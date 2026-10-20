El duro cuestionamiento de Leao Butrón sobre el arbitraje peruano: “Siempre fallan a favor de un equipo”

El exarquero habló durante la visita del plantel blanquiazul al Señor de los Milagros y respaldó a un equipo que acumula nueve jugadas reclamadas formalmente ante la CONAR y la FPF a lo largo del Torneo Clausura 2026 (Alianza Lima)

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Leao Butrón no guardó silencio. El histórico guardameta blanquiazul eligió el momento en que el plantel de Alianza Lima visitó al Señor de los Milagros para lanzar una crítica directa y sin rodeos al arbitraje del fútbol peruano.

Con la autoridad de quien vivió décadas dentro de una institución que hoy pelea por el título nacional, el exarquero cuestionó la sistematicidad de los errores de los jueces y defendió con firmeza el rendimiento de su equipo a lo largo del Torneo Clausura 2026.

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Sus palabras no tardaron en encender el debate en un campeonato donde las decisiones arbitrales llevan meses bajo la lupa de jugadores, dirigentes e hinchas.

La denuncia de Butrón: regularidad sin respaldo

Leao Butrón cuestionó la dirección de los errores arbitrales en el fútbol peruano y defendió la campaña de Alianza Lima, al considerar que el equipo ha sido regular durante la temporada sin recibir beneficios de los jueces (Leao Butrón)

Butrón fue claro desde el primer momento. Para el exguardameta, el desempeño de Alianza Lima durante la temporada habla por sí solo, y lo hace sin necesidad de ningún tipo de asistencia externa. “Es el equipo más regular del año y sin ayuda arbitral. Siempre se equivocan, pero lo malo es que siempre a favor de un equipo”, afirmó, en una declaración que apuntó directamente a la dirección de los errores y no solo a su existencia.

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La frase tuvo un peso específico considerable. Butrón no habló de equivocaciones aisladas ni de la imperfección natural de quienes dirigen un partido. Su señalamiento fue sobre la orientación de esas equivocaciones: una constante que, según su lectura, perjudica de manera reiterada al conjunto de La Victoria.

Y en ese contexto, su respaldo al plantel fue tan contundente como su crítica al arbitraje. “Acompañamos mucho al equipo, confiamos mucho en ellos”, agregó, subrayando la cohesión que existe entre la institución y sus referentes históricos en un momento de alta tensión competitiva.

Nueve jugadas, una queja formal y una dirigencia en pie de guerra

La dirigencia blanquiazul sostiene que varias decisiones incidieron en sus partidos durante el Clausura 2026. Entre los episodios denunciados figuran infracciones no sancionadas ante Sport Boys y Comerciantes Unidos, además de otras jugadas revisadas por el VAR. (L1 MAX)

Las palabras de Butrón no surgieron en el vacío. Detrás de ellas hay un expediente concreto que la dirigencia de Alianza Lima, encabezada por los gerentes Alfredo Arosemena y Franco Navarro Mandayo, presentó ante la CONAR y la Federación Peruana de Fútbol. El club sostiene que al menos entre siete y nueve jugadas determinantes lo perjudicaron de forma directa durante el Clausura 2026, y exige la publicación de los audios del VAR junto con medidas correctivas urgentes.

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El listado de reclamos es extenso y detallado. En la Fecha 11 ante Cusco FC, el árbitro Joel Alarcón y el VAR anularon un gol de Kevin Quevedo por un fuera de juego milimétrico y muy discutido, episodio que la institución definió como “la gota que derramó el vaso” y que derivó en una queja formal inmediata. En la Fecha 4 frente a Sport Boys, el club reclamó dos situaciones en el mismo partido: una falta violenta de Nequecaur sobre Marco Huamán —que terminó lesionado y que, según Alianza Lima, merecía expulsión directa— y una mano evidente de Riojas dentro del área en el último minuto que el árbitro no transformó en penal.

En la Fecha 2 ante Comerciantes Unidos, el mediocampista Jairo Vélez recibió un codazo de Cossío dentro del área sin que el juez principal ni el VAR sancionaran la infracción. En la Fecha 8 contra Juan Pablo II College, el sistema de videoarbitraje justificó la no expulsión de un futbolista rival que le propinó una patada a Yordi Vílchez bajo el argumento de una supuesta disputa del balón. Y en la Fecha 1 ante Sport Huancayo, una mano visible de un defensor del “Rojo Matador” en su propia área quedó sin sanción.

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Un rosario de polémicas que se extiende más allá del Clausura

Los cuestionamientos de Alianza Lima abarcan distintos encuentros de la temporada 2026, con acciones discutidas ante Deportivo Moquegua, Deportivo Garcilaso, Atlético Grau y FBC Melgar que ampliaron la lista de reclamos del club (Alianza Lima)

Los reclamos de Alianza Lima no se circunscriben únicamente al Torneo Clausura. En otros compromisos de la temporada 2026, el club documentó situaciones igualmente controvertidas. Ante Deportivo Moquegua, no se pitó un penal por una falta sobre Eryc Castillo. Frente a Deportivo Garcilaso, el VAR anuló de manera inválida un gol convertido por Paolo Guerrero. En el duelo ante Atlético Grau, Jairo Vélez vio cómo le anulaban otro tanto legítimo. Y contra FBC Melgar, el árbitro sancionó un penal en contra del lateral Luis Advíncula que el club considera incorrecto.

En total, nueve jugadas documentadas, nueve reclamos formales y una institución que no tiene intención de bajar los brazos. La voz de Butrón, surgida al pie de una procesión, le puso rostro y temperatura a una disputa que ya hace semanas dejó de ser solo futbolística para convertirse en un conflicto institucional entre Alianza Lima y los organismos que regulan el arbitraje en el Perú.

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