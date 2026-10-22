Alerta de Google permitió detener en Comas a sujeto que difundía pornografía infantil: se rescató a tres menores

Agentes de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía intervinieron una vivienda en el distrito de Comas para capturar a un hombre investigado por delitos de pornografía infantil y tocamientos indebidos. Durante el allanamiento, los efectivos ingresaron por el balcón mediante una escalera, detuvieron al sospechoso, incautaron dispositivos electrónicos y rescataron a tres menores de edad que quedaron bajo custodia de las autoridades.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro consiguió la detención preliminar judicial por siete días de César Augusto Mego Sousa, investigado por los presuntos delitos de pornografía infantil y tocamientos indebidos en agravio de menores de edad. Durante el operativo, realizado en una vivienda del distrito limeño de Comas, también fueron rescatados tres menores que quedaron bajo protección de las autoridades.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público. Según las imágenes difundidas del operativo, los efectivos utilizaron una escalera para acceder al balcón del inmueble, ubicado en la calle Miraflores, e ingresar a la vivienda para detener al investigado.

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Una vez dentro, los agentes encontraron al hombre en la sala del domicilio y le solicitaron sus datos de identificación. Posteriormente, se efectuó el registro del inmueble, donde se incautaron celulares, equipos electrónicos y otras especies que serán analizadas como parte de las diligencias.

Alerta de Google permitió iniciar la investigación

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1), a cargo de la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz, la investigación comenzó a raíz de un reporte remitido por Google mediante el sistema CyberTipline del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés).

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La alerta advertía sobre presuntas actividades de producción, comercialización y distribución de material de explotación sexual infantil. La información estaba vinculada a cuatro números telefónicos y una dirección de correo electrónico relacionados con el investigado.

Un hombre permanece bajo custodia policial en un inmueble del distrito de Comas durante una diligencia por delitos de explotación sexual infantil. (Fiscalía)

Las indagaciones preliminares estuvieron a cargo de la fiscal adjunta provincial Marilyn Remy Vargas, quien coordinó las diligencias con efectivos policiales para reunir elementos que permitieran solicitar la medida judicial.

Tres menores quedaron bajo protección de las autoridades

Durante el operativo, las autoridades también rescataron a tres menores de edad que serían víctimas de los presuntos delitos atribuidos al investigado. La Fiscalía informó que los agraviados se encuentran en proceso de identificación.

Asimismo, la organización cooperante OUR Rescue viene gestionando el apoyo correspondiente para los menores afectados durante las diligencias.

César Augusto Mego Sousa permanecerá bajo detención preliminar judicial durante siete días, periodo en el que el Ministerio Público y la Policía continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.

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¿Qué dice en Código Penal del Perú sobre estos casos?

El Código Penal peruano contempla penas de prisión para quienes cometan delitos relacionados con la explotación sexual de menores de edad y los tocamientos de índole sexual. La condena depende de la conducta acreditada, la edad de la víctima y las circunstancias agravantes del caso.

El artículo 183-A, referido a la pornografía infantil, establece penas que pueden alcanzar entre 6 y 10 años de prisión por conductas como producir, poseer, distribuir, comercializar o publicar material pornográfico en el que participen menores de edad. De acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley de Delitos Informáticos, la pena aumenta a entre 10 y 12 años cuando la víctima tiene menos de 14 años o el material se difunde mediante tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, puede llegar a entre 12 y 15 años si concurren determinadas circunstancias agravantes, como la participación del acusado en una organización dedicada a la pornografía infantil.

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Agentes policiales y fiscales supervisan la firma de actas por parte de un detenido durante un allanamiento en Comas vinculado a pornografía infantil. (Fiscalía)

Por su parte, el artículo 176-A sanciona los tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos realizados contra menores de 14 años. La pena prevista es de 9 a 15 años de prisión, según el marco legal incorporado por la Ley 30838.

¿Cómo denunciar casos de pornografía infantil y tocamientos indebidos en Perú?

Cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes puede comunicar los hechos a las autoridades para que se investiguen y se adopten medidas de protección. No es necesario esperar a tener pruebas concluyentes para alertar sobre una posible situación de riesgo.

Una de las vías es acudir a la comisaría más cercana o al Ministerio Público, que cuenta con un portal de denuncias en línea para registrar los hechos. La Fiscalía también dispone de la línea gratuita 0800-00-205 para informes y denuncias. Si el hecho acaba de ocurrir y hay una situación de flagrancia, se recomienda acudir inmediatamente a la comisaría o fiscalía de turno.

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En los casos vinculados con la explotación sexual infantil por internet, también es importante conservar información que pueda ayudar a la investigación, como los enlaces, nombres de usuario, números telefónicos, perfiles y mensajes relacionados con los hechos. No se deben descargar, reenviar ni publicar imágenes o videos de abuso sexual infantil, pues esto puede revictimizar a los menores y contribuir a la circulación del material.

Si se trata de una niña, niño o adolescente en situación de riesgo o desprotección, también se puede solicitar intervención al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante la Línea 1810, o acudir a una Unidad de Protección Especial (UPE), una comisaría o una Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna). Estos servicios pueden coordinar medidas de protección y asistencia para los menores afectados.

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La denuncia debe describir los hechos de manera clara e incluir los datos disponibles para facilitar su verificación. La investigación y la identificación de las víctimas corresponden a las autoridades competentes, que deben resguardar la identidad y la integridad de los menores involucrados.