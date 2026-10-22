Perú

Renato Rossini Jr. explica en qué etapa está su relación con Samahara Lobatón: “Me estoy enamorando, es un proceso”

El exchico reality habló de concepto que tiene de la hija de Melissa Klug y como viene llevando su oficializado romance

En el programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina entrevista en el set a Renato Rossini Jr. sobre el vínculo sentimental que mantiene con Samahara Lobatón. Durante la emisión televisiva, el invitado aborda los comentarios del público y explica la etapa actual en la que se encuentra su relación tras coincidir en un reality show.
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Renato Rossini Jr. aseguró que se está enamorando de Samahara Lobatón, aunque remarcó que prefiere avanzar con calma en el vínculo que ambos oficializaron después de los besos que protagonizaron en el reality El Sultanato. El exchico reality habló con Magaly Medina sobre la conexión que construyó con la hija de Melissa Klug y explicó que el proceso requiere responsabilidad.

El acercamiento entre ambos había despertado versiones desde su participación en La Granja VIP, donde los coqueteos entre la influencer y el modelo llamaron la atención. Más adelante, los besos en El Sultanato reforzaron las especulaciones, que cobraron mayor fuerza cuando Samahara Lobatón compartió en redes sociales una foto junto a Rossini Jr. mientras se besaban.

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En conversación con la conductora de televisión, Renato se refirió a comentarios que había hecho en el pasado sobre una eventual relación con mujeres que tienen hijos. El joven sostuvo que su mirada cambió después de conocer más de cerca a la influencer, tanto en su faceta personal como en su rol de madre.

Captura de televisión dividida en dos paneles con Magaly Medina a la izquierda y Renato Rossini Jr. a la derecha frente a micrófonos
Renato Rossini Jr. conversa con Magaly Medina en el programa televisivo Magaly TV La Firme acerca de su situación sentimental con Samahara Lobatón.

En ese momento no me sentía capaz, siento que no quiero apresurar las cosas. Ahora que conozco a Samahara como madre, como persona, realmente es algo que quiero llevarlo lento porque es algo que conlleva muchísima responsabilidad y respeto”, manifestó el modelo.

El hijo del actor Renato Rossini señaló que la maternidad de Samahara no representa un obstáculo para él. Por el contrario, afirmó que ese aspecto modificó el concepto que tenía sobre la joven y sobre la posibilidad de establecer un vínculo sentimental con alguien que tiene hijos.

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Que una mujer sea mamá no le quita valor, al contrario, es un valor agregado. Yo de Samahara veo que es una madre increíble y esa faceta muchas personas no la conocen”, expresó durante la entrevista.

Rossini Jr. cuestionó además que parte del público centre su opinión sobre Lobatón en los episodios polémicos que protagonizó en los últimos años. Según sostuvo, su cercanía le permitió conocer características que no suelen aparecer en medio de los cuestionamientos y comentarios sobre su vida privada.

Captura de televisión dividida en dos paneles con Magaly Medina a la izquierda y Renato Rossini Jr. a la derecha frente a micrófonos
Renato Rossini Jr. conversa con Magaly Medina en el programa televisivo Magaly TV La Firme acerca de su situación sentimental con Samahara Lobatón.

“Creo que la gente se queda con los escándalos y comentarios desafortunados que ha tenido y no la conocen como yo la estoy conociendo. Te puedo dar fe de la persona que es realmente”, agregó el exchico reality.

Durante la conversación, Magaly Medina consideró que las declaraciones del invitado reflejaban que ya estaba enamorado de Samahara. La respuesta de Renato dejó claro que, aunque reconoce el avance de sus sentimientos, evita definir la relación con una palabra que considera precipitada.

“Está enamorado el muchacho”, comentó la conductora. “No, no es porque esté enamorado. Me estoy enamorando, es un proceso y tampoco quiero apresurar nada”, respondió Renato Rossini Jr.

Samahara Lobatón también aclaró sus sentimientos hacia Renato Rossini Jr.

Un día antes de las declaraciones del modelo, Samahara Lobatón también habló con Magaly Medina sobre el momento que atraviesa con Renato Rossini Jr. La influencer reconoció que existe cariño entre ambos, pero evitó describirse como enamorada.

Enamorada es una palabra muy fuerte. Sí lo quiero. Es una persona muy bonita en mi vida”, dijo la hija de Melissa Klug. Según explicó, los dos intentan construir una relación sin imponer definiciones ni acelerar una etapa que recién comienza.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. oficializan su relación al salir del reality ‘El Sultanato’
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. oficializan su relación al salir del reality ‘El Sultanato’

La joven destacó, además, el trato que recibe de Renato y lo diferenció de sus anteriores experiencias sentimentales. Lobatón recordó que atravesó relaciones que definió como tóxicas y afirmó que ahora busca establecer vínculos bajo otras condiciones.

He decidido que me amen como me merezco. He pasado por mucho, mis relaciones han sido muy tóxicas”, señaló. Para Samahara, el modelo ha mostrado una actitud distinta: lo calificó como “un caballero” y aseguró que se siente cómoda a su lado.

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