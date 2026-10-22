Perú

Keiko Fujimori: “El Niño y alza de combustibles de ninguna manera frenarán el crecimiento del país”

La jefa de Estado detalló el destino de los recursos adicionales: inversión en obras, subsidios a los combustibles y ayuda directa a las familias más afectadas por las lluvias y la sequía

En una conferencia desde Palacio de Gobierno, Keiko Fujimori presenta las estrategias del ejecutivo para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y fortalecer la economía, incluyendo apoyos a sectores clave.
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La presidenta Keiko Fujimori anunció este jueves un paquete de 18.000 millones de soles adicionales para 2027 destinado a mitigar los efectos del fenómeno El Niño, el alza del precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente y las altas tasas de interés internacionales. El anuncio se realizó en el Palacio de Gobierno, en Lima, junto al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

“Estamos muy convencidos de que el fenómeno El Niño, el alza de los combustibles, de ninguna manera va a frenar el crecimiento de nuestro país. Por eso hoy es un gran día. Y si bien es cierto viene un Mega Niño, la respuesta del Estado es más fuerte que esta. Es una respuesta fuerte e histórica”, declaró la mandataria durante la conferencia de prensa.

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Fujimori explicó que el Ejecutivo modificará las reglas fiscales vigentes para ampliar el déficit al 2,4% del PBI, un margen que, según la mandataria, el país puede asumir gracias a sus fundamentos macroeconómicos sólidos. De acuerdo con cifras preliminares del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses a septiembre se ubicó en 0,9% del PBI, el registro más bajo en cuatro años, un margen que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había señalado como el respaldo para desplegar recursos adicionales sin comprometer la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Keiko Fujimori habla frente a un podio de madera con el escudo de Perú, junto a un micrófono y un busto escultórico de fondo
Keiko Fujimori pronuncia un discurso en el Palacio de Gobierno de Lima durante el Encuentro Presidencial y el XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. (Presidencia de la República)

Según detalló la presidenta, los recursos se distribuirán de la siguiente manera: 2.500 millones de soles en bonos directos para familias vulnerables, que se entregarán entre tres y cinco meses según la necesidad de cada hogar; 2 mil millones de soles para mantenimiento de obras, con el objetivo de generar empleo de forma rápida; y 500 millones de soles destinados al subsidio de combustibles.

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El grueso del paquete, 13 mil millones de soles, se destinará a infraestructura. De ese monto, 6.000 millones de soles se dirigirán a infraestructura educativa, mientras que 7 mil millones de soles se emplearán en la culminación de obras paralizadas que ya registran un avance significativo.

“El Perú tiene cifras macroeconómicas sólidas que nos permiten tomar estas medidas adicionales. Quiero dirigirme especialmente a las familias peruanas: detrás de todas estas cifras y estas explicaciones económicas que nos ha dado el ministro, hay algo que nos involucra a todos, que es garantizar la tranquilidad de sus hogares, de sus empleos y el futuro de sus hijos”, afirmó Fujimori.

Una mujer sostiene un micrófono en primer plano, con un mapa geográfico de fondo
Keiko Fujimori ofrece declaraciones sobre las obras de prevención ante el Fenómeno El Niño durante su visita a la región de Piura.

Medidas

La mandataria recordó que el Gobierno ya había tomado medidas previas frente al fenómeno El Niño y los choques externos. Entre ellas mencionó la ampliación de la capacidad del río Piura, en la zona de Los Ejidos, hasta los 4 mil metros cúbicos por segundo, y la construcción de albergues temporales con capacidad para 30 mil personas.

Fujimori detalló además la movilización de cinco buques de la Marina de Guerra del Perú para atender a la población afectada, el despliegue de hospitales de campaña en Tumbes, Piura y Lambayeque, la instalación de puentes en la zona norte del país y la distribución de más de 5.000 toneladas de alimentos.

Un día antes del anuncio, la Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó en primera votación un crédito suplementario de 8.228 millones de soles solicitado por el Ejecutivo, orientado de manera prioritaria al financiamiento de acciones de prevención y mitigación frente al fenómeno El Niño 2026-2027.

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