Fuertes lluvias por El Niño ya sacuden la frontera entre Perú y Ecuador: aniegos, ríos desbordados y tormenta

Las intensas lluvias en la frontera entre Perú y Ecuador provocaron aniegos urbanos en Tumbes y el desbordamiento de 11 ríos ecuatorianos. (Danny García)

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Una intensa jornada de lluvias asociadas al fenómeno El Niño en la frontera entre Perú y Ecuador dejó aniegos en la ciudad de Tumbes y alrededores, activó quebradas en zonas rurales y provocó el desbordamiento de 11 ríos y otros cuerpos de agua en cinco provincias del vecinos país. Las precipitaciones se registraron desde la noche del miércoles 21 y durante las primeras horas de este jueves 22 de octubre.

En el lado peruano, las autoridades informaron que las lluvias alcanzaron una intensidad de moderada a fuerte en diversos sectores de Tumbes, región fronteriza con Ecuador. El fenómeno afectó vías de acceso, áreas urbanas y localidades agrícolas, mientras las estaciones meteorológicas registraron acumulados de hasta 70 milímetros durante la noche.

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Una publicación de Abraham Levy, conocido como el ‘hombre del del tiempo’, señaló que el aeropuerto de Tumbes registró 70 milímetros de lluvia, mientras Puerto Pizarro acumuló 52 milímetros. El mensaje indicó además que Tumbes tenía un exceso de lluvias de 5.400% en lo que iba de octubre.

La estación del aeropuerto de Tumbes acumuló 70 milímetros de agua tras registrar un exceso de precipitaciones del 5.400% en el mes de octubre. (Danny García)

Activaron quebradas

El distrito de Pampas de Hospital concentró parte de las incidencias reportadas por las lluvias. Allí se activaron las quebradas Peña Blanca, Chacritas e Higuerón, según Andina.

La activación de estas quebradas internas afectó algunas vías de acceso y dificultó el tránsito de vehículos hacia zonas agrícolas. La información difundida no precisó el número de rutas afectadas ni la extensión de los daños en esos sectores.

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Las precipitaciones también alcanzaron otras áreas del departamento. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron lluvias nocturnas en las provincias de Tumbes, frontera Ecuador y Zarumilla.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi) atribuyó las lluvias al fenómeno El Niño. La entidad indicó que mantiene el monitoreo sobre la evolución de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de que las precipitaciones aumenten durante los próximos días.

El Senamhi atribuyó las fuertes precipitaciones al fenómeno El Niño y anunció que mantendrá la vigilancia meteorológica en la zona norte. (Andina)

Los aniegos

En la ciudad de Tumbes, la lluvia comenzó alrededor de las 5:00 horas y perdió intensidad conforme avanzó la mañana, de acuerdo con el reporte meteorológico. El agua se acumuló en varios puntos considerados vulnerables.

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Los aniegos alcanzaron los alrededores del mercado de Tumbes, el barrio San José y el centro poblado Pampa Grande. Las lluvias incidieron además sobre la circulación en distintos sectores de la ciudad.

En una publicación difundida este 22 de octubre, el Senamhi informó que sus estaciones en Tumbes registraron acumulados de lluvia entre las 19:00 horas del 21 de octubre y las 7:00 horas de este jueves. La estación La Cruz anotó 30 milímetros, un nivel clasificado como “día extremadamente lluvioso”, mientras Matapalo acumuló 26,8 milímetros y fue clasificado como “día excepcionalmente lluvioso”.

Otro reporte divulgado por la misma entidad consignó 10,9 milímetros en Papayal, 5,3 milímetros en Puerto Pizarro, 16,8 milímetros en el EMA-Campamento Seda Tumbes, 14,7 milímetros en el EMA-Puente Tumbes, 1,9 milímetros en Cañaveral y 0,1 milímetros en el EMA-Huasimal.

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Tumbes sufre los estragos de las intensas lluvias. (Foto: Norte Sostenible)

Las publicaciones compartidas durante la mañana de hoy jueves también dieron cuenta de una tormenta eléctrica en Tumbes y sus alrededores. Una de ellas señaló que las cifras del aeropuerto de Tumbes y de Puerto Pizarro correspondían a datos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y del Senamhi.

Once ríos

Del lado ecuatoriano, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó el desbordamiento de 11 cuerpos hídricos en Guayas, El Oro, Zamora Chinchipe, Los Ríos y Esmeraldas. El reporte tuvo corte a las 07:00 de este jueves 22 de octubre de 2026.

En Guayas se registraron tres emergencias: el desbordamiento del río Balao, en los sectores Bolívar y 9 de Octubre del cantón Balao; la crecida del estero Lagarto, en el sector Mayiya de Adentro, en Palestina; y la salida de cauce del río Tenguel, en la parroquia Tenguel del cantón Guayaquil.

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La provincia de El Oro reportó dos desbordamientos en el cantón El Guabo. El río Pagua se salió de su cauce en la parroquia Río Bonito, en el sector Río 7, y el río Chaguana presentó una situación similar en la parroquia Tendales, en el barrio 10 de Octubre.

Los ríos se desbordaron por las fuertes lluvias de los últimos días. (Prefectura Guayas)

En Zamora Chinchipe, las autoridades registraron el desbordamiento de la quebrada Ortega Alto, en la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi. En Los Ríos, el estero San Vicente se desbordó en el recinto San Vicente, dentro del cantón Quinsaloma.

La provincia de Esmeraldas sumó cuatro casos. El río Naranjito se desbordó en el sector Bocana de Lagarto, de la parroquia Lagarto, en el cantón Rioverde. También se informaron desbordamientos de los ríos Sucio, Muisne y Canuto en la parroquia San Gregorio, del cantón Muisne.

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Radio Pichincha señaló que la persistencia de las lluvias mantiene la atención sobre los niveles de los ríos y esteros en las zonas afectadas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé que las precipitaciones continúen en distintas regiones de Ecuador.

Las autoridades ecuatorianas recomendaron a la población adoptar medidas de precaución y evitar acercarse a las orillas de los afluentes ante la posibilidad de nuevos incrementos en los caudales.