urgencia y proyectos de ley para temas que quedaron fuera de las facultades

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Andrea San Martín tras incidente con Juan Víctor Sánchez: la acusan de maltrato a su hija menor

Detienen a Andrea San Martín tras incidente con Juan Víctor Sánchez: la acusan de maltrato a su hija menor

Andrea San Martín fue denunciada por Juan Víctor Sánchez por presunta agresión a su hija menor: ¿qué se sabe del caso?

Renato Rossini Jr. explica en qué etapa está su relación con Samahara Lobatón: “Me estoy enamorando, es un proceso”

Gorillaz en Perú: link de compra y precios de entradas para el show en Lurín

Maricarmen Marín y Katia Palma protagonizan emotivo encuentro en Esto es Guerra

DEPORTES

Leao Butrón reveló charla con Jairo Concha sobre su salida de Alianza Lima: “Yo lo regresaría, pensé que le iban a renovar”

Leao Butrón reveló charla con Jairo Concha sobre su salida de Alianza Lima: “Yo lo regresaría, pensé que le iban a renovar”

Sofía Neves, figura de Rebaza Acosta, y su respuesta a Sandra Rodríguez tras críticas desmedidas antes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Jessenia Uceda cuestionó que llamen tricampeón a Alianza Lima en la Liga Peruana de vóley: “Regatas Lima es el que más campeonatos ha ganado”

DT de Rebaza Acosta revela el motivo de la ausencia de Reibeth Artigas: “Es por la situación política entre Perú y Venezuela”

Jefferson Farfán pidió paciencia con Mano Menezes para el recambio generacional en la selección peruana: “La gente se malacostumbró”