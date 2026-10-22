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Sofía Neves, figura de Rebaza Acosta, y su respuesta a Sandra Rodríguez tras críticas desmedidas antes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La voleibolista uruguaya fue cuestionada por la comentarista tras la Noche Rebacina. Luego de su destacado debut ante Alianza Lima, ambas se encontraron en un programa de YouTube

La jugadora de Rebaza Acosta fue cuestionada antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Ataque Cruzado.
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Sofía Neves fue una de las figuras del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La uruguaya anotó 29 puntos ante el vigente tricampeón, Alianza Lima, y estuvo cerca de darle la victoria a Rebaza Acosta en el Polideportivo Lucha Fuentes.

El nivel de la punta también reavivó las críticas que había recibido por su nacionalidad. La exvoleibolista y actual comentarista Sandra Rodríguez se retractó de sus dichos tras la actuación de la jugadora charrúa.

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Rodríguez había señalado que Neves no tenía nivel para disputar la Liga Peruana de Vóley y consideró que Rebaza debía apostar por una jugadora de sus canteras. Sus declaraciones ocurrieron después de la Noche Rebacina, cuando el conjunto del Callao perdió 4-0 ante Deportivo Géminis.

Ambas coincidieron en el programa Ataque Cruzado, donde la comentarista le pidió disculpas personalmente a la atacante de Rebaza Acosta. Sin embargo, la voleibolista respondió con un mensaje dirigido al trabajo periodístico.

Yo necesitaría pedirte las disculpas del caso, porque no está bien. Pero lo que pasó me sirvió de experiencia para no volver a cometer el error de hacerlo solo a la primera, ¿no?, que siempre ha sido mi premisa”, expresó Rodríguez.

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Neves respondió: “Yo creo que también hay un error de concepto ahí. No considero que me debas pedir disculpas a mí, sino a ti misma, a tu trabajo y a tu público, que es quien elige sintonizarte”.

La uruguaya también pidió a comentaristas y periodistas que contribuyan al crecimiento de la Liga Peruana de Vóley, debido a su cercanía con el público.

“Me parece que es una buena instancia de aprendizaje, como vos decís. Así como está creciendo la liga y se elevan las exigencias para los clubes, las instituciones, las jugadoras y los cuerpos técnicos, también está bueno que quienes le dan abrigo a esta liga y acercan al público a nosotras y a lo que será la temporada eleven sus exigencias, generen aprendizajes y busquen una mayor información de calidad y cercanía con el público”, sentenció.

Sofía Neves, figura de Rebaza Acosta, protagonizó tenso encuentro con Sandra Rodríguez luego de las críticas desmedidas de la comentarista antes del debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Sofía Neves, figura de Rebaza Acosta, protagonizó tenso encuentro con Sandra Rodríguez luego de las críticas desmedidas de la comentarista antes del debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El gran inicio de Sofía Neves en la Liga Peruana de Vóley

Sofía Neves fue una de las figuras de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La punta uruguaya anotó 29 puntos para Rebaza Acosta y lideró la tabla de máximas anotadoras tras poner en aprietos al vigente tricampeón, Alianza Lima.

El rendimiento de Neves sorprendió en el inicio del torneo. La atacante superó en la clasificación a Katy Ryan, quien registró 25 unidades, y a Catherine Flood, con 20. Emily Zinger, autora de 18 puntos, también quedó entre las cinco primeras del listado.

Sofía Neves lidera la tabla de máxima anotadoras luego de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Sofía Neves lidera la tabla de máxima anotadoras luego de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: PERU VOLEY.

Tras su destacado debut, la voleibolista de Rebaza Acosta se refirió a los preconceptos que existen sobre el vóley uruguayo y sobre países con menor tradición en este deporte. En una entrevista con Latina Deportes, pidió evitar las generalizaciones.

Creo que hay que evitar, a veces, las generalizaciones. Preconceptos siempre existen, pero hay que permitirse dejarse encantar por lo que puede traer el otro, expandir las perspectivas y permitir que a uno le enseñen. Eso, por lo menos a mí, me ha marcado en mi carrera: los diferentes países en los que he estado y las compañeras con las que he compartido. Independientemente de su nacionalidad, todas tenían un bagaje y una historia de los que yo podía aprender y nutrirme muchísimo”, manifestó.

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