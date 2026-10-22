Campaña veterinaria gratuita para este 29 de octubre: conoce el punto de atención y los servicios disponibles

Los propietarios podrán acceder a consultas médico-veterinarias para evaluar el estado de salud de sus mascotas y recibir recomendaciones profesionales sobre sus cuidados - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima ofrecerá servicios veterinarios gratuitos para perros y gatos este jueves 29 de octubre, como parte de la iniciativa Brigada PET. La campaña se realizará en la casa municipal Vecinal n.° 6, ubicada entre los jirones Huancavelica y Cárcamo, en el sector 10 del Cercado de Lima, de 9 a. m. a 12 m.

La jornada busca facilitar el acceso a cuidados básicos para los animales de compañía y promover la tenencia responsable entre las familias del distrito. Para ello, se brindarán prestaciones enfocadas en la prevención de enfermedades, la evaluación de la salud de las mascotas y la orientación sobre las obligaciones que implica tener un perro o un gato en casa.

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¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la Brigada PET?

La actividad municipal contempla cuatro prestaciones dirigidas a los propietarios que acudan con sus animales de compañía:

Consultas médico-veterinarias: permiten evaluar el estado general de salud de perros y gatos, identificar posibles problemas y recibir recomendaciones sobre los cuidados que necesitan.

Desparasitación interna y externa: ayuda a combatir parásitos intestinales y externos, como pulgas y garrapatas, que pueden afectar el bienestar de las mascotas.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable: brindará información acerca de la alimentación, la higiene, la protección y los cuidados que requieren los animales, además de las responsabilidades de sus propietarios.

Orientación sobre el registro de canes y felinos: ofrecerá información sobre los procedimientos relacionados con la inscripción de las mascotas y las disposiciones correspondientes.

Estas atenciones buscan reforzar las medidas preventivas y fomentar hábitos adecuados de cuidado animal. Las consultas permitirán que los propietarios reciban recomendaciones profesionales, mientras que las actividades informativas contribuirán a resolver dudas sobre la protección y el bienestar de sus compañeros de cuatro patas.

La iniciativa ofrecerá charlas de sensibilización sobre tenencia responsable, con información acerca de la alimentación, la higiene, la protección y las obligaciones de los propietarios - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Qué deben tener en cuenta los propietarios?

Quienes deseen acceder a las prestaciones pueden acudir con sus perros o gatos. Se recomienda llevar a los canes con correa y trasladar a los felinos en transportadoras apropiadas para facilitar su manejo durante la atención.

Asimismo, es importante informar al personal veterinario sobre los antecedentes de salud de cada mascota y los tratamientos que haya recibido recientemente. Estos datos pueden contribuir a determinar las medidas preventivas más adecuadas, especialmente en el caso de la desparasitación.

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La tenencia responsable implica garantizar alimentación adecuada, higiene, atención sanitaria y condiciones seguras para los animales. También comprende evitar situaciones que puedan poner en riesgo a otras personas o mascotas y cumplir con las disposiciones aplicables a su registro.

A través de la campaña, la comuna limeña busca acercar servicios básicos y orientación a los vecinos, con énfasis en la prevención de enfermedades y la educación sobre el cuidado animal. La jornada reunirá atención veterinaria e información práctica para fomentar una convivencia adecuada entre las familias y sus mascotas.

Se recomienda trasladar a los perros con correa y llevar a los gatos en transportadoras adecuadas para facilitar su manejo durante la atención veterinaria - Créditos: Magnific.

¿Cómo cuidar a las mascotas ante la ola de calor?

Proporciona agua fresca: Coloca recipientes con agua limpia en distintos lugares de la casa y cámbiala con frecuencia para mantenerla fresca.

Evita los paseos bajo el sol: Saca a los perros temprano por la mañana o al atardecer para prevenir quemaduras en sus almohadillas por el pavimento caliente.

Busca espacios frescos: Asegúrate de que perros y gatos tengan acceso a zonas ventiladas, con sombra y alejadas de la exposición solar directa.

No los dejes dentro de vehículos: La temperatura interior puede aumentar rápidamente y provocar un golpe de calor, incluso con las ventanas entreabiertas.

Reduce la actividad física: Limita los juegos intensos y los ejercicios durante las horas de mayor temperatura para evitar el agotamiento.

Identifica las señales de alarma: El jadeo excesivo, la debilidad, los vómitos y la desorientación pueden indicar un golpe de calor. Ante estos síntomas, busca atención veterinaria urgente.