Maricarmen Marín y Katia Palma protagonizan emotivo encuentro en Esto es Guerra

Maricarmen Marín ingresó al set del programa de televisión Esto es Guerra tras ser presentada por Katia Palma. La cantante y presentadora, vestida con un atuendo de temática navideña, fue anunciada formalmente en la transmisión en vivo como la conductora invitada para el segmento react de la competencia televisiva.

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Maricarmen Marín y Katia Palma protagonizaron un emotivo reencuentro en Esto es Guerra, luego de que la cantante peruana apareció como conductora invitada de EEG El React, el espacio que acompaña al programa a través de YouTube.

La presencia de Maricarmen Marín sorprendió a los televidentes, pues la artista se encuentra alejada de los formatos diarios de televisión. Su retorno al set estuvo vinculado con la promoción de sus próximos espectáculos por Navidad, una etapa del año que ocupa un lugar especial en su carrera y en su historia personal.

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Al ser presentada en el escenario de Esto es Guerra Desafío 14, Marín apareció con un vestuario temático de fiestas de fin de año. Aunque faltan poco más de dos meses para Navidad, la intérprete optó por adelantar el ambiente de celebración para anunciar sus presentaciones.

Maricarmen Marín y Katia Palma se abrazan durante una emisión del programa de televisión Esto es guerra.

El momento más comentado de su ingreso ocurrió cuando se encontró con Katia Palma, con quien compartió varias temporadas como jurado de Yo Soy. Ambas construyeron una amistad durante su paso por el programa de imitación y mantuvieron ese vínculo fuera de cámaras.

La emoción fue evidente cuando Palma recibió a la cantante en el set. Las dos se acercaron y se fundieron en un fuerte abrazo ante la mirada de los integrantes del programa. La escena dejó ver la cercanía que conservan tras los años en los que coincidieron como compañeras de televisión.

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“¡Maricarmen!”, expresó Katia Palma al verla ingresar, antes de acercarse para saludarla. La intérprete respondió con afecto y siguió el intercambio entre risas, en una de las secuencias que concentró la atención de la emisión.

Marín llegó al espacio para asumir la conducción del react del programa, que acompaña los hechos que se producen en competencia y recoge las reacciones del público en plataformas digitales. Su aparición marcó un nuevo acercamiento con la televisión peruana, mientras prepara su agenda de presentaciones de diciembre.

Maricarmen Marín y Katia Palma conversan en el escenario del programa Esto es Guerra junto a competidores y presentadores.

La jornada también incluyó un momento inesperado. Cuando se acercó a saludar a Kevin Díaz, la cantante sufrió un resbalón frente a las cámaras. Marín quedó agachada en medio del set y convirtió el incidente en parte de la dinámica del programa.

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Lejos de incomodarse, la artista aprovechó la atención para hablar de su próximo show. “Ya que estoy abajo, les cuento que se viene mi espectáculo”, comentó entre risas, mientras continuaba en el piso y el resto de los presentes reaccionaba al blooper.

Katia Palma y Kevin Díaz acudieron de inmediato para ayudarla a levantarse. Marín retomó su participación sin problemas y se rio de lo sucedido, en una secuencia que sumó espontaneidad a su presentación como invitada.

Maricarmen Marín y Katia Palma se abrazan y comparten el escenario durante una emisión del programa de televisión Esto es Guerra.

La cantante se ha enfocado en los últimos meses en un proyecto musical relacionado con la Navidad. Para ella, este repertorio tiene un significado que excede el escenario, ya que nació a partir de una experiencia familiar que transformó su relación con esas celebraciones.

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Maricarmen Marín se quiebra al hablar de la muerte de su madre

En una conversación con Magaly Medina, Maricarmen Marín habló sobre la muerte de su madre y explicó cómo esa pérdida cambió el sentido que tenían las fiestas de fin de año para su familia.

La artista recordó que la Navidad solía ser un período de reuniones y alegría en su hogar, hasta que su madre murió el 21 de diciembre. Esa fecha dejó una marca profunda y la llevó a tomar distancia de los elementos asociados a la celebración.

“Ese disco nació de uno de los dolores más grandes de mi vida. Mi mamá falleció un 21 de diciembre y las Navidades, que eran una algarabía en mi casa, se convirtieron en un funeral”, relató Marín durante su participación en el pódcast de la conductora.

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La intérprete peruana recordó que el fallecimiento de su familiar ocurrió días antes de las fiestas y contó cómo la música la ayudó a enfrentar el duelo. Magaly El Podcast

La cantante explicó que, después de la muerte de su madre, le resultaba difícil convivir con el ambiente festivo que veía a su alrededor. “Era no querer ver nada porque todos eran felices en Navidad y nosotros pasábamos una pena irreparable”, añadió.

El testimonio conmovió a Magaly Medina, quien vinculó las palabras de la intérprete con el duelo que atravesó tras la muerte de su padre. La conversación se centró en el lugar que ocupa la música como herramienta para procesar la ausencia y reconstruir los recuerdos familiares.

Para Maricarmen Marín, su disco navideño surgió desde esa necesidad personal. El proyecto le permitió volver a acercarse a una época que había quedado asociada al dolor y convertirla en un espacio de memoria para su madre.

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