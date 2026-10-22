Perú

Reniec ampliará la atención presencial este sábado 24 de octubre para trámite de DNI: consulta la lista de oficinas disponibles

Los ciudadanos podrán consultar el listado oficial para verificar las direcciones de las oficinas habilitadas y sus respectivos horarios de atención

La jornada incluirá sedes de 23 regiones y jurisdicciones del Perú, entre ellas Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Piura y La Libertad - Créditos: Reniec.
La jornada incluirá sedes de 23 regiones y jurisdicciones del Perú, entre ellas Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Piura y La Libertad - Créditos: Reniec.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) abrirá más de 100 oficinas este sábado 24 de octubre para facilitar la gestión de trámites y la entrega del documento nacional de identidad (DNI). La jornada abarcará establecimientos de distintas regiones del Perú y busca ampliar las oportunidades de acceso a los servicios de identificación.

La atención se desarrollará en dos franjas horarias, según la sede. Algunos locales funcionarán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m., mientras que otros recibirán al público entre las 8:30 a. m. y la 1 p. m. Por ello, resulta indispensable comprobar la programación de cada dependencia antes de organizar una visita.

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¿Dónde estarán ubicadas las sedes que atenderán el sábado?

La relación de establecimientos habilitados comprende Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

La distribución incluye oficinas de diversas zonas del país, aunque no todas compartirán el mismo horario. Para evitar desplazamientos innecesarios, conviene identificar el local más adecuado y confirmar que figure en el listado oficial de esta jornada.

La información completa sobre direcciones y horas de atención está disponible en este ENLACE.

Los horarios variarán según la dependencia: algunas abrirán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. y otras, de 8:30 a. m. a 1 p. m. - Créditos: Reniec.
Los horarios variarán según la dependencia: algunas abrirán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. y otras, de 8:30 a. m. a 1 p. m. - Créditos: Reniec.

¿Cómo comprobar si el DNI está listo para recoger?

El avance de una solicitud puede consultarse por internet antes de acudir a una oficina. Reniec recomienda utilizar esta herramienta para confirmar que el documento se encuentre disponible y evitar visitas cuando el procedimiento todavía esté pendiente.

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La consulta se realiza mediante el siguiente LINK. Si el sistema registra un progreso del 100 %, el solicitante podrá acercarse a la sede que seleccionó durante el trámite para recoger su identificación.

En caso de que la plataforma muestre un porcentaje inferior, deberá esperar hasta que el resultado se actualice. Esta verificación permite conocer el estado de la solicitud y planificar el recojo de acuerdo con la información oficial.

Trámites de identificación disponibles por internet

La atención presencial no es la única alternativa para gestionar documentos. Reniec ofrece una serie de procedimientos virtuales que pueden efectuarse desde el territorio nacional o el extranjero, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para cada servicio.

Entre las opciones disponibles figuran el duplicado del DNI azul por uno electrónico, el duplicado del DNI electrónico, la renovación por caducidad y la rectificación de domicilio a través de internet.

La entidad permite realizar por internet procedimientos como duplicados del DNI, renovación por caducidad y rectificación de domicilio, según las condiciones de cada servicio - Créditos: Andina.
La entidad permite realizar por internet procedimientos como duplicados del DNI, renovación por caducidad y rectificación de domicilio, según las condiciones de cada servicio - Créditos: Andina.

El catálogo digital reúne los detalles de cada procedimiento, así como las indicaciones necesarias para iniciar una solicitud. La información puede revisarse en este ENLACE.

Antes de comenzar, es recomendable comprobar los requisitos y confirmar si la gestión elegida puede completarse íntegramente en línea. De esta manera, se podrá determinar si es necesario acudir a una dependencia o si basta con utilizar los canales digitales de la institución.

¿Cómo pagar los trámites del DNI antes de acudir a Reniec?

El pago de la tasa correspondiente debe efectuarse previamente, de acuerdo con el procedimiento solicitado. La entidad contempla distintas alternativas para realizar esta operación: Yape, agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP), el Banco de la Nación y Págalo.pe.

Para cancelar mediante Yape, primero se debe generar un ticket en el portal de recaudación institucional. El usuario debe ingresar a este LINK, seleccionar el código del trámite y copiar el número proporcionado por el sistema.

A continuación, tendrá que abrir la aplicación, ingresar a la opción “Yapear servicios”, elegir Reniec y pegar el código del ticket para completar la operación.

Antes de confirmar el abono, es importante verificar el concepto y el importe aplicable. Cumplir con este paso y revisar previamente el estado del procedimiento permitirá organizar mejor la visita a las oficinas habilitadas durante la jornada del sábado.

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