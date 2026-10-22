Luis Galarreta afirma que se usarán decretos de urgencia y proyectos de ley para temas que quedaron fuera de las facultades

El premier Luis Galarreta lamenta la 'paralización' del Estado debido a la postura del Congreso, señalando que ciertos sectores se oponen a las facultades solicitadas. Galarreta resalta la importancia del diálogo y la cooperación para avanzar en las reformas necesarias. | Canal N

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El presidente del Consejo de Ministros y vicepresidente del Perú, Luis Galarreta, reaccionó a la aprobación de las facultades legislativas por parte del pleno del Senado y anunció que el gobierno de Keiko Fujimori insistirá en la atención de los temas que no fueron aprobados, pero recurrirá a otras herramientas legales.

En declaraciones a la prensa, Galarreta sostuvo que se recurrirá a proyectos de ley, decretos de urgencia o decretos supremos para atender esos asuntos “si es que corresponde”.

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La solicitud inicial del Ejecutivo incluía 66 puntos distribuidos en ocho materias, mientras que la autorización aprobada se concentró en seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño. Galarreta mencionó entre los temas excluidos las medidas sobre empleo juvenil, formalización y crecimiento de pequeñas empresas.

El jefe del Gabinete señaló que las acciones sobre esas mismas materias ya estaban en marcha antes de la aprobación parlamentaria. “A los ciudadanos, con o sin el apoyo del Congreso de la República, nosotros vamos a resolverle los problemas a los peruanos, así nos tome un poco más de tiempo”, afirmó.

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Luis Galarreta Velarde expone sobre las propuestas del Ejecutivo respecto al empleo y saneamiento durante una conferencia oficial en Perú. (Agencia Andina)

Galarreta crítico a “sector radical” del Congreso

En contacto con la prensa, Galarreta, saludó la decisión del Senado de aprobar 27 de las 66 facultades legislativas solicitadas por el Gobierno, pero criticó las posturas de un sector del Congreso que, según afirmó, antepuso intereses ideológicos a las necesidades de la población durante el debate de las medidas propuestas por el Ejecutivo.

El premier señaló que la aprobación parcial de las facultades legislativas no impedirá que el Gobierno continúe con sus acciones. Según explicó, los distintos sectores del Ejecutivo ya venían trabajando desde el inicio de la gestión, incluso antes de que el Congreso tomara una decisión sobre la delegación de atribuciones.

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Asimismo, cuestionó a los diputados y senadores de oposición que, según su interpretación, priorizaron las diferencias políticas frente a las propuestas del Gobierno.

“Tenemos que lamentar la mezquindad de un sector radical del Congreso de la República, que como dije al comienzo, ya podemos saber quién están a favor del Perú y quiénes no (...) esta vez hemos encontrado, lamentablemente, un sector que ha preferido simplemente darle la espalda a la población”, indicó Galarreta.

Una pantalla electrónica registra la votación de un proyecto de ley en Perú sobre facultades legislativas al Poder Ejecutivo, con 34 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

Entre los puntos que Galarreta lamentó que no fueran incluidos en la delegación de facultades se encuentran las medidas orientadas a promover el primer empleo juvenil. El presidente del Consejo de Ministros sostuvo que los jóvenes tendrán que esperar el trámite parlamentario de futuras iniciativas, aunque aseguró que el Ejecutivo buscará otras vías para impulsar oportunidades laborales.

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Luis Galarreta rechazó las versiones de que el Ejecutivo hubiera condicionado su propuesta a la aprobación íntegra de las 66 facultades legislativas. Afirmó que el Gobierno estaba dispuesto a negociar y aceptar modificaciones para alcanzar un acuerdo con las distintas bancadas del Congreso.

Según explicó, durante las conversaciones con los parlamentarios se evaluó la posibilidad de reducir el número de medidas y llegar a una propuesta consensuada. En ese sentido, sostuvo que la cifra inicial formaba parte de una negociación y no representaba una exigencia de aprobación total.

El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, ofrece una conferencia de prensa en la sede del Congreso del Perú. Durante su pronunciamiento ante los medios de comunicación, expone sobre el procedimiento parlamentario y la votación con la que se aprobó el dictamen que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y atención ante el Fenómeno El Niño. Fuente: TV Perú Noticias

Miguel Torres afirmó que el Senado respetó el reglamento

Por su parte, el presidente del Senado, del Congreso, y también vicepresidente del Perú, Miguel Torres, sostuvo que el tratamiento parlamentario respetó las reglas vigentes, esto en respuesta a las críticas generadas desde integrantes de las bancadas de oposición que buscaban definir los límites en las facultades de la Cámara de Senadores para modificar lo aprobado por la Cámara de Diputados.

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“El Senado ha respetado la labor desarrollada por la Cámara de Diputados, pero también ha ejercido sus competencias conforme a lo establecido en el reglamento”, afirmó Torres durante una conferencia de prensa.