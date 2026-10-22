Gorillaz en Perú: link de compra y precios de entradas para el show en Lurín

Gorillaz se presentará por primera vez en Lima el lunes 23 de noviembre, ahora en el recinto Lurín Live.

Guardar

La expectativa por el debut de Gorillaz en Perú se concentra desde este jueves 22 de octubre en la nueva venta de entradas para el concierto que la banda británica ofrecerá el lunes 23 de noviembre en Lurín Live. Los boletos tienen precios de S/ 231, S/ 342 y S/ 463, según la zona elegida, tras el cambio de sede anunciado por la producción.

El grupo liderado por Damon Albarn llegará por primera vez a Lima con un repertorio que incluye canciones como “Clint Eastwood”, “Feel Good Inc.”, “DARE”, “On Melancholy Hill” y “Cracker Island”. El interés por el espectáculo aumentó luego de que los organizadores habilitaran nuevas localidades a raíz del traslado desde Arena 1 Park, en San Miguel, hacia el recinto situado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur.

PUBLICIDAD

La venta se realiza por medio de Ticketmaster Perú, tanto en su página web como en los centros de experiencia autorizados. Las entradas estarán disponibles hasta agotar el stock asignado para cada sector.

Las entradas cuestan entre S/ 231 y S/ 463

La producción estableció tres zonas para el concierto de Gorillaz en Lurín Live. La localidad Platinum, ubicada en el sector más cercano al escenario, tiene un precio de S/ 463. La zona VIP cuesta S/ 342, mientras que el ingreso General tiene un valor de S/ 231.

El cambio de recinto abrió una nueva posibilidad para quienes no lograron adquirir tickets en la etapa inicial. Lurín Live cuenta con una superficie de más de 180 mil metros cuadrados y recibe eventos al aire libre de gran formato, una condición que permitirá incrementar el aforo disponible para el concierto.

PUBLICIDAD

Por primera vez, Gorillaz tocará en Perú con su nueva gira internacional.

Quienes prefieran comprar de forma presencial podrán acudir a los puntos de Ticketmaster en las tiendas Wong de San Borja, en la parte posterior de La Rambla; Miraflores, en la esquina de las avenidas Benavides y República de Panamá; y Plaza San Miguel. También habrá venta en Metro de Plaza Norte.

Los asistentes que adquirieron boletos para Arena 1 Park conservarán sus entradas. No deberán solicitar canje ni tramitar una devolución. Ticketmaster actualizará de forma automática la información de los accesos con los datos de la nueva sede. También podrán acceder a la devolución de su dinero si sí lo requieren.

PUBLICIDAD

El traslado a Lurín amplió la expectativa por el concierto

El show se realizará el lunes 23 de noviembre, sin cambios en la fecha inicialmente anunciada. La organización indicó que el traslado responde a la necesidad de ofrecer condiciones de seguridad y comodidad al público. La ubicación del nuevo recinto también obligará a los asistentes a planificar con anticipación su llegada y retorno, debido a que se encuentra al sur de Lima.

Gorillaz fue creado a fines de los años 90 por Albarn, cantante de Blur, y el ilustrador británico Jamie Hewlett. El proyecto se distingue por combinar música con una identidad visual basada en los personajes animados 2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs.

PUBLICIDAD

La banda alcanzó difusión internacional con “Clint Eastwood”, uno de los sencillos de su álbum debut, publicado en 2001. A lo largo de su trayectoria, el grupo reunió colaboraciones con músicos de distintos géneros y mantuvo una propuesta escénica que integra a los integrantes virtuales con una banda en vivo.

Para los seguidores peruanos, la fecha de noviembre supone el primer encuentro presencial con un proyecto que durante más de dos décadas construyó una audiencia a partir de videoclips, álbumes conceptuales y presentaciones con recursos audiovisuales.

El estacionamiento costará S/ 40 y tendrá más de 3 mil espacios

Los asistentes que planeen llegar en vehículo podrán comprar accesos de estacionamiento por Ticketmaster. El precio anunciado es de S/ 40 y el recinto contará con más de 3 mil espacios disponibles.

PUBLICIDAD

La producción recomendó asegurar este servicio antes de la fecha del concierto. La medida busca ordenar el flujo vehicular previo y posterior al espectáculo, ante la llegada de asistentes desde varios distritos de la capital.

Gorillaz llega a Lima por primera vez.

También se difundieron opciones de transporte público. Entre las rutas que se acercan a Lurín Live figuran las líneas 1254 y 1251, que conectan sectores como San Miguel, Breña, Jesús María, Cercado de Lima, La Victoria, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín y Punta Hermosa.

Desde San Juan de Lurigancho y el Cono Este, los asistentes podrán considerar las líneas 1098 y 1058. Para quienes se movilicen desde Chosica, Lurigancho, Ate y Santa Anita, otra alternativa es la línea 1488.

PUBLICIDAD

Habrá buses de retorno hacia Surco y Santa Anita

La salida del concierto contará con un servicio de buses de gran capacidad. El pasaje tendrá un costo de S/ 12 por persona y los vehículos partirán al término del show.

Las unidades tendrán tres destinos: Puente Benavides, en Santiago de Surco; el Trébol de Javier Prado, también en Surco; y Puente Santa Anita, en el cruce de la Vía de Evitamiento con la Carretera Central.

Con los precios definidos, una nueva venta habilitada y un recinto de mayor capacidad, el concierto de Gorillaz entra en una etapa decisiva rumbo a su primera presentación en Lima el 23 de noviembre.

PUBLICIDAD

Gorillaz