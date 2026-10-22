Perú

Fuertes lluvias por El Niño ya sacuden la frontera entre Perú y Ecuador: aniegos, ríos desbordados y tormenta

Las intensas precipitaciones nocturnas anegaron diversos barrios de Tumbes y provocaron el desborde simultáneo de múltiples afluentes en cinco provincias ecuatorianas, mientras se vigila de cerca el avance del fenómeno El Niño

Calles inundadas en Zarumilla
Las intensas lluvias en la frontera entre Perú y Ecuador provocaron aniegos urbanos en Tumbes y el desbordamiento de 11 ríos ecuatorianos. (Danny García)
Guardar

Una intensa jornada de lluvias asociadas al fenómeno El Niño en la frontera entre Perú y Ecuador dejó aniegos en la ciudad de Tumbes y alrededores, activó quebradas en zonas rurales y provocó el desbordamiento de 11 ríos y otros cuerpos de agua en cinco provincias del vecinos país. Las precipitaciones se registraron desde la noche del miércoles 21 y durante las primeras horas de este jueves 22 de octubre.

En el lado peruano, las autoridades informaron que las lluvias alcanzaron una intensidad de moderada a fuerte en diversos sectores de Tumbes, región fronteriza con Ecuador. El fenómeno afectó vías de acceso, áreas urbanas y localidades agrícolas, mientras las estaciones meteorológicas registraron acumulados de hasta 70 milímetros durante la noche.

PUBLICIDAD

Una publicación de Abraham Levy, conocido como el ‘hombre del del tiempo’, señaló que el aeropuerto de Tumbes registró 70 milímetros de lluvia, mientras Puerto Pizarro acumuló 52 milímetros. El mensaje indicó además que Tumbes tenía un exceso de lluvias de 5.400% en lo que iba de octubre.

Calles inundadas en Zarumilla
La estación del aeropuerto de Tumbes acumuló 70 milímetros de agua tras registrar un exceso de precipitaciones del 5.400% en el mes de octubre. (Danny García)

Activaron quebradas

El distrito de Pampas de Hospital concentró parte de las incidencias reportadas por las lluvias. Allí se activaron las quebradas Peña Blanca, Chacritas e Higuerón, según Andina.

La activación de estas quebradas internas afectó algunas vías de acceso y dificultó el tránsito de vehículos hacia zonas agrícolas. La información difundida no precisó el número de rutas afectadas ni la extensión de los daños en esos sectores.

PUBLICIDAD

Las precipitaciones también alcanzaron otras áreas del departamento. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron lluvias nocturnas en las provincias de Tumbes, frontera Ecuador y Zarumilla.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi) atribuyó las lluvias al fenómeno El Niño. La entidad indicó que mantiene el monitoreo sobre la evolución de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de que las precipitaciones aumenten durante los próximos días.

Senamhi - Fenomeno del Niño - Inundaciones en Tumbes
El Senamhi atribuyó las fuertes precipitaciones al fenómeno El Niño y anunció que mantendrá la vigilancia meteorológica en la zona norte. (Andina)

Los aniegos

En la ciudad de Tumbes, la lluvia comenzó alrededor de las 5:00 horas y perdió intensidad conforme avanzó la mañana, de acuerdo con el reporte meteorológico. El agua se acumuló en varios puntos considerados vulnerables.

Los aniegos alcanzaron los alrededores del mercado de Tumbes, el barrio San José y el centro poblado Pampa Grande. Las lluvias incidieron además sobre la circulación en distintos sectores de la ciudad.

En una publicación difundida este 22 de octubre, el Senamhi informó que sus estaciones en Tumbes registraron acumulados de lluvia entre las 19:00 horas del 21 de octubre y las 7:00 horas de este jueves. La estación La Cruz anotó 30 milímetros, un nivel clasificado como “día extremadamente lluvioso”, mientras Matapalo acumuló 26,8 milímetros y fue clasificado como “día excepcionalmente lluvioso”.

Otro reporte divulgado por la misma entidad consignó 10,9 milímetros en Papayal, 5,3 milímetros en Puerto Pizarro, 16,8 milímetros en el EMA-Campamento Seda Tumbes, 14,7 milímetros en el EMA-Puente Tumbes, 1,9 milímetros en Cañaveral y 0,1 milímetros en el EMA-Huasimal.

Tumbes sufre los estragos de las intensas lluvias. (Foto: Norte Sostenible)
Tumbes sufre los estragos de las intensas lluvias. (Foto: Norte Sostenible)

Las publicaciones compartidas durante la mañana de hoy jueves también dieron cuenta de una tormenta eléctrica en Tumbes y sus alrededores. Una de ellas señaló que las cifras del aeropuerto de Tumbes y de Puerto Pizarro correspondían a datos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y del Senamhi.

Once ríos

Del lado ecuatoriano, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó el desbordamiento de 11 cuerpos hídricos en Guayas, El Oro, Zamora Chinchipe, Los Ríos y Esmeraldas. El reporte tuvo corte a las 07:00 de este jueves 22 de octubre de 2026.

En Guayas se registraron tres emergencias: el desbordamiento del río Balao, en los sectores Bolívar y 9 de Octubre del cantón Balao; la crecida del estero Lagarto, en el sector Mayiya de Adentro, en Palestina; y la salida de cauce del río Tenguel, en la parroquia Tenguel del cantón Guayaquil.

La provincia de El Oro reportó dos desbordamientos en el cantón El Guabo. El río Pagua se salió de su cauce en la parroquia Río Bonito, en el sector Río 7, y el río Chaguana presentó una situación similar en la parroquia Tendales, en el barrio 10 de Octubre.

Los ríos se desbordaron por las fuertes lluvias de los últimos días. (Prefectura Guayas)
Los ríos se desbordaron por las fuertes lluvias de los últimos días. (Prefectura Guayas)

En Zamora Chinchipe, las autoridades registraron el desbordamiento de la quebrada Ortega Alto, en la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi. En Los Ríos, el estero San Vicente se desbordó en el recinto San Vicente, dentro del cantón Quinsaloma.

La provincia de Esmeraldas sumó cuatro casos. El río Naranjito se desbordó en el sector Bocana de Lagarto, de la parroquia Lagarto, en el cantón Rioverde. También se informaron desbordamientos de los ríos Sucio, Muisne y Canuto en la parroquia San Gregorio, del cantón Muisne.

Radio Pichincha señaló que la persistencia de las lluvias mantiene la atención sobre los niveles de los ríos y esteros en las zonas afectadas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé que las precipitaciones continúen en distintas regiones de Ecuador.

Las autoridades ecuatorianas recomendaron a la población adoptar medidas de precaución y evitar acercarse a las orillas de los afluentes ante la posibilidad de nuevos incrementos en los caudales.

Temas Relacionados

Lluvias en PerúFenómeno El NiñoTumbesEcuadorperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alex Valera recuerda con emoción lo que le costó llegar a Universitario y se ilusiona con los 100 goles: “A veces pienso que es un sueño”

El delantero chiclayano atraviesa un gran momento tras la victoria ante Alianza Atlético, partido en el que marcó y alcanzó los 90 goles con la ‘U’

Alex Valera recuerda con emoción lo que le costó llegar a Universitario y se ilusiona con los 100 goles: “A veces pienso que es un sueño”

Andrea San Martín fue detenida tras grave denuncia de Juan Víctor Sánchez: la acusa de maltrato a su hija menor

La influencer fue trasladada desde una dependencia policial de La Molina hasta Medicina Legal de Lima Este, luego de que el padre de la menor presentara una denuncia por presunta violencia física y psicológica. Más tarde, fue llevada a la comisaría de Miraflores, donde permanece detenida.

Andrea San Martín fue detenida tras grave denuncia de Juan Víctor Sánchez: la acusa de maltrato a su hija menor

Gorillaz en Lurín: Cambio de sede genera reclamos por distancia y horario entre asistentes que ya tenían entradas

La presentación se mantiene para el 23 de noviembre, aunque usuarios expresaron preocupación por los traslados, el retorno nocturno y la falta de información sobre devoluciones

Gorillaz en Lurín: Cambio de sede genera reclamos por distancia y horario entre asistentes que ya tenían entradas

Desde noviembre Pensión 65 pagaría S/700 a 824 mil 351 adultos mayores beneficiarios

La Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó la Ley del crédito suplementario del Gobierno, pero aún falta validación final en el Pleno. Si se aprueba, el monto de Pensión 65 subiría ya desde este año

Desde noviembre Pensión 65 pagaría S/700 a 824 mil 351 adultos mayores beneficiarios

Reniec ampliará la atención presencial este sábado 24 de octubre para trámite de DNI: consulta la lista de oficinas disponibles

Los ciudadanos podrán consultar el listado oficial para verificar las direcciones de las oficinas habilitadas y sus respectivos horarios de atención

Reniec ampliará la atención presencial este sábado 24 de octubre para trámite de DNI: consulta la lista de oficinas disponibles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ decide mantener prisión preventiva contra Pedro Castillo por caso de presunta corrupción

PJ decide mantener prisión preventiva contra Pedro Castillo por caso de presunta corrupción

Jorge Nieto afirma que facultades legislativas se aprobaron “rompiendo la legalidad”

Keiko Fujimori: “El Niño y alza de combustibles de ninguna manera frenarán el crecimiento del país”

Miguel Torres rechaza hablar con el presidente de la Cámara de Diputados sobre límites entre cámaras: “no tengo mucho que discutir con él”

Luis Galarreta afirma que se usarán decretos de urgencia y proyectos de ley para temas que quedaron fuera de las facultades

ENTRETENIMIENTO

Andrea San Martín fue detenida y trasladada enmarrocada tras denuncia de Juan Víctor por presunta agresión a su hija menor

Andrea San Martín fue detenida y trasladada enmarrocada tras denuncia de Juan Víctor por presunta agresión a su hija menor

Gorillaz en Lurín: Cambio de sede genera reclamos por distancia y horario entre asistentes que ya tenían entradas

Andrea San Martín fue denunciada por Juan Víctor Sánchez por presunta agresión a su hija menor: ¿qué se sabe del caso?

Renato Rossini Jr. explica en qué etapa está su relación con Samahara Lobatón: “Me estoy enamorando, es un proceso”

Gorillaz en Perú: link de compra y precios de entradas para el show en Lurín

DEPORTES

Alex Valera recuerda con emoción lo que le costó llegar a Universitario y se ilusiona con los 100 goles: “A veces pienso que es un sueño”

Alex Valera recuerda con emoción lo que le costó llegar a Universitario y se ilusiona con los 100 goles: “A veces pienso que es un sueño”

Sofía Neves, figura de Rebaza Acosta, y su respuesta a Sandra Rodríguez tras críticas desmedidas antes de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Leao Butrón reveló charla con Jairo Concha sobre su salida de Alianza Lima: “Yo lo regresaría, pensé que le iban a renovar”

Jessenia Uceda cuestionó que llamen tricampeón a Alianza Lima en la Liga Peruana de vóley: “Regatas Lima es el que más campeonatos ha ganado”

DT de Rebaza Acosta revela el motivo de la ausencia de Reibeth Artigas: “Es por la situación política entre Perú y Venezuela”