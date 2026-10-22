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DT de Rebaza Acosta revela el motivo de la ausencia de Reibeth Artigas: “Es por la situación política entre Perú y Venezuela”

La atacante venezolana fue anunciada semanas atrás por el club del Callao, pero aún no pudo viajar a Perú debido a problemas con su documentación. El técnico Martín Rodríguez explicó la situación de la voleibolista

Martín Rodríguez afirmó que el retraso de la llegada de la voleibolista venezolana se debe a algunos trámites. Créditos: Mate Galáctico.
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Rebaza Acosta fue la sorpresa de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026. El equipo del Callao exigió al tricampeón Alianza Lima y llevó el partido hasta el quinto set en el Polideportivo Lucha Fuentes, pese a que todavía no cuenta con su plantel completo.

El técnico Martín Rodríguez se refirió a la ausencia de Reibeth Artigas en la última edición del programa Mate Galáctico. La atacante venezolana, anunciada por el club semanas atrás, aún no puede viajar a Perú debido a dificultades con su documentación.

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“Nosotros queremos contar con ella. De hecho, sigo conversando con ella todos los días que puedo, sobre temas del equipo y sobre cómo está. El trámite es un poco engorroso por la situación política entre Perú y Venezuela”, explicó.

La venezolana Reibeth Artigas es nuevo refuerzo de Rebaza Acosta. Crédito: Instagram Rebaza Acosta.
La venezolana Reibeth Artigas es nuevo refuerzo de Rebaza Acosta. Crédito: Instagram Rebaza Acosta.

Rodríguez señaló que el club inició las gestiones en julio, aunque el proceso encontró obstáculos. Según detalló, Rebaza Acosta no logró dar con las personas adecuadas para completar el trámite y se presentaron problemas de información durante el camino.

“El club sí ha trabajado en esta gestión: lo está haciendo ahora y lo hemos hecho desde julio. Sin embargo, hemos caído en sacos vacíos, teléfonos malogrados y errores de información”, añadió.

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El entrenador cuestionó el trabajo de las personas contratadas para realizar el procedimiento. “El club ha confiado en personas a las que se les ha pagado por su trabajo, pero no lo han hecho bien. Eso ha retrasado toda la logística para que ella esté aquí. Ella ya habría estado acá hace aproximadamente un mes y pensábamos que sería así, pero no se ha dado por diferentes motivos”.

Por último, Rodríguez indicó que el proceso se encuentra cerca de concluir. “Ya estamos avanzando y cada vez estamos más cerca de que pueda tramitar su visa en Colombia y venir a Perú”.

Martín Rodríguez, entrenador de Rebaza Acosta, explicó la ausencia de Reibeth Artigas en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Martín Rodríguez, entrenador de Rebaza Acosta, explicó la ausencia de Reibeth Artigas en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Las referencias para el fichaje de Sofía Neves y Aayinde Smith

La eventual incorporación de Reibeth Artigas ampliará las alternativas de Rebaza Acosta. Mientras se resuelve su llegada, las extranjeras Aayinde Smith y Sofía Neves mostraron un rendimiento destacado en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Neves fue una de las figuras ante Alianza Lima, partido en el que anotó 29 puntos. Sus actuaciones, junto con las de Smith, despertaron expectativas entre los seguidores del vóley peruano.

Martín Rodríguez explicó el proceso que siguió para evaluar la contratación de ambas jugadoras. “Cuando busco a las jugadoras o los managers ofrecen a las jugadoras, veo de qué liga vienen y, obviamente, trato de buscar algún entrenador de esa liga para poder consultarle, cuando las enfrentaron, cómo las vieron. Y sí tuve referencia de ambas”.

Sobre Neves, el técnico precisó que su posición natural fue uno de los factores que consideró. “De Sofía, que en su equipo anterior tuvo que jugar de opuesta por circunstancias particulares del equipo, pero ella es punta y yo estaba buscando una punta”.

Rodríguez también pidió referencias sobre Smith a Juan Diego García, exentrenador de la Universidad San Martín y campeón con el club. El actual técnico de Rebaza Acosta fue su asistente en esa etapa. “Conversé con Juan Diego y, bueno, tuve muy buena referencia de ambas”.

Martín Rodríguez señaló que obtuvo referencias de Juan Diego García desde España. Créditos: Mate Galáctico.

Próximo partido de Rebaza Acosta

Rebaza Acosta buscará su primera victoria en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 ante Atlético Atenea, por la segunda fecha del campeonato. El partido se disputará el sábado 24 de octubre, a las 17:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Su rival llegará tras imponerse por 3-0 ante Olva Latino en su debut.

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